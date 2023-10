Od úvodu utkání měli domácí převahu, hosté bránili od poloviny hřiště a snažili se co nejvíce zahustit prostor před svojí brankou. Domácí se na dostřel jejich branky dostávali a do vedení šli v 19. minutě. Pfeifer postupoval z boku do vápna, uvolnil se a podél brankové čáry předložil balon Rimskému, který skóroval do prázdné branky 1:0. Ve 34. minutě uvolnil Hloušek Quirsfelda, jeho střelu vytěsnil brankář na roh. O minutu později již Quirsfeld zvýšil na 2:0, když po odraženém balonu po rohu vymetl zpoza vápna šibenici hostující branky.

„Do druhé půle změnili hosté taktiku, napadali naši rozehrávku, v úvodu poločasu nám to dělalo problémy, ale postupem času jsme opět získávali převahu. Odpor hostů jsme zlomili v 72. minutě, na dlouhý pas z naší půle si naběehl Quirsfeld, postupoval sám, časovanou přihrávkou uvolnil Hlouška, který se střelou na vzdálenější tyč nemýlil a zvýšil na 3:0. Konečnou podobu výsledku na 4:0 jsme upravili v 90. minutě, trestný kop z naší půle zahrával Pfeifer, našel přesně na vápně Hlouška. Ten balon neuvěřitelně “zalepil” a podél gólmana opět na vzdálenější tyč poslal balon do sítě,“ vylíčil důležité okamžiky zápasu vedoucí domácího týmu Petr Kopal, který potvrdil: „Dnešním dobrým výkonem jsme napravili blamáž z Pěnčína a s napětím vyhlížíme utkání v Jilemnici s SK Victory, která je štikou letošního ročníku 1. B třídy. Čeká nás velmi těžké utkání. Byli bychom vděční za podporu našich fanoušků i na hřišti soupeře,“ zdůraznil Kopal.

Po tomto zápase si ale Lučany uvědomily, že bez pohybu to nepůjde. A že by bylo taky dobré zlepšit fyzičku. „Pořád to prostě nestačí. Fotbal je o běhání. A kdo to nechápe, tak ať změní sport. Nemá cenu si namlouvat, že to bude dobrý. Bez osobní zodpovědnosti všech nebude. Smutné je i to, že naším nejlepším útočníkem je brankář. Domácí vyhráli zaslouženě. A my musíme jít do dalšího utkání především s lepším přístupem,“ kriticky hodnotil výkon svého týmu trenér Lučan Vojtěch Svozil.

Turnov B – Zásada 1:0 (0:0)

V derby vítězů, mistrů okresních soutěží Semilska a Jablonecka byli lepší domácí. Trenér Karel Vodrážka se z vítězství a tří bodů radoval. „Bylo to napínavé utkání s velice kvalitním soupeřem. Musím kluky pochválit. Celých devadesát minut bojovali. Podržel nás náš mladý gólman Hlubůček, který chytil soupeři několik vyložených šancí. Zásada hodně střílela. A měla taky v bráně výborného gólmana. Ten nám taky pochytal řadu těžkých střel. Až v 83. minutě šel náš kanonýr Havel sám na bránu, gólmanovi udělal kličku, ten ho podkopl. A z penalty pak Pařík rozhodl o našem vítězství. Velice těsného vítězství si vážíme. Po porážce s Držkovem to byl balzám na nervy. Byl to celkově hezký zápas nahoru, dolů, se skvělými individuálními výkony. Hra měla úroveň. Jsme spokojení, fanoušci snad taky. Bylo to příjemné. Teď jedeme do Albrechtic. Byl jsem se na nich podívat v Doubravě. Vyhráli 3:0. Hráli šikovně. Ale každý zápas je jiný.“

Zásada si body z hřiště soupeře neodvezla. Hrající trenér Martin Kotyza uznal, že domácí byli lepší. „Dařilo se jim. Turnov má v týmu, bohužel, mladší hráče. Vyhráli zaslouženě. My se teď už musíme připravit na derby s Držkovem. To hrajeme v sobotu dopoledne doma. A nedáme soupeři nic zadarmo. Jestli vyhrajeme, tak to bude zajímavé.“

Pěnčín B – Železný Brod B 4:1 (2:0)

„Jsem spokojený, rád, že jsme vyhráli normálním fotbalovým výsledkem, že jsme dostali jen jednu branku. Byli jsme celý zápas lepší. Brod měl několik šancí, ale nás podržel náš gólman. My jsme taky měli ještě další akce, které jsme neproměnili. Na šance to bylo v první půli fifty fifty. Pomohla nám penalta, po ní jsme se uklidnili a přidali další gól. Pak už jsme měli utkání pod kontrolou,“ hodnotil tentokrát spokojený trenér domácích Jan Řezáč.

Na hřišti byli domácí lepším týmem. Vyhráli zaslouženě. I když v první půli ještě Brod kousal. Kouč Pěnčína proto svůj mančaft opakovaně nabádal, že ještě můžou prohrát, není všemu konec. Už se několikrát na podzim v takové situaci ocitli. „Když bylo pět minut do konce, tak jsme polevili s koncentrací a dostali gól. Nedokázali jsme udržet výsledek s nulou. To jediné mě mrzí. I tak jsme ale spokojení. V dalším kole nás čeká doma Smržovka, nepříjemný soupeř. Hraje soubojově a pere se. Musíme se vyrovnat v soubojích, v agresivitě. Na jaře nás porazili právě proto, že byli agresivnější a siloví. Musíme pohlídat jejich standardní situace. Ty mají nebezpečné. Když je zvládneme, budeme dobří v soubojích, agresivitě a nasazení, tak to může klapnout. Fotbalově jsme na tom líp. Ale víc nám vyhovuje třeba Držkov nebo Turnov, soupeři, kteří chtějí hrát fotbal. Styl soupeře jako je Smržovka nám nevyhovuje. Ale připravíme se na ni, víme, jak hraje. Musíme vyhrát,“ má jasno trenér Řezáč.

Jako oboustranně hezký zápas, ve kterém měly šance oba týmy, označil utkání trenér brodského B týmu Oldřich Aubrecht. První poločas byl vyrovnaný, domácí vstřelili branku po penaltě. Druhý gól pak soupeři přidali po jeho chybě. A Pěnčín vedl 2:0.

„Ve druhém poločase jsme udělali změny v rozestavění, chtěli jsme to na soupeře víc vysunout, ale spíš to mělo opačný efekt. Pěnčín se dostával do více šancí. Za mne to byl koukatelný zápas, ve kterém vyhrál lepší tým. Pěnčín má kvalitní fotbalisty, dobře se na ně koukalo. Příště ještě hrajeme venku, jedeme do Lučan. Ty jsou bodově za námi, přejeme si tam vyhrát, aby nás nedohnaly,“ má v plánu kouč Brodu Oldřich Aubrecht.

Trenér Harrachova: Raději jsem hned odjel. Kouč Jablonečku: Byla to holomajzna

Harrachov – Jilemnice 2:5 (1:4)

Byl to trochu vyhrocený zápas, ve kterém domácí připomenuli Jilemnici dva přeběhlíky. Ti se ve volném okně, ve volném přestupním termínu, rozhodli změnit dres a hrát právě za Jilemnici. Harrachovští se to dozvěděli na poslední chvíli, ale ne ze vzájemného jednání týmů, které by očekávali, ale až v okamžiku, kdy už přišla žádost, museli jsme ji potvrdit a nemohli jsme nic dělat. Čekali alespoň telefon. Tak to ale má FAČR nastavené. Tak jsme byli, jak potvrdil trenér Pavel Dolenský, pořádně naštvaní. Ale výkon soupeře chválil.

„Byl to dobrý zápas. Na Jilemnici je vidět, že jde nahoru. Má několik kvalitních fotbalistům. Bylo ale vidět, že hráli profíci proti amatérům z Harrachova, kteří hrají za pivo a párek. Byli lepší, mladší, je vidět, že asi víc trénují a že chtějí postoupit. Mají zřejmě velké plány. Přejeme jim, aby už šli „vejš“,“ dodal s úsměvem.

Červenou kartu inkasoval jilemnický gólman, jeden z přeběhlíků, bývalý hráč Harrachova. „První žlutou měl ve vápně. To měla být penalta a nebyla. Druhou, když se střetl s naším útočníkem. Psychicky tu situaci nedal a hodil po něm balón. Dostal žlutou za nesportovní chování. Byla to, podle mne, zbytečná reakce, kterou mohl zvládnout jinak a zápas dohrát,“ zdůraznil kouč Harrachova. Jeho tým teď jeden víkend vynechá z důvodu vysoké marodky. „Jsme rádi, že nám Plavy vyšly vstříc. Zápas odehrajeme až 11.listopadu. To už bude na naší nové umělce. Na té sehrajeme úplně první zápas 4. listopadu s Desnou,“ upřesnil Pavel Dolenský.

„Všechno by bylo v pořádku, až na to, že jsme ztratili našeho brankáře. Ten se nechal vyprovokovat soupeřovým hráčem. Asi šel na hřiště s tím, aby ho zranil. Poločas byl suverénní, mohlo to být o tři, čtyři góly víc. Zahodili jsme několik tutovek. Domácí vůbec nestíhali. Gól, který dali, byl po naší chybě. Další šance neměli. Nám ještě jeden gól pro offside rozhodčí neuznal. Mohlo být v poločase rozhodnuto,“ okomentoval průběh trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Druhý poločas se už jen dohrával. Jilemnice přidala na 5:1 a Harrachov upravil až v úplném závěru na konečných 5:2. To už jilemnickou bránu hlídal místo gólmana hráč z pole. „Mrzelo nás, že soupeř naše dva hráče, kteří ještě na jaře hráli za Harrachov, neustále urážel. Nemůže stále přinést přes srdce, že přestoupili k nám. Poslali jsme podnět na kraj. Chceme, aby našemu brankáři byl trest zrušený. Výsledek se dozvíme ve čtvrtek nebo v pátek. Náš brankář je slušný kluk, nikdy nebyl vyloučený, určitě nikoho neprovokoval. Takové zákroky k fotbalu nepatří. A hráči nejsou v nižších soutěžích pod smlouvami a tím, že nesmí odejít do jiného týmu. Je to na každém z nich. A navíc Harrachov do I. B třídy nepatří. Našla by se asi jiná mužstva, která by na tuto soutěž měla a stála by o ni. Za tři body jsem rád. Čeká nás teď těžký soupeř. Máme doma Desnou. Když k utkání kluci přistoupí stejně zodpovědně jako k tomuto zápasu, tak věřím, že vyhrajeme. Jsem o tom přesvědčený. Noví hráči už si sedli s těmi domácími a že náš fotbal má hlavu a patu,“ má jasno trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Plavy A – Držkov A 1:2 (0:1)

Plavy hrají zápasy jako přes kopírák. V prvním poločase dostanou gól, protože začátek zápasu zaspí. Ve druhém se o sto procent změní k lepšímu.

„Na šance to bylo 4:4. Mohli jsme dát čtyři, pět gólů, ale dáme z toho jen jeden. Držkov ani moc šancí neměl, ale přesto nám gól dal. Nádherně se z třiceti metrů trefil Lukáš Brož. Soupeř hrál dobře, byl výborný, ale my jsme ho přehráli. Zápas jsme měli proto jasně vyhrát. Ale nedáváme góly, i když hrajeme dobře,“ konstatoval Jaroslav Pekelský.

Plavy zatím každého, podle kouče, přehrály. Nepodařilo se jim jen na začátku soutěže zdolat Turnov. To ale ještě nebyli po létě komplet. A pak jim ještě zkřížila cestu Smržovka.

„Věřím tomu, že z tolika šancí, které si vytvoříme, už začneme konečně dávat góly. Teď nám odpadne zápas s Harrachovem, protože mají velkou nemocnost. Odehrajeme ho až 11. listopadu. Zatím nám to na podzim vychází. Máme dobré fotbalové mužstvo, mladé hráče kombinované se staršími. Na jaře se chceme ale ještě zlepšit a hlavně střílet góly,“ zdůraznil Pekelský.

„Byl to těžký soupeř. Je to daleko lepší tým než Jilemnice nebo Turnov, dobrý tým, který bude na jaře hrát hodně vysoko. Dali jsme první gól, měli jsme šance, které jsme neproměnili. Dobře nám zachytal gólman a zachránil nás od několika jejich nebezpečných šancí,“ řekl k duelu za Držkov hrající trenér Evžen Dvořák.

Utkání se hrálo na těžkém terénu, protože den před tím lilo jako z konve. Proti Držkovským hráli v dresu Plavů mladí, běhaví, bojovní hráči. Nakonec to ale Držkov ubojoval, připsal si výhru a další tři body. O vítězství rozhodl krásnou střelou Lukáš Brož.

„Řekl bych, že by to mohl být gól podzimu. Pak už jsme je do ničeho nepustili a výsledek jsme ukopali. Plavy mají kvalitní mančaft. Byl to pro nás zatím nejtěžší zápas, pro nás, naštěstí s vítězným koncem. Remíza by byla spravedlivá. Teď hrajeme v sobotu 21. října v 10,15 derby se Zásadou. Měli bychom být kompletní včetně Tomáše Čížka. Bolí ho sice noha, ale on je bojovník. Ten nastoupí, i kdyby měl jen jednu nohu. Bude to pro nás těžké utkání. Zásada má taky dobrý mančaft, bude se chtít na nás v tomto tradičním, historickém derby vytáhnout. Když vyhrajeme, tak slavíme podzimní titul, to už nás, co se bodů týká, nikdo nepředhoní. Měli bychom náskok sedmi bodů. Hrajeme dopoledne, pak hned plánujeme posezení. Proto určitě chceme, aby tři body patřily nám. Chceme zapíjet vítězství, ne žal,“ přeje si Evžen Dvořák.

Honza Díl: Levačku mám už jak Messi, ale do pravačky Ronalda mám ještě daleko



Přepeře B – Albrechtice 0:3 (0:2)

„První poločas jsme snad nevěděli, kde jsme, jako bychom hráli poprvé. Neběhali jsme, hosté byli jednoznačně lepší. Druhý poločas jsme začali trochu hrát. Chvíli to šlo, ale pak jsme se zase vrátili k tomu, co bylo na začátku. Bylo to utkání, které se nám hrubě nepovedlo. Jednou to přijít muselo. Škoda,“ litoval za domácí vedoucí týmu Martin Kvapil.

Přepeře mají před sebou tři zápasy venku. Jedou nejprve do Jablonečku (Jablonec nad Jizerou), pak mají Pěnčín B a končí v Lučanech.

„V Jablonečku bychom mohli vyhrát, ten je poslední, ale když se nesejdeme, můžeme prohrát všude. Venku se nám daří, snad nějaké body uděláme. Jsme desátí, trochu jsme spadli, ale není to na spadnutí. Musíme ještě potkat do konce podzimu nějaký bodík, aspoň čtyři body,“ plánuje Kvapil.

To Albrechtice si utkání užívaly. Vítězství venku je důvodem k dvojnásobné radosti. I když do Přepeř vyrazily v oslabené sestavě, tři body si odvezly.

„Vyhráli jsme venku s nulou. Jeli jsme v trochu oslabené sestavě. Soupeř nás asi na začátku podcenil, byl takový vlažný a my jsme ho naopak k ničemu nepustili. Byli jsme nebezpeční. Měli sice někoho z áčka, ale šance si žádné nevytvořili. Bylo to naše jednoznačné vítězství. Teď k nám přijede Turnov. Vyhrát může každý s každým, máme teď trochu štěstí, jsme spokojení, chceme zase vyhrát,“ hodnotil za Albrechtice Jan Pipek.

Smržovka A – Jablonec n. Jizerou 4:1 (3:0)

„V dalším domácím zápase byla jasná převaha domácích, neproměnili jsme spoustu šancí, a tak jsme dokázali dát pouze čtyři góly. V kombinované sestavě jsme odehráli kvalitní utkání. Všechny body zůstaly doma ,“ zhodnotila vedoucí A týmu Smržovky Veronika Veseloušová.

„Na Smržovce se nám nedařilo. Domácí vyhráli zaslouženě. Mají stabilizovaný mančaft. Jeli jsme tam s tím, aby to byla co nejmenší ostuda. A výsledek 4:1 zase takový špatný se Smržovkou není. Už se ale soustřeďujeme na Přepeře, které teď máme doma a chceme je porazit. A máme taky už pro jaro hráče, kteří za nás chtějí hrát a pomůžou nám se zachránit. Mladí budou samozřejmě hrát taky, ale třeba méně minut. Ještě nemají tolik zkušeností a je to ve hře znát. Chceme co nejmenší ztrátu. Budeme se snažit to na jaře zachránit,“ uvedl k utkání trenér hostů Robert Chlup.