Od počátku to byli více hosté, kdo měl v držení balon a dostával se na dostřel soupeřovy branky. Po jedné nenápadné akci a chybné hlavičce domácího stopera se k balonu dostal Vébr a poslal Pěnčín do vedení. Domácí se snažili svého soupeře zatlačit a srovnat stav, ovšem opět po nedůrazném zákroku domácí defenzívy Pěnčín Pumrlem zvýšil svůj náskok. V tu chvíli se zdálo, že to bude jednoznačná záležitost. Jenže Rychnov ještě do poločasu snížil a diváci tak čekali v druhé půli boj.

Jenže s odchodem do kabin na přestávku skončil dobrý fotbal. V úvodu druhého poločasu byla k vidění řada nepřesností na obou stranách, týmy se nedostávaly k ohrožení soupeřovy branky. Když se potom hráči přeci jen dostali do dobré pozice, volili často místo střeli ještě kličku či pokus o nahrávku – ale většinou nepřesnou. Jak zaznělo mezi diváky: "Byla to teda holomajzna!" V ní byl přeci jen lepší Pěnčín a v již nastaveném čase přidal Vébrem třetí branku. Třemi získanými body tak upevnil své vedoucí postavení v tabulce.

Trenér Pěnčína Miroslav Procházka: „První půle byla dobrá. Pořád se ale nemůžeme rozjet. Vedli jsme 2:0, pak jsme dostali gól a dali rozhodující v 90. minutě. Ve druhé půli jsme měli balón víc v držení, vyhráli jsme zaslouženě. Pojistili jsme si náskok na jedenáct bodů.“

Za Rychnov kouč Martin Procházka: „Hráli jsme s nejkvalitnějším týmem soutěže. Za výkon mohu pouze všechny pochválit, i když jsme díky našim dvěma chybám ve 40. minutě prohrávali O:2. Dali jsme kontaktní gól a v druhé půli jsme chtěli vyrovnat. Ale soupeř byl fyzicky lepší. Statečně jsme bránili a měli jsme ještě obrovskou šanci na vyrovnání. Bohužel jsme neproměnili a Pěnčín nás v nastavení potrestal brankou na 1:3.Chtěl bych poděkovat všem divákům, kteří si na nás našli čas i v netradiční den zápasu. A nebylo jich málo. V sobotu sehrajeme další utkání s Pěnčínem, tentokrát to bude ten liberecký. Zápas začíná doma v 17 hodin."

Dohrávku viděli diváci i v Sedmihorkách, kde se hrálo utkání krajského přeboru. Dorazil Hrádek, první tým tabulky a favorit utkání. se ale úspěšně bránili a vybojovali zaslouženou remízu 0:0. Vedoucí A týmu Sedmihorek Miroslav Kobrle: „Utkání bylo bojovné. První půle byla vyrovnaná. Ani jedno mužstvo si žádnou vyloženou šanci nevytvořilo. Na fotbal se ale koukat dalo, chyběla mu jen ta branka. Ve druhé půli hosté trochu přidali a trochu nás zatlačili do defenzívy. Naše obrana i gólman si ale počínali bezchybně. Výsledek se nám podařilo ubránit. Hrádek ale jednu velkou šanci měl, když nastřelil břevno. Body jsme si nakonec rozdělili. Ale mohli jsme i vyhrát, kdy pět minut před koncem šel náš hráč na bránu, ale vystřelil těsně vedle.“

A dohrávka byla na programu také v I.B třída východ. Do Držkova, vedoucího týmu tabulky, měla dorazit Smržovka. Ta se ale omluvila z důvodu několika zranění a pracovních povinností hráčů. Vedoucí smržovského týmu Jiří Macek: „Máme málo hráčů, někteří, kromě zranění, řeší v týdnu i pracovní povinnosti všedního dne. Raději kontumačně prohrajeme. Budeme se připravovat o to poctivě na derby s týmem Lučan, které hrajeme v sobotu 30. dubna.“