Lomnice nad Popelkou - Železný Brod 5:2

Branky: 2x Horáček, Rejman, Gauman, Lábek - Podstavek, Kurfiřt

Semily - Rychnov 0:5

Branky: 2x Havlíček, Jíra, Pleštil, Mätzelt

Jablonec U19 - Železnice (přeloženo kvůli nemoci)

SKUPINA B:

Jilemnice - Bělousy 8:2

Branky: 3x Valušiak, 2x Fiigura, Hník, Bergeman, Šur - Karásek,

Bělá pod Bezdězem - Miletín 7:2

Branky: 3x Šmíd, 2x Beran, Militký, Otmar - 2x Bartoníček

Železný Brod B - Roztoky 1:1

Branky: Plhal - Hujer

Další kolo turnaje o víkendu 25. - 26. února na hřišti v Lomnici nad Popelkou:

Středa 22. 2.

Rychnov - Jablonec U19 (17,30 hřiště v jabloneckých Břízkách!!)

Sobota 25.2.:

Přepeře - Dvůr Králové (10,30); Semily - Železný Brod A (13 h), Bělá -Robousy (15 h), Miletín - Roztoky (17 h), Višná - Hrubý Jeseník (19 h)

Neděle 26.2.:

Jilemnice - Železný Brod (12 h), Lomnice - Železnice (14 h)

Hlavní organizátor turnaje a vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš: " Pro náš tým bude nedělní zápas se Železnicí hodně důležitý. Porazili jsme Semily a Brod. Jsme na tom se Železnicí zatím nejlépe. Je to trochu zamotané, už skoro půjde o první místo. Železnice zatím neztratila ani bod, ale ještě nehrála s Jabloncem. A teď hraje s námi. Doufejme, že naši kluci budou mít v neděli dobrou formu a nezklamou. Pokud budou čerství, mohlo by to dopadnout dobře. Vedle účasti v turnaji pokračuje náš tým také v přípravě, dvakrát týdně trénujeme."

V Lomnici se rozjel nováček I. A třídy. Železnice pokořila Rychnov

Jedním z účastníků turnaje je také tým Rychnova, který hraje pod vedením trenérů Miroslava Procházky a Ondřeje Králíčka. Jak ten vidí přípravu na sezónu a účast mužstva v turnaji?

"V přípravě jsme odehráli čtyři přátelská utkání. Naše sestava není stálá a výsledky jsou značně nevyrovnané. Nejprve vysoká porážka od Mšena, poté povedená remíza 2:2 s Lomnicí a pak následoval opět kolaps proti týmu Železnice. O víkendu jsme hráli proti Semilům, zvítezili jsme vysoko 5:0, i když z naší strany to nebyl zápas s optimálním výkonem. Ve středu 22. února nás čeká dorostenecký tým FA Jablonce nad Nisou, v neděli pak pohárové utkání proti Plavům. Přípravné období zatím nemůžeme kladně hodnotit. Potýkáme se se slabší tréninkovou účastí, která následně souvisí s kvalitní tréninkovou prací. Věříme, že se nám to s nástupem sezóny podaří napravit, popřípadě tým ještě doplnit posilami."

