Za Rychnovské trenér Ondřej Králíček:„V prvním poločase začal aktivněji Jablonec a byl jistě nebezpečnějším týmem. Oba týmy trápila nepřesnost v přechodové fázi hry. Jablonci se ke konci poločasu podařilo vstřelil branku na 0:1. Ve druhém poločase jsme se probudili my a po sérii nebezpečných centrů z levé strany skóroval vysunutý Hušek. Zbytek zápasu se jevil jako vyrovnaný a výsledek 1:1 odpovídá realitě.,“ okomentoval dění na hřišti trenér Rychnova Ondra Králíček.

Kouč Jabloneckých Dzimis Bekakis měl co dělat, aby dal tým dohromady. „Řádí virózy, měli jsme problém poskládat mančaft, hodně hráčů nám chybělo. První poločas z naší strany byl docela slušný, byli jsme aktivní, hráli jsme dopředu. Proměnili jsme jednu šanci, několik dalších ovšem ne. Ve druhé půli na kluky dopadl asi dvoufázový trénink, který absolvovali. Trénovali ještě ráno před zápasem, tak toho už asi měli dost. Ve druhé půli byl Rychnov jasně lepší a zaslouženě vyrovnal. A my jsme na tom byli ve druhém poločase hůř než soupeř. Branku za nás dal Sirůček.“

V Lomnici se už rýsují vítězové. Zimní turnaj jde pomalu do finiše

Další zápasy se hrály podle rozpisu ve skupině A i B už na umělé trávě v Lomnici. Počasí pořadatelům trochu zavařilo, jak potvrdil hlavní organizátor Zdeněk Baudyš: „Po oba dny nasněžilo. Museli jsme narychlo ještě odklízet sníh z hrací plochy, protože tráva prostě musí být zelená.“

Výsledky skupiny A:

Rychnov – Jablonec 1:1. Branky: Hušek – Siruček.Semily – Železný Brod 0:3. Branky: Čejchan, Holec, Kotlár Tomáš. Lomnice – Železnice 3:1. Branky: Horáček Vojta, Rejman, vlastní – Klouza

Výsledky skupiny B:

Bělá – Robousy 3:1. Branky: 2x Šmíd, Militký – Hanuš. Miletín – Roztoky 2:3. Branky: Sláma, Sás – 2x Drobný, Illner. Jilemnice – Železný Brod 1:0. Branky: Taubner.

KVÍZ: Fotbal v Jablonci nastartoval holič před sto lety. Znáte jeho historii?

V duelu Železného Brodu se Semilskými se dařilo víc Brodu. Trenér Milan Mayer označil zápas jako dva v jednom. „Bylo to utkání zároveň do zimního turnaje a také do poháru Libereckého kraje. První půle se nám nepovedla, soupeř byl lepší na míči, kontaktnější. V závěru ale vstřelil náš Tomáš Kotlár gól. V poločase jsme vystřídali tři hráče a hra se výrazně zlepšila. Přidali jsme další gól, autorem byl Holeček. Ale neproměnili jsme několik dalších šancí. V závěru vstřelila branku naše nová posila z Bozkova, František Čejchan. A na konci jsme přidali ještě třetí branku. Jsem spokojený asi se čtyřiceti minutami hry a s tím, že jsme udrželi čisté konto. Soupeř kopal penaltu ještě , ale přestřelil. My pokračujeme v přípravě, začínáme soutěž až 26. března.“

Poslední kolo turnaje se hraje první březnový víkend na umělce v Lomnici.

Další kolo:

středa 1. března: Železnice – Jablonec U18, dohrávka, v 18 hodin.Sobota 4. března: skupina A: Železnice – Semily (12 hodin).skupina B: Robousy – Miletín (14 h). Roztoky – Jilemnice (16 h).Neděle 5. března:Sobotka – Stará Paka (12 h, přátelské utkání), Bělá – Studenec (14 h., pohár LKFS), Lomnice – Košťálov (16 h, pohár LKFS).

„ I po tomto kole ještě bude k závěrečnému vyhlášení výsledků turnaje chybět několik zápasů. Ve skupině B není odehráno utkání Roztoky – Robousy. Potom hned vyhlásíme vítěze a pořadí,“ uvedl Zdeněk Baudyš