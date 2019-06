TJ Velké Hamry - FK Jiskra Mšeno 0:5 (0:3)

„Splnili jsme si sen a cíl,“ zářil po skončení zápasu ve Velkých Hamrech mšenský lodivod Jaroslav Vodička. Jeho týmu sice stačilo kvůli bodovému náskoku na čele tabulky v derby urvat definitivě poslední bod, ale jeho svěřenci se do soupeře s chutí zakousli a na jeho hřišti ho potupili nakonec pěti góly. I to je jasný důkaz toho, že Jiskře Mšeno patří první příčka právem.

PLNILI TO, CO SI ŘEKLI

Vodičkově výběru vyšel derby zápas, přesně tak, jak si ho představoval. „Dnes jsme plnili, co jsme si řekli. Chtěli jsme do toho rychle vstoupit a dát branku. Chtěli jsme si ten zápas udělat v uvozovkách jednoduchý, a to se nám povedlo,“ liboval si kouč od jablonecké přehrady.

Jeho tým šel do vedení hned z první velké šance, když v 8. minutě Daníčkův centr z levého křídla rybičkou poslal do sítě číhající Štemberk. Autor úvodní branky mohl posléze přidat druhý zásah, tentokrát dostal až nevídaně prostoru, jeho zakončení ale chyběla přesnost. Na domácí straně se prvně zastřeloval Linka, brankář Jiskry Masařík však poprvé musel zasahovat až po Kováčikově pokusu do středu branky.

Ve 25. minutě rozdal balon ze středu hřiště Krejčík doleva na Daníčka, který chytrou technickou střelou ke vzdálenější tyči přidal druhou branku Mšena.

GÓLMAN JIM TO POJISTIL

Za dalších deset minut se jablonečtí fotbalisté radovali z třetího přesného zásahu, další povedený centr do vápna umístil hlavou přesně k tyči střídající Štěpánek. V závěru prvního dějství vypustil pěkné zakončení domácí Kováčik, Masařík v jablonecké brance ale stihl konečky prstů vyškrábnout balon nad břevno.

Druhý poločas začali domácí fatálními chybami při vlastní rozehrávce, za které byli brzy potrestáni. Nejdříve jim uzmul míč Štěpánek, před prázdnou brankou vybídl k navýšení skóre Čížka.

HOSTÉ CHYBY TRESTALI

Ten ale zblízka napálil jen břevno domácí svatyně. V 51. minutě další trestuhodné rozehrání Hamrů ve středu hřiště už ale Mšenští trestali, míč dopravil do sítě na 0:4 Krejčík. Domácí se pomalu smiřovali s rodícím se debaklem.

FORMU NEPOTVRDIL

K velkému sólu přes celé hřiště se přesto nadechl Linka. Do zakončení navedl míč Radzinevičiusovi, nejlepší střelec Hamrů ale svou formu nepotvrdil a ideální moment k zakončení prováhal. To hráči vedoucího týmu divizní skupiny C měli další velké možnosti. Čížek ale na penaltovém puntíku bohužel promáchl, Skuhravý v čisté šanci trestuhodně minul odkrytou branku a úspěšný hlavou nebyl ani Krejčík. Pátou branku přidali hráči Jiskry dvacet minut před koncem, z pravé strany poslal do vápna soupeře polovysoký balon Rozkovec, který trefil ideálně bez přípravy Houser a vsítil pátou branku zápasu.

Poslední minuty zápasu už byli všichni na jablonecké lavičce na nohou. Společně se chytli kolem ramen a za popěvku „Tak jsme první, no a co“ odpočítávali poslední minuty derby. Pak už rozhodčí pískl naposledy do píšťalky a Jiskra Mšeno se stala dvě kola před koncem soutěže oficiálním a definitivním vítězem Fortuna Divize C. Hráči si nasadili vítězné kšiltovky a trička, nechybělo šampaňské a oslavy prvenství mohly začít. Sladký pocit si vychutnával po skončeném zápase i kouč Jiskry Jaroslav Vodička.

SPOLU ZAVZPOMÍNALI

„Poslední krok bývá nejtěžší. Bavili jsme se o tom s Jirkou Štajnerem, jak dělali titul v Liberci, jak to měli jasné a honili to. My jsme to ale dneska zvládli velice dobře. Sezona to byla dobrá. Lidé, co se dneska přišli podívat do Velkých Hamrů, museli vidět, jaký fotbal jsme hráli, a troufnu si říct, že tomu tak bylo ve valné většině našich zápasů,“ uvedl bezprostředně po skončení zápasu kouč vítěze Fortuna Divize C.

JEŠTĚ ALE NEKONČÍME

Jak se trenér postaví k oslavám, když tým čekají ještě dvě závěrečná kola? „Oslavy budou, už dneska to začne a nějak to pojede. Nebudu do toho zasahovat. I poslední dva zápasy ale budeme chtít odehrát důstojně a ukázat, že náš fotbal má kvalitu,“ pravil šťastný kouč.