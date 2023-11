za Lučany trenér Vojtěch Svozil:

„První poločas přinesl mnoho ztrát a možná i nervozitu. Přece jenom jsme chtěli po minulém výprasku přinést věrným fanouškům trochu radosti. Za druhý poločas patří všem hráčům obrovský respekt. Někdy je prostě potřeba menší fotbalovost vykompenzovat bojovaností, aktivním pohybem a chutí hrát. Někdy to na sebe musejí vzít ti zkušenější a strhnout ostatní. To se tentokrát povedlo dokonale. Odměnou byl velký aplaus všech věrných lučanských tiffósi a vidina pohodové večerní rozlučky.“

za Přepeře trenér Josef Šorejs:

„V první půlce se hrál docela pěkný fotbal. Byli jsme o něco lepší. Měli jsme pár šancí, jednu jsme proměnili. Lučany byly asi trochu zaskočené. Do druhé půlky jsme se ale otočili o tři sta šedesát stupňů. Hráli jsme bez emocí, adrenalínu, bez šťávy, jako kdyby se nám už nechtělo hrát. Druhý poločas se nám vůbec nepovedl jak herně, tak týmově. Zapomněli jsme se v kabině. Sice jsme šli na hřiště natěšení, ale nic jsme nepředvedli. Druhá půlka byla od nás bídná. Lučany nám daly první, moc pěkný gól a pak už jsme se vezli.“

Pro béčko Přepeří ještě soutěž nekončí. V sobotu 11. 11. ve 13,30 je čeká dohrávka s Pěnčínem B. Zatím ale není jasné, kde se bude hrát, nejlépe na jaké umělce. Odložit na jaro už to asi nepůjde. „Chci ještě vyhrát. Vypsal jsem sázku, když vyhrajeme tak jako trenér zaplatím týmu čtyři tisíce a ještě padesátilitrový sud piva. Už za Lučany mohli dostat dva, ale to se nám nepovedlo vyhrát. Hráče je potřeba motivovat. Ale taky platí, že jsme se jednou dali na sport, tak se tomu budeme věnovat,“ vyhlásil zajímavou odměnu trenér.



Jablonec n. Jizerou – Zásada 3:5 (1:4)

za Zásadu kapitán Martin Kotyza:

„Nejdřív jsme prohrávali, ale ještě v prvním poločase jsme to rychle otočili. Do druhého poločasu jsme hodně prostřídali, jeden gól jsme dali, dva dostali, ale zápas jsme měli pod kontrolou. Jsme spokojení. Pro nás je to úspěch. Jsme nováček v soutěži, chtěli jsme být do šestého místa. Jsme druzí a máme dvacet sedm bodů, to je nadplán a jsme za to rádi.“

Albrechtice – Držkov 3:3 (3:2)

za domácí Jan Pipek:

„Hráli jsme dobře. Měli jsme obrovské šance a po dvaceti minutách jsme mohli vést 5:0, kdybychom je využili. Kopali se tři penalty. Bod bereme, bylo to vyrovnané utkání, ale ke konci jsme si zasloužili vyhrát, zase jsme měli obrovskou šanci. Ale soupeř byl kvalitní. Hřiště bylo celkem dobré, jen strany mokré. Odehráli jsme náš poslední zápas v pohodě.“

Za Držkov trenér Evžen Dvořák:

„Pomýšleli jsme na výhru. Ale nevyhovoval nám terén, malé hřiště a podmáčené, to ani nebylo na fotbal. Ale domácí chtěli už jejich poslední zápas odehrát. S fotbalem to moc společného nemělo. Remíza to byla zasloužená pro oba týmy. Po deseti minutách jsme 2:0 prohrávali, mohli jsme ještě gól dostat, ale naštěstí to tam nespadlo. Když jsme si trochu na ten terén zvykli, tak jsme začali hrát náš fotbal, na který jsme zvyklí, ale to moc nešlo. Fotbalově nás nikdo nepřehraje. Soupeři nás ukopou nebo uhrajou bojovností. A tak to bylo v tomto zápase. Od dvacáté minuty jsme byli vyrovnaným soupeřem, ve druhém poločase už jsme byli fotbalově a herně lepší. Už jsme si zvykli na podmáčené hřiště. Ale už jsme nedokázali vstřelit vítězný gól. Hrálo se slušně, bez zákeřností, faulů a nadávek. Jsem rád, že je po sezóně. Hned jsme odjeli do Liberce na rozlučku. Fotbal se má hrát v létě a ne na blátě, to už jsem říkal na začátku podzimu. Rozlučku už jsme měli, ale ještě nás čeká jeden zápas s Harrachovem až 18. listopadu. Rozhodne se po víkendu 11. listopadu.“



Jilemnice – Smržovka 3:4 (1:3)

za Jilemnici trenér Aleš Skalický:

„Měli jsme dvě tutovky, ty jsme nedali. Dostáváme laciné góly. Na mimořádné schůzi si to tento týden se sponzorem vyříkáme a přijmeme patřičné závěry. Vyhodnotíme každého jednotlivce. Někteří hráči se s námi rozloučí, protože nepodávají takovou výkonnost. Už máme vytipované jiné. Nepotřebujeme nikoho zaučovat. Potřebujeme hotové hráče. Tabulka se zdramatizovala. Máme dvacet tři bodů, za ně jsme rádi. Nevyhlásili jsme, že chceme postoupit. Chceme mužstvo zkonsolidovat. Uvidíme, co se na jaro povede.“

Plavy – Železný Brod B 4:2 (3:0)

za Plavy trenér Jaroslav Pekelský:

„Trápí nás šance, které nedokážeme proměnit. A pak si děláme zápas těžký. Ačkoliv Brod byl posílený a hrál opravdu dobře, my jsme v prvním poločase neproměnili ještě tak tři tutové šance. Naší nesoustředěností jsme soupeře pustili na začátku druhého poločasu do hry. A tím jsme si to zkomplikovali. Ale naše výhra je zasloužená. Utkání mohlo skončit i vyšším rozdílem. Ještě nekončíme, máme dohrávku v sobotu 11. listopadu s Harrachovem na jejich novém hřišti. Tabulka je vyrovnaná. Chceme toto poslední utkání vyhrát.“

za Železný Brod B trenér Oldřich Aubrecht:

„Hráli jsme na umělé trávě v Desné. Měli jsme dva lidi na střídání, tři jsme měli zraněné. Nikdo z áčka s námi nebyl, měli zápas ve stejný den. Začali jsme hezky, měli jsme jednu, dvě šance, ale pak, po našich chybách, jsme obdrželi první dva góly a na konci první poločasu jsme dostali na 0:3. V kabině jsme udělali změny v rozestavění. Ty přinesly ovoce. Během patnácti minut jsme snížili na 2:3. Pak ale po individuální chybě našeho hráče, který se nechal nesmyslně vyloučit, jsme dostali na 4:2. Plavy zaslouženě vyhrály. Rozhodly naše individuální chyby, hlavně to vyloučení. Za stavu 2:3 to ještě vypadalo, že bychom mohli zápas zdramatizovat.“

Turnovu zajistili body bratři Havlové. Desná zaplatila za chyby

Harrachov – Desná 2:5 (1:1)

za domácí trenér Pavel Dolenský:

„Hráli jsme už na novém povrchu v Harrachově. Všichni si ho chválili. Je to umělka poslední generace. Měli bychom mít deset, dvanáct let klid. Za soupeře hráli samí mladí kluci. A to bylo vidět, hlavně fotbalově a taky nás uběhali. Máme trochu vyšší věkový průměr. Ale pro nás je důležité, že si jdeme zahrát. A konec podzimu jsme pak taky už řádně oslavili. Ještě nás ale čekají dva zápasy, 11. listopadu hrajeme proti Plavům a možná 18.11. s Držkovem. My bychom to raději hráli až v březnu. Rozhodnutí teprve padne.“

za Desnou vedoucí týmu Petr Kopal:

„Po první domácí prohře s mužstvem Plavů z minulého týdne jsme složili reparát v posledním utkání podzimu v Harrachově, kde se hrálo na nově položené umělce.

Výhra se nerodila lehce, v prvním poločase jsme hráli špatně a výkon byl podobný minulého týdne, prohrávali jsme souboje a náš výkon byl plný nepřesností, přes mírnou převahu jsme šli do kabin za nerozhodného stavu 1:1.

Ve druhém poločase jsme o výhře rozhodli zlepšeným výkonem celého mužstva, které vedl do ofenzivy Pfeifer, domácí jsme přehrávali a převahu vyjádřili i gólově. V 63. překvapil Pfeifer opět nepozorného gólmana 1:2. V 75. Hloušek zvýšil na 1:3. V 82. minutě Rais nedal gólmanovi šanci 1:4. V 85. snížili domácí z penalty Michálkem na 2:4. V poslední minutě se podruhé prosadil Hloušek 2:5.“



Pěnčín B – Turnov B 6:2 (2:0)

za domácí trenér Jan Řezáč:

„Zápas jsme odehráli dobře. Byli jsme lepší, vyhráli jsme zaslouženě. Byl jsem spokojený herně i výsledkově. Soutěž pro nás ještě nekončí, hrajeme v sobotu 11. listopadu proti Přepeřím.“

za Turnov trenér Karel Vodrážka:

„Hrálo se spíš na rašeliništi nebo koupališti než na hřišti. Zkušení domácí si s terénem líp poradili. Dostali jsme dvě laciné branky. V prvním poločase jsme s nimi drželi krok, měli jsme i nějaké šance, které jsme utopili v kalužích. Ve druhé půli jsme na ně vlítli, hráli jsme na riziko s cílem to srovnat. Bohužel, dostali jsme zase dvě laciné branky. To, co my jsme nedovedli využít, tak Pěnčín využil naopak každou příležitost. A vždycky jim to tam spadlo. Za stavu 4:0 jsme dali dva rychlé góly. Ještě nějaká naděje byla. Ale to už nebylo o fotbale, už to byla taková plácaná ve vodě. Nepovedlo se nám tentokrát ani střídání. Kdybychom dali na 2:1, 2:2, mohli jsme ještě něco řešit. Ale 4:0 už bylo nad naše síly. Doplatili jsme na naše dvě hrubé chyby. Pak jsme si ještě nějaké šance vytvořili. Ale zadní brána na hřišti byla úplně tragická, tam se nedalo hrát vůbec. Veškeré naše naděje jsme utopili v blátě. Soutěž už pro nás skončila.“