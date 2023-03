Za vítězný tým trenér Zdeněk Bryscejn: "Kluci zvládli zápas dobře, hlavně ve druhém poločase jsme kontrolovali průběh utkání a výsledek hovoří sám za sebe. Loni jsme Pohár vyhráli, letos zase až takový důraz na něj neklademe. Letos v něm dáváme prostor dorostencům. Nastoupili už v prvních kolech a tentokrát zase. V tom chceme pokračovat. Bereme to jako kvalitní přípravu. Vypadá to, že budeme další kolo hrát s Pěnčínem. Tři góly dal tentokrát Martin Svrček."

Trenér domácích Milan Mayer: "Brzy laciné góly, byli jsme ale vyrovnaným soupeřem, snížili jsme, měli jsme na kopačkách i vyrovnání, to nepřišlo. V poslední minutě první půle jsme dostali třetí gól. To s námi trochu zamávalo. Přišlo zranění Dominika Plhala.Snažili jsme se o vyrovnání. Ale Hamry ukázaly svoji kvalitu. Dostali jsme další tři, zase laciné góly. Svoje šance jsme neproměnili. Postup hostů je zasloužený, výsledek pro nás krutý. Hráli jsme na malé umělce, měli jsme několik hezkých pasáží, ale nedokázali jsme je dovést ke gólu a v poslední minutě jsme ještě nedali penaltu. Máme sedm hráčů na marodce, snad se tři uzdraví do začátku soutěže. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A k tomu si ještě brankář zlomil malíček."