V každém počasí a ve dvou vrstvách tepláků vybíhali hráči Košťálova do lesa

Už 11. února čeká jeho svěřence utkání v prvním kole krajského poháru Libereckého kraje proti soupeři z Roztok. Po něm bude následovat série přípravných zápasů.

Ivo Jiřiček je zkušený kouč. Fotbal hrál aktivně až do padesáti let. A hned, jak skončil, začal se věnovat trenérské činnosti v kategorii dorostu. Už před patnácti lety koučoval tři roky A tým Košťálova. Ten pod jeho vedením postoupil do krajského přeboru. Pak si na osm let trenér odskočil ke starším žákům. A dnes opět vede košťálovské áčko.

Jaká byla podle něho příprava kdysi a jaká je dnes? „V zimě se víc běhalo, protože nebyly ještě k dispozici umělé a osvětlené hrací plochy. Nezbývalo, než jít do terénu nebo se v tělocvičně věnovat posilování. Dnes, díky umělkám, se může trénovat víc fotbalově. Taky se víc trénuje do rychlosti a úsekově než objemově.“

Na otázku, jak byli vybavení na tréninku hráči, odpověděl kouč Košťálova s úsměvem, který zřejmě vyvolala konkrétní vzpomínka.

„Hráči nosili dvě vrstvy tepláků, aby se měli do čeho potit. Běhali v gumotextilových kopačkách, do kterých si dávali igelitové sáčky, které je chránily proti vlhku a vodě. Kluci trénovali hlava nehlava, běhali v každém počasí. Jasně, že fotbal není o maratónském běhu, ale o rychlých úsecích. Má to logiku, trénink jde do úseku a do rychlosti,“ zavzpomínal trenér a potvrdil, že aktuálně v Košťálově všechno funguje a dvanáctého ledna je mužstvo nachystané rozjet zimní přípravu.