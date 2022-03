Harrachov – Albrechtice v J.h./Jiřetín 2:5 (1:1)

Za vítězné mužstvo Jan Pipek: „Chvílemi jsme byli lepší my, chvílemi soupeř. Pak už jsme je ale přehrávali, a to i fyzicky. Z naší strany padly i dva hezké góly z dálky. Jediné, na co si naši hráči trochu stěžovali, že nebylo příliš dobře vidět. Utkání jsme hráli až od 19 hodin. Na lavičce jsme měli čtyři hráče, což bylo výborné, protože podzim jsme často dohrávali někdy už jen v jedenácti. Bývala to občas katastrofa. Proti Harrachovu nás bylo dost a kéž by to tak vydrželo celé jaro. V sobotu hrajeme první mistrák na trávě v Přepeřích. Tam se moc pro body nejezdí. Bude záležet hodně na tom, jestli za béčko nastoupí i posily z jejich A týmu. Ale nevzdáváme to!“

Vedoucí harrachovského mužstva Hubert Rieger okomentoval utkání: „Výsledek pro nás sice vypadá hrozivě, ale ten průběh zase až tak špatný nebyl. V závěru zápasu už soupeř tahal za delší konec provazu, byl lepší. Tři body zůstaly tam, kam patřily. Ale mohlo to být také jen o jeden gól, mohli jsme i vyrovnat. Dostali jsme ale gól z penalty a hra se otevřela. My jsme dokonce za čtvrt hodiny mohli vést tři nula. Ale na to se nikdo neptá. Fotbal je o gólech, o výsledku. Oni hráli velice dobře, my jsme taky nehráli špatně, ale góly napadaly právě takhle. Věřil jsem, že bude dělba bodů. Ale Albrechtice si je vybojovaly zaslouženě. Na tom jsme se s našimi hráči po zápase shodli. My jsme neměli špatný mužstvo, ale nevyšlo to. Nejdřív s námi emoce cloumaly, ale hlavně, když se nikdo nezranil. Ovšem takový „výlet“ nás stojí peníze. U nás ještě máme na hřišti půl metru sněhu. Ani Krakonoš nám od něj nepomohl. Ještě, že v sobotu hrajeme první mistrák od 16,30 v Plavech. Jako tým už jsme kompletní."