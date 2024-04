Velikonoční I. B třída východ žádná velká překvapení nepřinesla. O vítězi často rozhodly individuální chyby a někde také špatný výkon rozhodčího, jak znělo z několika hřišť.

Držkov - Zásada, ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Přepeře B – Desná 1:4 (0:2)

„V poločase to bylo 0 : 2. Doplatili jsme zase na individuální chyby, něco jako v Harrachově. Říkáme si, že už to neuděláme a před vápnem dostaneme druhý gól. Myslel jsem si, že tam asi umřu. Mysleli jsme, že s tím ještě něco uděláme. Ale pak jsme dostali další dva góly a bylo to hotové. Pak Michal Mikschl dal gól, druhý ve dvou zápasech, už minule také skóroval. Tak aspoň něco se povedlo. Ale očekával jsem to úplně jinak. Myslel jsem si, že je porazíme. Příště se odrazíme a už by to chtělo tři body, protože to už začíná být kritické. Jedeme do Brodu, vypadá to tam na umělou trávu a tam je hodně malá. Jestli to na ní mají domácí nacvičené podobně jako Harrachov, tak to také bude smrdět. Doufám, že příště už to zvládneme a získáme tři body Šest zápasů bez výhry, to je hrůza,“ děsil se po nevydařeném utkání vedoucí domácího týmu Martin Kvapil.

„Ve druhém utkání jara jsme přehráli na hřišti v Doubravě mužstvo Přepeře B. Od úvodu utkání jsme měli převahu, vytvářeli jsme si řadu situací, které mohly vést ke gólu. A mít větší klid v koncovce, tak mohlo být skóre ještě vyšší. Domácím se nedařilo trestat naše chyby v defenzívě, a tak jsme došli k lehké výhře 4:1,” spokojeně popsal vítězný zápas vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Albrechtice – Jilemnice 2:4 (0:0)

„Musím říct, že do 70. minuty jsme byli lepším týmem. Kluci z Jilemnice neměli žádnou šanci. Je pravda, že my jsme měli příležitosti, byli jsme lepší, ale v první půli jsme nedali gól. Bylo to 0:0. Pak jsme kopali penaltu, kterou jsme neproměnili. Nakonec jsme se dostali do vedení 1:0, ale od 75. minuty jsme dostali góly a zápas skončil 4:2. Myslel jsem si, že to bude lepší, že bychom mohli získat tři body, ale nakonec se nám to zvrtlo. Od Jilemnice jsem ale očekával více. Myslel jsem si, že budou mnohem lepší, ale opak byl pravdou. Teď jedeme do Plavů. Hraje se devadesát minut, jedeme tam vyhrát,“ má jasno albrechtický Jan Pipek.

„Domácí přesně věděli, jak na nás hrát, a měli jsme s tím velké problémy od prvního poločasu. Na malém hřišti zakopávali balony, ve druhé minutě nám pomohla branková konstrukce. Během prvního poločasu jsme přestáli snad dvě nebo tři tutovky soupeře. Poločas mohl být klidně úplně jiný než nula nula. Bohužel to bylo nula nula jen díky neschopnosti domácích hráčů v zakončení. My jsme těžko překonávali obranný val, a když jsme se dostali do zakončení, bylo to uspěchané a nepřesné. Hřiště, které bylo nepřipravené s dírami, to nám také moc nepomáhalo. V prvním poločase jsme se s tím nedokázali vypořádat," řekl jilemnický trenér Aleš Skalický.

Ve druhém poločase se moc nezměnilo. Hosté měli od začátku problémy. Nevytvořili si mnoho šancí. Ale potvrdilo se, že je Jilemnice konsolidovaný tým, který dokáže pracovat s výsledkem. Domácí nedali v 56. minutě penaltu. Hosté se z dění na hřišti nepoučili a v 68. minutě inkasovali.

"Ale za tři minuty jsme dokázali vyrovnat a šli jsme si za vítězstvím. Domácí hrozili jen z nákopů. Výsledek byl nakonec 2:4. Posledních patnáct dvacet minut bylo zadostiučiněním pro naše hráče, že dokázali bojovat a vyhrát. To vítězství bylo pro nás důležité. Máme před s sebou teď tři domácí zápasy, nejdříve proti Jablonci nad Jizerou. Je sice poslední, ale půjdeme do utkání s pokorou. Chceme zvládnout tři domácí zápasy a stoupat tabulkou výš. Výsledky ostatních nám nahrály a mužstva jsou srovnaná ve třech bodech. Byli jsme se podívat na našeho soupeře Pěnčín, který hrál velmi dobře. Jdeme zápas od zápasu. Teď nás čeká Jablonec, pak Pěnčín a třetí domácí zápas Lučany. Doufám, že si to hráči srovnají v hlavách a budou chtít doma všechna utkání zvládnout. Po těch třech následujících chceme mít 38 bodů. Čeká nás ale ještě jedenáct utkání a zajíci se honí až na konci trasy,“ zakončil hodnocení trenér Jilemnice Aleš Skalický.



Plavy – Zásada 4:2 (1:2)

„Máme dobrý tým. Chceme vyhrávat a na hřišti si jdeme za vítězstvím. Musím říct, že soupeř byl opět velmi kvalitní. Kluci hráli dobře. V poločase jsme prohrávali 2:1. Ne, že by byli lepší, ale byli prostě produktivnější. Měli asi dvě střely na bránu a dali nám dva góly. Hra byla celkem vyrovnaná. V druhém poločase jsme si řekli, že musíme zvýšit agresivitu a vytvářet větší tlak na míč, abychom soupeře donutili k chybám. Možná jsme soupeře i trochu předběhli, protože pak byli unavenější a začali dělat chyby. Druhý poločas jsme vyhráli 3:0 a to jsme ještě neproměnili penaltu. Takže si myslím, že to bylo zasloužené vítězství, ale nebylo to vůbec jednoduché. I když jsme dali hodně gólů, tak to tak jednoduché nebylo, jak to mohlo vypadat. Ale vyhráli jsme podruhé za sebou. Proti silným soupeřům jsme získali šest bodů. To se samozřejmě počítá a pokud nám to vydrží, bude to jenom dobře. Chceme vyhrávat. Na jaře hrajeme skoro pořád doma, teď proti Albrechticím. Bude to derby. Možná přijde 150 lidí,“ těší se na další duel plavský trenér Jaroslav Pekelský.

„Trochu jsme omladili sestavu a chvíli nám trvalo, než jsme se s tím sžili. Určitě je to škoda, protože v poločase jsme ještě vedli 2:1, ale pak nás soupeř v druhém poločase přehrál a zaslouženě dal tři góly. Měli jsme těžký začátek, jak v Jilemnici, tak v Plavech a teď jedeme ještě do Harrachova, což bude další těžký zápas. U nás stále platí, že jsme rádi, že máme mladé hráče a musíme být trpěliví,“ zdůraznil kapitán Zásady Martin Kotyza.

Harrachov bral tři body už podruhé. Držkov se vracel pro kopačky

Držkov A – Pěnčín B 3:4 (2:2)

„Soupeř nebyl lepší. My jsme to odnesli za to, že jsme byli nedisciplinovaní. V padesáté páté nebo šedesáté minutě se nechal vyloučit Pavel Vrabec. Rozhodčí mu dal mu druhou žlutou kartu a on šel do sprch. A za stavu 3:2 jsme vedli a už bychom ten zápas dotáhli a vyhráli. Další dva góly bychom taky dali. Zápas hodně ovlivnil rozhodčí, který to prostě nezvládl a delegát mi řekl, že to vidí taky, ale že to jsou mladí kluci, že se to musí někde naučit. Je dobře, že se to rozhodčí učí, ale měli by se učit mezi žáky a dětmi, ne mezi dospělými. Rozhodčí podle mě hrubě ovlivnil zápas, když v devadesáté druhé minutě vymyslel nesmyslný faul, který nebyl, nikdo ho neviděl. A to podle mě rozhodlo. Nevím, co se děje, je to třetí zápas, co jsme hráli, a ve všech třech zápasech nám rozhodčí nějakým způsobem ublížil. Trochu mi to do sebe zapadá, když o tom přemýšlím. Ale my nechceme postoupit, chceme si jen v klidu zahrát dobrý fotbal,“ řekl k utkání za Držkov trenér Evžen Dvořák.

„Souboje prvního s druhým slibují buď atraktivní zápas nebo pouze boj o každý balón ve středu pole.

Trochu nejistý úvod jsme zvládli a ve druhé minutě jsme se ujali vedení. Neuběhlo ani pět minut a udeřili jsme podruhé!

Pak stačilo zjevně zaskočené domácí borce jen dorazit. Po chybách v naší obraně jsme ale o náskok přišli. Do šatny jsme tak šli za vyrovnaného stavu 2: 2. Hned zkraje druhého polačasu jsme poslali na hřiště dva čerstvé hráče . A vzhledem k následným událostem to byl brilantní tah, který rozhodl vyrovnaný zápas. Nejdřív jsme po zmatku v naší obraně nechali soupeře jít do vedení 3:2. V 62. minutě pak krásně srovnal David Tokár z přímého kopu na 3:3. Na časomíře již svítila 90. minuta, když došlo k faulu ze strany domácích. Balón si vzal David Tokár a svým druhým gólem v zápasu rozhodl o našem vítězství. Z Držkova si vezmeme tři důležité body, pod vedením našeho kapitána Jardy Chropůvky, jsme nakonec dokázali zápas otočit v náš prospěch,“ řekl trenér Tomáš Tokár.





Turnov B – Harrachov 0:3 (0:2)

„Taktika byla běhat, ale, bohužel, naše mladé mužstvo to nezvládlo. A tak hosté dali po naší chybě vedoucí gól. Tím se chytli, „zaparkovali autobus před svojí bránou“, takže kluci si nevěděli rady, jak do toho. Ještě před přestávkou do šatny utekli podruhé, potřetí a vždycky byli efektivní. My jsme naše šance nedokázali proměnit. Neměli jsme aspoň na vyrovnání nebo snížení. Ve druhém poločase jsme to trošku prostřídali, snažili jsme se s tím ještě něco udělat, ale zase. Měli jsme dvě obrovské šance. Havel sám na brankáře nedal, Falkenberg sám na brankáře nedal. No a ten zmar vyústil v devadesáté minutě, kdy si to naši mladí hráči dali do vlastní. A to už byla tečka za naším nepovedeným výkonem. Mě to mrzelo. Nám teď chytá dorostenecký brankář a prostě ještě nedorostl do dospělého fotbalu,“zakončil hodnocení trenér Turnova Karel Vodrážka.

„Mají mladé kluky, velké hřiště, naši kluci byli hodně vyčerpaní. Ale jinak dobré. Samozřejmě jsme velmi spokojení. Musím vyzdvihnout, že nám strašně pomohl brankář. Co zachránil, tak klobouk dolů. A jinak Turnov hrál výborně. Dokonce se nebojím říct, že měli větší držení míče, ale prostě to dopadlo, jak to dopadlo. Příště k nám přijede Zásada. Myslím, že to bude velmi těžký soupeř. Máme výhodu našeho domácího hřiště, tak uvidíme, jak to dopadne,“ okomentoval duel vedoucí týmu Harrachova Pavel Dolenský.

Bergmann: Hattrick za sedm minut se hned tak nepodaří

Smržovka – Železný Brod B 5:1 (2:1)

"Jeli jsme na Smržovku s určitým respektem. Věděli jsme, kde se v tabulce nacházejí, a oproti minulému zápasu jsme měli pět lidí a zbytek byl doplněn dorostenci, kteří hráli svůj první zápas. Dále jsme museli použít do pole i našeho náhradního gólmana a povolat i hráče, kteří vlastně před pár lety ukončili kariéru. Čekali jsme, že to nebude úplně jednoduchý zápas, protože s tím kádrem to bylo komplikované. Ve druhé minutě jsme vedli 1:0 a odvážím si říct, že jsme byli v prvním poločase určitě lepší. Ale trochu jsme se dostali do hry, někdy až komickými góly, jelikož našemu gólmanovi se zápas opravdu nepovedl. Ale jsme jeden tým. Věřím, že příště nám zase pomůže. Poločas skončil 2:1 pro Smržovku. Věřili jsme, že máme šanci to otočit. Pro Smržovku to bylo zasloužené vítězství, protože naši kluci odešli psychicky a někteří i fyzicky. Góly jsme jí darovali. Ale já věřím klukům a věřím, že se zachráníme. Jak jsem říkal, nemyslím si, že budeme mít problémy. Doufám, že teď uděláme nějakou bodovou sérii,“ věří trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.

Jablonec n. Jizerou – Lučany 1:1 (0:0)