Nadvládu potvrdil Pěnčín i o víkendu, když doma porazil Mimoň 6:0 a usadil se na první příčce tabulky s 32 body.

Miroslav Procházka měl z výsledku radost : „Bylo to utkání se soupeřem ze spodních míst tabulky, na jednu bránu. Gólů jsme mohli ale dát i deset. Řadu šancí jsme nevyužili. Jsme ale spokojení. My jsme hodně útočili. Mimoň měla pár náznaků, ale nic z toho nebylo. Naši hráči se stačili vrátit a k ničemu je nepustili. Sestavu jsem prostřídal o poločase tři hráče a v 60. minutě další dva, a to i proto, že hrajeme teď i ve čtvrtek 28. října a pak hned v sobotu. Na lavičce nás bylo šest, nedostalo se jen na jednoho hráče a ten dostane šanci v Bílém Kostele. Tam hrajeme ve svátek. Spokojení jsme, byla to jednostranná záležitost. Teď je potřeba, aby se dorovnala tabulka, počty zápasů. Myhrajeme pak ještě předehrávku jarního kola doma s Rynolticemi a na poslední utkání podzimu zajíždíme do Košťálova.

A špatně si nevedou ani fotbalisté Rychnova.

Pět branek nastřílel druhý Spartak Rychnov celku FK Košťálov/Libštát (5:2). Trenér domácích Martin Procházka k zápasu řekl: „První poločas jsme byli lepší, za půl hodiny jsme vedli 3:0. Dva naše rychlé góly hosty zaskočily. Vypadalo to, že to bude hladké. před koncem jsme ale dostali gól. Hosté začali hrát. Ve druhém poločase nám rozhodčí vyloučil hráče. Posledních pětadvacet minut jsme jen bránili. Soupeř vyvinul tlak jedenácti proti deseti. V 88. minutě jsme přidali gól na 5:2 a pak už jsme do konce výsledek ubránili. Ani jednou jsme neprohrávali ani neremízoval a utkání jsme měli pevně v rukách. Jsme rádi, že jsme doma vyhráli. Teď už nás čeká první a druhé kolo z jara. Obě hrajeme doma, vždycky v sobotu. Kdyby se nám podařilo oba zápasy vyhrát, tak bychom byli spokojení a v klidu se už soustředili na jaro.