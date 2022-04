Čechtice dál útočily

Během dvou minut dokázaly dvakrát ze středu pole udeřit a vše nasvědčovalo hostujícímu debaklu. Čertice však takřka vzápětí po přímém kopu kapitánky Runčíkové snížily na 2:1 a tím chvilkové nadšení domácího souboru utlumily. Do konce poločasu se již hrálo oboustranně velmi opatrně a další gól ani jedna strana nepřidala. Do druhé půle vstoupila aktivněji hostující družina, ale všechny nadějně rozjeté akce končily na nepřesnostech v jejich finální fázi. Domácí zodpovědně bránily a navíc přidaly i jeden další vydařený kontr, který se sice zdál být obranou Čertic již zažehnaný, ale míč nakonec přece jen s přispěním teče hostující obrany propadl ke zcela volné útočící Panterce. Ta si s nenadálou šancí věděla rady a poslala Čechtice opět do dvoubrankového vedení.

Druhá půlka pro Čertice

Druhou půli však po herní stránce zvládaly hráčky hostí oproti té první mnohem lépe a zraněními i nemocemi zdecimovaný soubor stále neskládal zbraně. V polovině druhé půle za to byl odměněný svou nejvydařenější akcí zápasu. Obránkyně Třísková potáhla ke středu hřiště útok, na hranici velkého vápna nahrála míč mladičké útočnici Klabanové, která přesnou narážečkou hned z první vyslala do šance nabíhající záložníci Schmidtovou a ta nekompromisní ranou opět vykřesala svému týmu naději na bodový zisk snížením na 3:2. Do konce utkání tak bylo o náboj postaráno a ve vzduchu viselo jak vyrovnání hostí, tak definitivní rozhodnutí domácích.

Do černého se však již žádná další fotbalistka netrefila, a tak duel skončil nejtěsnější možnou výhrou domácích Panterek 3:2 (2:1).

Trenér jabloneckých Čertic Karel Vodrážka po zápase řekl: „Neuvěřitelně vysoká marodka nám zapříčinila citelné absence klíčových hráček. Některé holky musely odehrát utkání na pro ně nezvyklých postech. Na střídačce jsme měli k dispozici pouze dvě jedenáctileté žákyně Klabanovou s Jeriovou a patnáctiletou juniorku Jindrovou, pro dvě z nich to byl navíc první soutěžní zápas v našem dresu. Další juniorka Bartošová nám bez jediného tréninku po nemoci ihned nastoupila v základu a ještě alternovala na postu krajní obránkyně, který běžně nehraje. V útoku jsme měli druhou gólmanku Hanušovou. A to už vůbec nemluvím o zdravotním stavu některých hráček nastupujících se sebezapřením. Z tohoto pohledu je prohra o jeden gól na hřišti vedoucího celku soutěže sympatická. Přesto mě hodně mrzí, protože když tým prohraje třeba 5:0, není ten pocit zklamání tak velký jako u prohry o jeden gól.“

Sestava: Tvarohová – Bartošová, Runčíková M., Fuksová, Třísková – Vrbová, Janečková, Schmidtová – Hanušová, hokejově střídaly ještě Jindrová, Klabanová a Jeriová.