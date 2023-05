Trenér Sedmihorek Pavel Šafář: „My jsme si přijeli pro vítězství, domácím stačila remíza a tak k tomu taky přistoupili, po celou dobu bránili. Chodili do brejkových situací. My jsme neodehráli dobrý zápas. Vyhrát jsme si nezasloužili, bod pro nás v našem postavení nic neřeší. A ani Frýdlantu nic neřeší. Pro nás to byl zápas blbec. Nebyli jsme v něm lepší a výsledek je zasloužený. Máme před s sebou tři kola a cíl máme pořád stejný, umístit se v tabulce co nejvýš a chceme, aby zápasy měly kvalitu. Frýdlant hraje doma svoji taktiku a vychází mu to, hrál organizovaně. Nemůžu říct, že by se kluci nesnažili nebo že by to jenom odchodili. Ale neměli jsme tentokrát kvalitu na to, abychom je přehráli. A když už, tak jsme zase nebyli schopní dát gól ani do prázdné brány. Teď nás čeká Višňová a Hrádek doma a na poslední utkání jedeme do Hamrů.“

Železný Brod A – Nový Bor 1:1 (0:0)

branky: Podstavek - Třešňák

Trenér Brodu Milan Mayer: „Jsme třetí od konce a už tak zůstaneme, takže jsme zachráněni, sestupovat nebudeme. Sahali jsme po třech bodech, ale nevyšlo nám to. Jsme rádi i za jeden. Náš výkon byl ale velice slušný. Utkání bylo ze začátku vyrovnané, šance byly na obou stranách. V první minutě druhého poločasu dostal soupeř červenou. Bohužel my jsme z toho vytěžili jen jediný gól. U nás už zavládl klid, zbylé tři zápasy budeme hrát tak, abychom z nich vytěžili co nejvíc bodů.“

Hrádek n. N. - Lomnice nad Popelkou 2:0 (1:0)



branky: Kavan, Holeček

Za hosty vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „Ve středu to u nás vzaly Hamry trochu tréninkově, přijeli hráči, kteří v krajském přeboru neměli co pohledávat. Porazily nás 7:2. Ale my jsme si tři góly dali sami, takže výsledek byl spravedlivý. Byl to souboj jiných světů. V Hrádku se utkaly dva týmy ze špičky tabulky. Odehráli jsme vyrovnanou partii. Domácí dali dvakrát ze standardky. My jsme horší nebyli, za výsledek se stydět nemusíme, páté místo snad uhájíme. Jedeme ještě do Rovenska, v posledním kole máme doma Pěnčín.“

Mimoň – Rovensko 1:2 (0:0)

branky: Matušek – 2x Tvrdý

Za hosty trenér Jiří Mencl: „Připravovali jsme se na utkání, vypadalo to, že jsme natěšení, ale zápas se nám nepovedl, nebyli jsme na tom dobře, i když jsme vyhráli. Herně jsme možná byli i horší než Mimoň. Ta si nezasloužila prohrát. Ve druhém poločase jsme dali na 1:0, pak domácí srovnali a až asi pět minut před koncem jsme dali na 2:1. Vyhráli jsme, ale výkon nebyl takový, jaký jsem si představoval, že by měl být. Tři body máme, je to dobrý. Po herní stránce to ale povedený zápas pro nás nebyl. Čekal jsem větší pohyb a nasazení. To nám chybělo. Domácí byli na balonu víc vidět. Měli jsme tentokrát víc šancí.“

Šafář: Neradi hrajeme s mančafty, které přijedou, ale fotbal hrát nechtějí

Višňová – Pěnčín A 1:4 (0:1)

branky: Michálek – 3x Vebr, Patka

Za Pěnčín trenér Emil Šafář: „Ve Višňové bývaly i nefotbalové podmínky. My jsme věděli, že nás tam čeká těžký soupeř. Věděli jsme, že má hru založenou na jednoduchých balónech nahoru, samý dlouhý aut, věděli jsme, že nás čeká soubojová bitva, důrazná hra, boj o každý balón. Na to jsme se připravovali celý týden. Byli jsme fotbalovější, šli jsme si od první minuty za tím, co jsme si předsevzali. Domácí byli překvapení, že jsme se jim vyrovnali v důrazu. Možná jsme mohli rozhodnout dřív. Matěj Vebr nás dostal do vedení 1:0. Soupeř hrozil z nakopávaných soubojů, ze závarů. U nás měl Lukáš Havlů dvě gólovky, ale neproměnil. Ve druhém poločase soupeř vyrovnal na 1:1. Nás to ještě víc nabudilo, ale další gólovku jsme nedali. Pak jsme z jedný standardky dali na 2:1 a od té doby jsme byli pány na hřišti. Matěj Vebr zvýšil na 3:1 a pak upravil na 4:1 a tím zavýšil hattrick. V průběhu byly vidět krásné fotbalové momenty, obrana taky hrála dobře, bojovala, nikoho z domách do ničeho nepustila. A do konce utkání už jsme jim pak nepůjčili míč a už se jen dohrávalo. Jsem spokojený, byli jsme fotbalovější, stejně důrazní. Soupeř z toho byl trochu překvapený, myslel si, že to bude s námi jednodušší.“

Velké Hamry B – Studenec 8:3 (4:2)

branky: 2x Javůrek, 2x Vosecký, Macháček, Jeřábek, Mihálik, Surček – Jón, Kuřík, Exner

Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Z naší strany jsme předvedli takový bezstarostný fotbal. Dali jsme osm gólů, ale ještě další jsme dát mohli. Víkend byl pro nás v Hamrech celkově dobrý. U A týmu jsme chtěli být do pátého místa, a to teď jsme. Béčko má teď před s sebou hodně těžké zápasy, nejprve hrajeme s Pěnčínem a poslední kolo se Sedmihorkami."