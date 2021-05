Za rok oslaví železnobrodský fotbal stoleté výročí. V roce 1922 se začaly objevovat první zprávy z přátelských utkání místních hráčů. Samostatný SK Železný Brod se pak zrodil o pět let později. Hráči, fanoušci, funkcionáři mají příležitost zavzpomínat, jak to tenkrát u Jizery všechno kolem fotbalu začalo. Za sto let ale nemuseli přestat „kopat do míče“ na tak dlouho, jako tomu je nyní, kdy je neprofesionální fotbal ještě stále v kleštích vládních nařízení a opatření. Jaká je současná klubová filosofie a co dál odpověděl sekretář klubu a trenér Jaroslav Kletečka.



Jednoznačnou prioritou je výchova vlastních hráčů. Peníze na přestupy hráčů jsme nikdy neměli a ani někoho platit jsme si nemohli dovolit. Hrát se svými odchovanci máme nastaveno asi dvacet let a byli jsme za to odměněni návratem do vyšší soutěže.

Hrajete kraj, jaká je úroveň soutěže, jací jsou soupeři?

Poslední roky se fotbal na krajské úrovni změnil. V blízkém okolí se objevily silné ekonomické subjekty, kterým my nemůžeme konkurovat. Na vzestupu jsou Hamry, Mšeno. Ale i Přepeře udělaly fotbal v posledních letech jiný než býval a to hlavně po ekonomické stránce.

V čem změny spočívají?

Hráči dnes hrají za nějaké odměny a na to my u nás nemáme. Takže nezbývá než si jet po své koleji a doufat, že se podaří zase někoho vychovat. Krajský přebor chceme hrát, i když poslední dvě sezóny jsme se přesunuli do spodních pater tabulky. Je a ještě to bude složitá situace.

Jste hlavním organizátorem mnoha turnajů pro mládež. Jak vidíte perspektivu mládežnického fotbalu nyní?

Já jsem začal s trénováním dětí a pořádáním mládežnických turnajů v roce 1998. A přestože jsem v posledních sedmi letech trénoval spíše brodské áčko, tak jsem prakticky z této činnosti nikdy nevypadl. Takže vidím a dokážu porovnávat. Nemůžu tedy ale hodnotit děvčata. Ale dříve bylo podstatně více šikovných dětí na sport.

Z čeho tak usuzujete?

Když jsem chodil na základku, tak jsme ve třídě měli cca 15 kluků. Na druhém stupni jsme měli tělocvik spojený s druhou třídou a bylo nás třicet kluků. Z toho bylo cca pět sportovních antitalentů. A z toho zbytku chodila skoro polovina na fotbal a těch přibližně deset zbylých klidně ve srovnání s dneškem mohli nějaký sport dělat. Dnes vidím, že ve třídě je třeba deset kluků a z toho na soutěžní sport jsou šikovní jen tři. O ty se pak sportovní organizace v městech dělí s jinými sporty.

Proč je málo sportovně nadaných kluků a děvčat?

To, že je méně sportovně nadané mládeže má více důvodů. Ve školách jsou dvě hodiny tělocviku málo. Tam by pomohlo mít hodinu každý den, ale to není reálné. Naše generace byla prakticky pořád venku a měla pohyb. Za tmy nás rodiče doslova naháněli domů. Dnes, bohužel, to není a také těch plácků ubylo. Takže to nezbývá na nikoho jiného než na rodinu a rodiče, aby na děti tlačili a snažili je ke sportování přivést. Myslím, že možností sportovního vyžití mají dost.

Co říkáte k současným podmínkám trénování venku?

Podle mého názoru by měl venkovní sport v nějakém režimu fungovat. To už se částečně povedlo. Ale v těch počtech, jaké jsou teď povolené, je to pro fotbal přece jen málo. O těch vnitřních tělocvičnách si tak nejsem jistý.

Čekáte ve vašem fotbalovém klubu úbytek mládeže?

To, že se nesportuje samozřejmě přinese úbytek dětí. Na jaře 2020 to bylo 10-15%. Co ale bylo alarmující, jak se za dva měsíce někteří kondičně zhoršili a chvíli trvalo než se dostali kluci zpět. Teď jsem s mladšími žáky naposledy trénoval 22. prosince a očekávám, že to s jejich kondičkou bude po nějakou dobu bude podobné. Proto jsem rád, že se mohou alespoň za současným podmínek a opatření potkat a sportovat. Ale zároveň si myslím, že teď po druhé či třetí vlně pandemie skončí se sportem menší procento dětí než na jaře 2020.

Kdo přestal s fotbalem a už se do kolektivu nevrátil?

Skončily převážně děti, které do sportu nebyly tak nažhavené, včetně jejich rodičů. Proběhlo nějaké síto a věřím, že u sportu zůstali ti, které sport baví a kterým to hrozně chybí. Sportovat se bude.