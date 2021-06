S příchodem sportovního managera oddílu Adama Pelty si mohli v Pěnčíně dovolit změnu a finance určené na činnost vložit do provozního režimu. „Znamená to, že společně s Adamem musíme finance na následnou činnost zajistit od sponzorů, kteří mají zájem klub v následující sezóně podpořit. Využili jsme i připravovaných Pěnčínských slavností, které se budou konat v sobotu 19. června a hlavní program je připravený bezprostředně v okolí hřiště. Očekává se, že jak místní tak přespolní lidé jsou vyhladovělí po nějaké společenské akci a že do Pěnčína zajdou,“ uvedl prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.

Mysleli i na diváky

Strnad také zdůraznil, že obec se musí slušně odprezentovat po všech stránkách. Hlavním zázemím akce budou právě fotbalové kabiny. Ty potřebovaly už zrenovovat.

„Za přispění obce jsme tak zainvestovali do nového nátěru fasády a když už se dělá fasáda, tak se při jednom vymalovaly veškeré vnitřní prostory, provedl se generální úklid, výměna osvětlení, podlahových krytin. Okolo kabin se ještě položí umělý koberec. Dále jsme zrenovovali hráčské střídačky a pro diváky jsou připravené zcela nové lavičky. Nebyla to vůbec levná záležitost a klub se na tomto podílel více jak dvěma třetinami nákladů Ale musím zase podotknout, že obec se zavázala zhotovit zábradlí podél hřiště. Když do toho započtu investici do nové mechanizace pro údržbu hřiště a jeho letošní renovaci, tak musím konstatovat, že současný stav našeho účtu je po liposukci. Jak jsem uvedl, využili jsme částečně Pěnčínských Slavností k tomu, aby nám obec finančně pomohla, však následně to hned vrátíme obci tím, že jsme pro tyto slavnosti zajistili zajímavý zápas. Utká se pěnčínská Stará garda se Starou gardou Sparty Praha. Věřím, že tím pomůžeme i ostatním spolkům obce podílejících se na těchto slavnostech, těch které budou zajišťovat občerstvení. Zajištění tohoto utkání není vůbec levnou záležitostí a když připočtu to, že nemůžeme vybírat vstupné, tak to bude zcela určitě ztrátová investice, ovšem s cílem představit pěnčínský klub a fotbal našim potenciálním sponzorům,“ uvedl k akci a dění v pěnčínském fotbalovém klubu Jaroslav Strnad.

Sportovní manager Adam Pelta má z této důležité fotbalové změny dobrý dojem. „Já jsem velmi rád, že jsme mohli spojit síly a vážím si té příležitosti, kterou mi pan Strnad dal. Uískal jsem velkou chuť a myslím si, že i on. Máme jasně rozdělené role. Já mám na starosti financování A mužstva a on ve spolupráci s obcí investice do zázemí klubu a provoz klubu od hřiště, přes mládež, materiální zázemí B týmu a A týmu,“ řekl Pelta.

Bez sponzorů to nejde

„Vedení oddílu fotbal v Pěnčíně dělá dlouho a přesně, vědí, kde je tlačí bota a co je potřeba udělat, ale nebyly na to volné prostředky. Teď se jim alespoň částečně rozvázaly ruce. I to je jeden z důvodu, proč v tomto projektu vidím smysl a každý se muže na ten progres přijít v sobotu 19. června podívat,“ vzkazuje manager a hráč.

Nejen na Pěnčíně, ale v dalších sportovních odvětvích se bez sponzorů neobejdou. Po pandemii někde ubyli, někde víc šetří. Sportovci si jich za pomoc váží. A na Pěnčíně je to také tak. „Vážím si sponzorů, kteří nám i v této nelehké době zachovali přízeň a budou podporovat náš fotbalový klub v příští sezóně. V regionu existují firmy, které do fotbalu mládeže i dospělých peníze dávat chtějí,“ řekl Pelta.