Vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „Kádr se do podzimní sezóny neoslabil, i když odešli dva hráči, Vacek, který měl na kabinu svůj vliv a Horáček. Ze Sobotky přišel nejlepší střelec Rejman a z Košťálova mladý hráč Janata. Spíš jsme tedy posílili. Úvodní dva zápasy doma jsme vyhráli, hned na začátku plánovaných šest bodů se povedlo. Začátek byl tedy solidní. Pak jsme prohráli s Pěnčínem na jejich hřišti a doma se Sedmihorkami. Tento zápas se nevydařil našemu gólmanovi, ale potom nám to bohatě vrátil. Mezi tím jsme si připsali další výhry. Prohru jsme zaznamenali venku s Frýdlantem. A nevydařil se nám poslední zápas! Z toho mě jímá hrůza ještě dnes, co ti naši borci dokázali. Poslední kolo byla kaňka na fotbalovém výkonu a přístupu našich hráčů. Ve Velkých Hamrech jsme inkasovali sedm gólů. Už v poločase jich bylo pět. Od začátku jsme byli trapný, několik našich hráčů asi moc čerstvých nebylo. Je to ostuda krajského přeboru, znehodnotili jsme dosavadní naši práci. Měli jsme teď několik kvalitních výsledků a tímhle jsme to všechno zkazili. Náš výkon byl ostudný, neomluvitelný, ani se o tom nechce mluvit. Hráči mají nadstandardní podmínky. A dneska předvedli, jak si váží i práce lidí, kteří se kolem fotbalu v Lomnici a hlavně kolem jejich týmu točí.

Jinak u nás zavládla spokojenost. Tabulka je kompletní, máme odložený zápas se Studencem, který nás požádal o jarní termín. Kdybychom teď hráli a ve Studenci vyhráli, tak by jsme měli tři body na prvního. Každý říká, že postupovat nechce. A my bychom to taky zvažovali. Trápil nás na podzim úzký kádr. Měli jsme patnáct, sedmnáct lidí a když se pak dva zranili, tak byl hned problém. Navíc ještě naši mladí chodí pomáhat Stružinci. Odvedli jsme ale na podzim výkon nad plán. Ale postup asi z naší strany nehrozí. Přes zimu úplně bez fotbalu nebudeme. Pořádáme zimní turnaj a už dnes je přihlášených jedenáct týmů. Ty budou hrát ve dvou skupinách, chybět by neměli například dorostenci FK Jablonec U18, Semily, Bělá, Rychnov, Jilemnice a samozřejmě naši. Začít bychom chtěli první víkend v únoru. Celou organizaci ještě budu ladit, finální informace dostanou přihlášení během posledního týdne v listopadu. Možná někteří začnou hrát už poslední víkend v lednu. Naši chlapi přes Vánoce žádné speciální úkoly nedostali, jednou týdně se sejdou a zahrajou si fotbal. Bude se také scházet stará garda, takže příležitost se pohybovat určitě mít budou. Pauza je dlouhá, tři, čtyři měsíce se nehýbat, to by pak na jaře nedopadlo dobře.“