Za domácí Ondra Staněk: „Po minulém neúspěchu na Pěnčíně jsme potřebovali bodovat. A povedlo se nám to. Už ve dvacáté vteřině jsme měli dvě šance, ale nedali jsme. Ale pak jsme brzy otevřeli skóre. Kluci se uklidnili. Ale po gólu na 3:2 jsme se uklidnili až moc. A pak už se zápas jen dohrával. Terén byl těžký, soupeř nás trochu překvapil běhavostí, neodešel fyzicky, jak jsme mysleli. I když je Studenec poslední, tak nechali hráči kůži na hřišti a snažili se. Měli tři šance, které náš brankář chytil. Poctivě bránili a působili jako tým. Od gólu na 4:0 pro nás zápas skončil. Mysleli jsme si, že soupeř odejde, ale on se naopak ještě probudil a dal v šedesáté druhé minutě gól. Z naší strany už to nebyl v závěru moc koukatelný fotbal. Příští víkend hrajeme ještě doma, ale začátek je už ve 13,30 hodin. Přijede Nový Bor.“

Nový Bor – Pěnčín A (JN) 0:3 (0:3)

Za vítězný tým trenér Emil Šafář: „My teď máme hezkou sérii, daří se nám proměňovat šance, i když by to mohlo být ještě lepší. Chtěli jsme v této sérii pokračovat. První poločas jsme byli jednoznačně lepší. Hrálo se na jednu branku, měli jsme hned nějaké gólovky, třeba už v páté minutě. Poločasové skóre odpovídalo průběhu poločasu. Mám radost, že se prosadili další střelci branek. Ve druhém poločase soupeř trochu přitvrdil, zlepšil se. My jsme trochu povolili, ale udrželi jsme nulu vzadu. Do ničeho jsme soupeře nepustili. Možná jsme ještě mohli nějaké naše šance dohrát do gólu. Ale nevadí. Tři body v Boru, to je výborný výsledek. Kluky musím pochválit. Začínají mít vyzrálý výkon. Umějí ubrat, zajistit, držet balón, zpomalit tempo, celkově se zlepšují. Kéž by nám to vydrželo. My jsme museli tentokrát trochu zamíchat sestavou, protože jsme měli několik absencí. Chyběli nám Skuhravý, Maryško, Hartman. Kluci, kteří se do zápasu zapojili, je jednoznačně nahradili. Jsem rád, že kluci, které můžeme točit, do týmu dobře zapadají. Jako nováček soupeře hrajeme kvalitní fotbal a soupeře kombinačně přehráváme. Už neděláme chyby vzadu, obrana funguje, včetně gólmana. Jsem taky rád, že už po zranění nastoupil Dušan Nulíček. A až se nám ještě uzdraví další marodi, tak zase budeme ještě silnější. Naše postavení v tabulce je super, nikdo takové asi ani nečekal. Chceme hrát dobrý fotbal, hrajeme bez tlaku, chceme vyhrávat. A je to také o tréninkové morálce, se kterou nemáme vůbec problém. Doufejme, že vydrží kvalita hřiště v tomto počasí. Musím pochválit správce, jak ho udržují. Hraje tam ještě B tým. Pětkrát týdně se na té ploše trénuje a hrají se tam dva mistráky. Tak snad to vydrží.“

Stráž pod Ralskem – Rovensko p. Tr. 3:2 (1:0)

Za hosty Marek Náhlovský: „Hráli jsme v oslabené sestavě. Na lavičce seděl trenér Mencl, dva dorostenci a Krejčík. Chyběli nám tři hráči ze základní sestavy. I tak to byl zápas ze začátku celkem vyrovnaný, až později měli domácí trochu převahu. A potvrdili to gólem ze standardky. Měli v týmu vysokého kluka, který hrál stopera a vyhrával všechny hlavy. Dal na 1:0. Náš útočník to měl těžký. Pak jsme krásným gólem vyrovnali. Měli jsme další šance. Pochválit musím našeho gólmana, který chytil ještě takové čtyři góly. Dali jsme na 2:1. Myslím, že remíza by byla zasloužená. V 84. minutě jsme ještě vedli. Na hřiště šel náš trenér Jarda Mencl, který dal gól do prázdné brány. Pak se domácí vrhli do útoku, nakopávali dlouhé balóny. Po naší chybě jsme dostali na 2:2. Domácí tlačili, vytvořili si další standardky, dva góly dali z rohu zase hlavou s překonali nás na 3:2. A to ještě kopali penaltu, ale nedali. V závěru nám trochu už docházely síly. Chyběl nám na hřišti klíčový hráč Drozen. Ten je ve velké formě a drží nás. Je to fotbalista, který už je připravený do chlapů. Chyběl nám zadní stoper a taky zkušený Štěpnička. Ale utkání jsme zvládali a slušela by mu remíza. Kluky musím pochválit bojovali a chvílemi hráli dobrý fotbal. O víkendu přijede k nám Skalice. Uvidíme. Musíme se hlavně sejít. A to je někdy problém, protože mají ještě další svoje aktivity a povinnosti. A musím zdůraznit, že u nás žádné peníze nedostávají. Musí mít fotbal rádi, aby přišli. Snad nám vydrží trávník. O víkendu je v Rovensku pouť a na našem hřišti trojutkání. Hrát bude dorost, béčko i áčko. Trávu máme jen jednu, dvakrát týdně na ni chodí dvacet hráčů. Takže frekvence veliká. Doufejme, že vydrží. Moc peněz z kraje nedostáváme. A jen hnojivo nás přijde na padesát tisíc.“

Železný Brod A – Velké Hamry B 3:1 (2:1)

Trenér Brodu Milan Mayer: „Konečně jsme vyhráli. Soupeře jsme překvapili a překvapili jsme i sami sebe. Hamry jsou kvalitní tým, technický, rychlý, zdatný, ale musím říct, že moji kluci tentokrát do puntíku splnili to, co jsme si řekli. Pokrývali prostor na naší polovině. Soupeře pustili do dvou šancí, oni využili jednu. My jsme šli do zápasu s odhodláním a disciplínou a vyplatilo se nám to. Hamry se doposud pohybovaly v horních patrech tabulky a o to víc nás výhra těší. Pro nás obrovský úspěch. Teď jedeme do Lomnice nad Popelkou. To bude takové derby, znám to tam, tak uvidíme, snad nám to vyjde i tam.“

Rudolf Říha za hosty: „Nepodali jsme dobrý výkon. Soupeř nám dal lekci z produktivity, bojovnosti a z důrazu. Oni chtěli vyhrát a my jsme si přišli jen zahrát fotbal. Domácí nás trestali z rychlých protiútoků. Ještě jsme dokázali zkorigovat na 2:1. Pak jsme dostali jsme gól z penalty. Náš přístup k utkání nebyl dobrý. Určitě nejsme spokojení, máme za sebou dvě prohry. Musíme máknout. Už bychom potřebovali nějaký ten bod zase sebrat. Příští týden k nám přijede Frýdlant. K tomuto zápasu si něco řekneme a věříme, že se to otočí.“

SK Skalice - FC Lomnice n. Pop. 2:3 (1:2)

Za vítězné hosty vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: "Povedlo se. Ale jeli jsme jen s jedním náhradníkem. Zázraky se někdy dějí.Terén byl těžký, domácím se ani moc nechtělo hrát a čekali na verdikt rozhodčích. Tři body ze Skalice je úspěch. Poklona našim klukům, makali, jak mohli. Prohrávali jsme 1:0 po chybě obrany, z penalty jsme vyrovnali. V 52. to bylo 2:2 a v 82. jsme rozhodli v náš prospěch. Na to, jak to lepíme, je neuvěřitelné, že jsme dva body od divize. Teď náš čeká Železný Brod, který v tomto kole porazil hamrovské béčko. Nikoho podceňovat nemůžeme. Jestli se urodí, bude dobře. Jsme s tímto zápasem spokojení."