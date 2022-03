Po nedorozumění Ráčka s novým stoperem vstřelil střelec Polívka první branku zápasu. A Pěnčín, kvůli nepřesnostem ohrozit branku domácích nedokázal.Trenér hostů Miroslav Procházka v poločase vystřídal, do hry šlo trio Kohout, Pumrle a nová posila, Honza Díl. Všichni hru oživili. Kapitán týmu Heinrich ale zfauloval domácího hráče při zakončení ve vápně a sudí odpískal penaltu, kterou domácí proměnili a zúročili.

Jablonecké rezervě se bez Rozkovce nedaří! Posily z áčka moc nepomohly

Pěnčín se nevzdal. Do hry se vrátil Vrabec. Tlak se zvyšoval a po centru Díl dal hlavou gól Maryško. Lobem do šibenice pak vyrovnal Mätzelt. Pěnčín vrhl síly do útoku, ale v obraně byly díry. A jednu z nich využil pro další branku domácí Pěnička. V posledních minutách zápasu se hosté pokusili o atak. A po centru Ráčka vyrovnal střelou na zadní tyč pěnčínský Kohout. K poslednímu přípravnému utkání v jedenáctidílné sérii se vyjádřil trenér Pěnčína Miroslav Procházka: „První půle byla v naší režii. Měli jsme dvě šance, ale neproměnili jsme je. Domácí nám pak dali dva góly. Do druhé půle jsem vystřídal. Hráči byli lepší. Měli jsme pěknou dvouminutovku, ve které jsme dali dva góly. Domácí dali na 3:2 a nám se podařilo vyrovnat. Šance na další góly jsme ještě měli, ale zase jsme nic nedali. Ale naši hráči vydrželi i fyzicky. S kvalitním soupeřem byla i tato remíza velkou zkušeností. Navíc to pro nás byl poslední přípravný zápas před prvním mistrákem. A určitě účel splnil. Navíc v Hrádku je hezký stadion a přišli i diváci, takže to byl pro nás příjemné.“

Pěnčín se v přípravě utkal s několika týmy z vyšších soutěží a nikdy nepropadl. A protože jeho cílem je právě postup do krajského přeboru, měl trenér z výsledku radost.

Příští utkání je už mistrovské. A Pěnčín se hned představí doma v zápase proti Bílému Kostelu, v sobotu 9. dubna ve 14,30 na Pěnčíně. Původní utkání v Rychnově, které se mělo hrát už 2. dubna, je odložené z důvodu rekonstrukce rychnovského hřiště. „Volnou sobotu využiju na to, abych si objel první mistráky a podíval se, jak jsou na tom ostatní mančafty. A na tréninku v týdnu se budeme pořádně připravovat na první domácí zápas proti Bílému Kostelu,“ má jasno Miroslav Procházka.

FC Slovan Hrádek nad Nisou – FC Pěnčín A 3:3 (2:0)

Sestava Pěnčína: Pivrnec (Yerasov) – Scholz, Heinrich, Vrabec (Ráček), Mätzelt – Hartman (Díl), Tokár (Pumrle), Maryško, Vébr – Pelta, Štemberk (Kohout).Branky: Maryško, Mätzelt, Kohout