Jak jinak, než vítězně, se opět vrátilo z utkání I. A třídy áčko Pěnčína. Tentokrát si poměřilo síly se Sokolem Doubí. A výsledek se podobal spíše tomu, který jsou fanoušci zvyklí vídat v hokeji

Pěnčín dal desítku | Foto: Josef Březina

Trenér hostujícího celku Miroslav Procházka řekl k utkání: „Podle výsledku to vypadá na jednoznačný zápas. A také takový byl. Připravovali jsme se celý týden na umělce, aby to bylo adekvátní mistráku, který nás čekal. Hráči podali dobré výkony, soupeře jsme přehrávali ve všech směrech. Od gólu z penalty, kterým Doubí vyrovnalo na 1:1, jsme pak už další průběh ovládli úplně. Chvílemi to byla až taková exhibice, kdy jsme dávali góly do prázdné branky.“