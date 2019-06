I když výsledek zápasu I. A třídy, který se v den oslav hrál, zrovna domácí nepotěšil a tři body si odvezlo béčko Mšena (FC Pěnčín Jiskra Mšeno B 1:4), oslava to byla parádní, navíc ještě okořeněná hezkým počasím a společným sledováním hokejového zápasu mezi Českem a Kanadou. Jako v letním kině si mohli připadat všichni, kteří na Pěnčín dorazili a vydrželi dlouho do noci. A že jich bylo.

DALI JIM TŘINÁCT GÓLŮ

Jeden z těch, který, jak potvrdili jeho bývalí spoluhráči, si všechno pamatuje, byl Honza Kozderka. „Hrál jsem na Pěnčíně od roku 1982 až do roku 2000, od obránce po záložníka, jak to šlo. Do útoku mě nepustil Pepa Kraus,“ řekl s úsměvem jeden z hostů pěnčínské oslavy a pokračoval: „Hráli jsme od okresu, přes A. třídu až po kraj.“

Na jeden z velmi úspěšných zápasů zavzpomínal Pepa Kraus. „Bylo to s Novou Vsí, když jsme jim to dali 13:0, to bylo v poháru. Tehdy to bylo jiné. Když jsme dohráli, tak jsme zůstali, poseděli, pobavili se. Teď každý sedne do auta a odjede,“ kritizoval bývalý útočník Josef Kraus jeden z nešvarů, který je viditelný v současném fotbale na mnoha úrovních, včetně té ligové. „Fotbal je to ale dneska hezký. Škoda, že nás na hřiště nepustili. Asi proto, abychom se všichni nezranili. Vždyť už u focení si mohli kleknout jen někteří z nás,“ špičkovaly bývalé pěnčínské fotbalové ikony a zapřemýšlely nad současným fotbalem jako takovým.

Honza Kozderka: „Určitě je to jiné. Je znát, že jde fotbal nahoru. Je techničtější, rychlejší. Měli bychom s tím dneska co dělat.“ Pánové také s oblibou zavzpomínali na karetní hry, které následovaly po skončení jejich fotbalového zápasu. „Každý, kdo přišel pozdě ze sprchy, tak už si ke stolu ani nesedl. Bylo plno, nejdřív zábava, pak karty, dlouho do noci i rána. A na kartách se scházíme dodnes.“

NADSTAVBU KRITIZUJÍ

V odpovědi, jestli jako fotbalisté sledují také výkony prvoligového FK Jablonec, jednotní nebyli.

Honza Kozderka: „ Já nechodím. Před několika lety mě rozzlobili, když hráli doma s Hradcem Králové. A trenér nejlepšího hráče vystřídal. Tak jsem se rozhodl, že už chodit nebudu.“

Pepa Kraus: „Já chodím pravidelně. Zítra ale budu poprvé na derby s Libercem chybět, protože tady to bude možná náročné. A taky už Jablonci o nic nejde. Tipuju výhru Jablonce 2:1.“

A co říkají novému fotbalovému trendu, nadstavbě?

Honza Kozderka: „Myslím, že pro naši ligu to vhodné není. Ten mančaft, který je za celou sezonu nejlepší, by měl nejlepší zůstat až do konce. A ne, aby v posledních čtyřech utkáních třeba prohrál a všechno bylo jinak. Derby tipuju 3:2 pro Jablonec..“

Trenér Pěnčína Karel Vokál k utkání řekl: „První poločas jsme byli Mšenu vyrovnaným soupeřem na to, že měli několik posil z áčka. Rozdíl v kvalitě mezi divizí a A třídou určitě nějaký je. Divize svoji kvalitu má. Za stavu jedna jedna chválili fotbal i pamětníci, kteří tam seděli. Předvedený výkon a hru našeho mužstva v I.A třídě chválili. Ve druhém poločase mělo Mšeno trochu víc štěstí. Po rohu nám hned na začátku dali na 2:1. My jsme pak odešli spíš fyzicky. A v tom je právě ten rozdíl. Oni trénují čtyřikrát v týdnu a my jednou. A jsme rádi, když se sejdeme jednou nebo dvakrát. A to je málokdy. My jsme se za poslední měsíc sešli dvakrát. A to je pak na hře hrát. Když se trénuje, je to jiný level.“

KLUCI CHTĚLI VYHRÁT

Domácí kouč uznal, že kvality soupeře byly znát. A navíc pak dali domácím pěkné góly, autorem jednoho byl známý „Štajny“ (Štajner), který si dopoledne vystřihl jedno utkání za Mšeno A. Potom, aby toho neměl málo, tak si ještě odskočil na Pěnčín posílit béčko.

Bez ohledu na výsledek ale trenér Vokál svoje hráče pochválil. „Kluci makali, nemůžu jim nic vyčítat. Bylo vidět, že chtěli vyhrát. A když bychom měli na lavičce ještě tři čtyři takové, které bych mohl otočit a měli by své kvality, tak by to bylo lepší. Navíc jsme ještě měli ze zápasu v Ruprechticích dva vyloučené. Jednoho máme dlouhodobě zraněného. Aktuálně nám chybí čtyři hráči. A když pak už dostanete tři góly, tak se to pak už veze.“

Upozornil také na to, že většinou už na začátku týdne zjišťují, zda se vůbec sejdou na další utkání. „Dřív nás bylo hodně. Teď máme do poslední chvíle obavy, abychom se vůbec sešli.“