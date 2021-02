„Už jsme z toho v depresi. Mysleli jsme si, že už opravdu světlo na konci tunelu uvidíme. Ale zatím nic. Ta situace už nikoho nebaví. S něčím podobným jsme se ještě nesetkali,“ uvedl předseda TJ Velké Hamry Josef Hnídek.

Připomenul také, že jsou fotbalisté, kterým roky utíkají. „Když se pak ve své rozjeté fotbalové kariéře takhle zastaví, tak to je pro ně smrtelné. Bojíme se o naše klíčové hráče,“ dodal Hnídek.

Ve Velkých Hamrech mají také silnou mládežnickou základnu, které se věnují.

Děti ztrácí kamarády

„Pro děti je tato situace také strašná, nemůžou se setkávat s kamarády, nemají kam chodit. I pro děti je tento stav hrozný a osobně z toho nemám vůbec dobrý pocit,“ uvedl předseda TJ. Hamrovský sportovní areál prošel nedávno velkou rekonstrukcí. Proto teď zavládl v těchto prostorech klid, bez sportovního života.



Josef Hnídek je optimista. „Věřím v očkování a vidím v tom jedinou záchranu. Přál bych si, abychom alespoň něco hráli, aby se dohrál podzim. Nedovedu si představit, že bychom až do podzimu, další půl rok nehráli,“ zamyslel se Josef Hnídek.



„Věřím, že se v březnu, až se všichni proočkují, už konečně fotbal hrát bude. Před rokem bych si vůbec nedovedl představit, že něco takového může ve sportu a konkrétně ve fotbale vůbec nastat. Asi si většina z nás myslela, že to bude za měsíc vyřešené. Teď už je to opravdu dlouhé,“ řekl Hnídek.

Třikrát měnili plán

Hamrovký A i B tým kvůli opatřením už třikrát musel předělat plán zimní přípravy. „Denně sledujeme, jestli se už konečně něco změní. Ale naskočit do zápasů bez přípravy, to by nebylo dobře. Mohlo by docházet ke zraněním hráčů. A pokud bychom mohli trénovat, tak zase ještě nebudeme vědět na kdy a na koho se máme připravovat.“



Podle rozpisu divize C by áčko Velkých Hamrů mělo hrát mistrovské utkání 27. března na hřišti soupeře ve Vysokém Mýtě. „Uvidíme, jak to bude“ řekl bývalý trenér úspěšného A týmu a současný předseda tělovýchovné jednoty Velké Hamry. V tabulce divize C se usadili Hamrovští na čtvrté příčce se skóre 19:9. „Musíme se navzájem povzbuzovat a hlavně být zdraví,“ přeje si Josef Hnídek.