Skalice – Velké Hamry B 0:0

„Je těžké sestavit sestavu, když se zápasy hrají současně. Máme nějaká zranění a angíny, takže sestavit tým bylo personálně náročné. Na lavičce byli jenom dorostenci. Remíza je dnes slušný výsledek, kluci to zvládli dobře,“ řekl k zápasu trenér Zdeněk Bryscejn.

Nový Bor – Lomnice nad Popelou. 1:7 (1:3)

„Je to pro nás takový svátek, sváteční událost,“ řekl v úvodu hodnocení zápasu na hřišti hostů vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš. „Samozřejmě jsme věděli, že to je o šest bodů celkem, tak jak jsme byli všichni nadšení. Neuvěřitelné, u nás byla skoro plná lavička. Dva hráče jsme ještě nechali doma. Ale začátek byl strašidelný,“ zdůraznil Baudyš.

Dostali gól už v pětadvacáté vteřině. Tým má v sestavě jednoho mladého, osmnáctiletého hráče. Kouč ho poslal do hry. A on špatně nahrál.

„Ale, otřepali jsme se z toho. Museli jsme něco změnit. Tak jsme ho v patnácté minutě vystřídali, trochu jsme to pak posunuli. Soupeř měl šance. Mohli jsme do patnácté minuty dostat tři góly. Nula to bylo v první minutě. Asi ve čtvrté minutě netrefili prázdnou bránu a jednou byli sami na balónu, takže začátek byl pro nás katastrofální. Pak už to bylo samozřejmě jednodušší, říkali jsme si, abychom to nepodcenili. Dnešní zápas rozhodla asi červená karta, když jsme dali gól na 1:3 a Vojta Horáček dal ve čtyřicáté sedmé minutě na 4:1. Ještě takový paradox, Drahoňovský byl na hřišti minutu a prvním dotykem s míčem dal gól,“ doplnil k hodnocení Zdeněk Baudyš.

O velikonočním víkendu na Lomnice doma Chrastavu a následující víkend pak jede na Rapid Liberec.

Šafář: V Sedmihorkách je to o chuti, ne o penězích

Železný Brod A – Košťálov 2:1 (1:0)

„Podařilo se nám to, leží v tom samozřejmě tři body. Jasně, myslím, že vítězství bylo zasloužené. Měli jsme více šancí, ale hra byla ještě trochu kostrbatá. Poprvé jsme trénovali na trávě v pátek a hned v sobotu jsme na ní poprvé hráli. A to je samozřejmě docela síla. Vyšlo to a začátek zápasu jsme chytili,“ byl spokojený trenér Brodu Milan Mayer.

Vítězství ale, podle něho, mohlo být klidnější. Na začátku Brodští neproměnili tři šance, po poločase vedli 1:0. Pak se Košťálov zvedl, dostával se také do šancí, domácí přežili a 20 minut před koncem dali druhý gól. Každý si už myslel, že bude klid, ale za šest minut se situace zkomplikovala. Košťálov se tlačil dopředu.

„Byl to ale velmi povedený zápas. Žádné fauly, hrubé výstřelky, byl jsem velmi překvapený z výkonů obou stran. Soupeře musím pochválit, že boj o tři body byl jenom po sportovní stránce. Škoda, že my neproměnili šance na začátku. Prvních 20 minut jsme byli opravdu lepší. Měli jsme čtyři šance, dali jsme gól. Dopadlo to dobře a tři body jsou doma,“ okomentoval utkání trenér Brodu Milan Mayer.

Jeho tým jede v sobotu, na Velikonoce, do Višňové. Podle trenéra Mayera, je Višňová nepříjemný, urputný soupeř. „Doufám, že se nám to podaří zvládnout,“ přeje si kouč Brodu.

Sedmihorky – Višňová 2:0 (0:0)

„Co se týče výsledku, začali jsme dobře. Herně to nebylo úplně optimální, ale máme tři body, které jsme potřebovali na začátku jara dvojnásob po neúspěšné zimní přípravě, která byla horší než loni, a to jak v trénincích, tak v přátelských přípravných utkáních,“ řekl k zápasu trenér Pavel Šafář.

Sedmihorky nastoupily s trochu pozměněným rozestavením, po celou dobu byly lepším týmem. Šťastný gól ale daly až po začátku druhého poločasu. Měly pak dvě nebo tři jasné šance, když šly samostatně proti brankáři. Ty měly proměnit. Ale to se jim už nepodařilo.

„Višňová hrozila svým urputným fotbalem, takže to bylo nervózní až do konce. Pomohla nám standardní situace, kterou skvěle rozehrál Matěj Randák a mladý Jirka Opluštil dal na druhé tyči gól na 2:0, čímž utkání skončilo. Výsledkově to bylo skvělé, herně slušně,“ řekl k duelu trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

Sedmihorky čekají v dalších kolech dva soupeři ze špičky tabulky. Jedou do Hamrů a mají doma Hrádek. „Toto vítězství jsme potřebovali i kvůli tomu, že z těchto dvou utkání budou body složitější. Jsme za to rádi a hlavně doufáme, že už budeme hrát na přírodní trávě, protože umělé trávy máme všichni už plné zuby. Máme informace, že v Hamrech bychom měli hrát na trávě a následující utkání s Hrádkem chceme hrát už hrát na naší trávě na tisíc procent,“ přeje si Pavel Šafář.

Pěnčín prověřil posily. Jilemnice se už chystá na Zásadu

Utkání proti Višňové hráli na turnovské umělce. „My chceme hrát co nejvíce domácích zápasů na svém hřišti. Už dva zápasy jsme odehráli na umělé trávě. To není nic proti turnovské umělé trávě, která je perfektní, ale stojí to peníze, nepřicházejí tam lidé a nehrajeme doma. Atmosféra je proti fotbalu a nerozumím tomu, proč to musíme absolvovat,“ zamyslel se trenér Sedmihorek.

FC Pěnčín – Frýdlant 3:1 (3:0)

„S výsledkem jsme spokojení, byl to začátek. Soupeř nám tři body samozřejmě nedal zadarmo. rvnPí poločas se nám celkově docela povedl. Vedli jsme 3:0, takže byla celkem spokojenost. Pak jsme museli udělat několik střídání kvůli zraněním. Kluci měli den před tím zápas ve futsalové lize, takže to bylo jedno s druhým. A i to ovlivnilo druhý poločas. Výsledek bereme a vážíme si ho,“ dodal kouč Pěnčína Emil Šafář.