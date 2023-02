Skupina A:

Lomnice – Semily 6:3

střelci: 4x Rejman, Vojta Horáček, Morávek – 2x Frolík, Chlupáč

Jablonec U18 – Železný Brod A 3:2

střelci: 3x Fidra – Čejchan, Kurfiřt

Rychnov – Železnice 1:7

střelci: Hušek – 3x Drahoňovský, Klouza, Kracík, Starý, Barták

Výhra hráčů Železnice byla nad očekávání vysoká a hlavní organizátor turnaje, Zdeněk Baudyš, ji okomentoval: „Železnice je kvalitní tým. Je nováčkem královohradecké soutěže, postoupila z I. B třídy do A třídy a je jen o bod druhá. Mužstvo trénuje u nás a na tréninku se schází patnáct, sedmnáct lidí. A to je pak na kvalitě hry znát. Je to parta ambiciózních, nezkažených lidí, což je dneska už celkem svátost."

Skupina B:

Jilemnice – Bělá 0:3

střelci: Otmar, Širý, Strmiska

Miletín- Železný Brod B 3:1

střelci: Milich, Kulina, Bartoníček – Šťastný

Roztoky – Robousy

Zápas se bude hrát v náhradním termínu

Další kolo:

Sobota 18.2.

Semily- Rychnov, ve 12 h., Robousy – Jilemnice v 16 h.

Neděle 19.2.

Železnice – Jablonec ve 12 h., Železný Brod B – Roztoky ve 14 h., Bělá – Miletín, v 16 hod.

Zdeněk Baudyš: „Nudit se určitě nebudeme. Počasí zatím jde, hlavně ať nesněží. Všechno probíhá bez problémů. O víkendu nás čeká už třetí kolo.“