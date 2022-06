Smolný zápas má za sebou chrastavský Spartak, jenž nad druhým celkem tabulky Košťálov/Libštát dvakrát vedl, avšak nakonec v 88. minutě inkasoval a podlehl na domácí půdě 2:3. A hrálo o druhou postupovou příčku!„Utkání bylo hodné toho, o co se hrálo,“ řekl chrastavský trenér Michal Kolčava, jehož tým skončil čtvrtý a je pravděpodobné, že o krajský přebor usilovat nebude: „Víme, že se shánějí do krajského přeboru tři kluby a dál se bude případným zájemcům možnost jít výš nabízet, ale vedení klubu i já si myslíme, že pokud jsme neskončili druzí, nemá cenu jít do vyšší soutěže až ze čtvrtého místa.“A jako Kolčava viděl derniéru? „My ze tří super šancí dali jen jeden gól, pak dělali chyby a soupeř dal před přestávkou gól z penalty. My jsme ji naopak na začátku druhé půle nedali. Navíc jsme šli v 53. minutě oprávněně do oslabení, ale i v deseti jsme se dostali do vedení. Soupeř si ale pomohl standardkou a v závěru, kdy se hrálo už vabank, rozhodl.“

Velkou ostudu si uřízl Rychnov v Bílém Kostelu, kde podlehl 0:11. „Taková prohra je opravdu ostudná, vymlouvat se nebudeme, soupeř byl kvalitně lepší, nám to nesedlo. Chybělo nám jedenáct hráčů, z toho pět ze základní sestavy. Kostelu tam spadlo opravdu všechno, nám nic. Na začátku jsme mohli vsítit tři čtyři góly včetně jedné neproměněné penalty. Pak už se to jen vezlo. Závěr soutěže se nám značně nepovedl,“ uvedl zklamaný hostující trenér Ondřej Králíček.

Na jaře dobře hrající Lokomotiva Česká Lípa remizovala v divokém zápase na půdě pěnčínského Sokola 5:5. Bod přitom Lokotce zachránil v nastavení Zeman. „Byl to divoký zápas. Přitom první poločas byl z obou stran opatrný. Šli jsme do vedení, těsně před pauzou se nám zranil Lorenc a to nás trochu rozhodilo. Po změně stran byli domácí odvážnější, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Nakonec jsme zachránili alespoň bod,“ uvedl Petr Kabát, kouč České Lípy, která skončila předposlední. „Neoficiálně bychom se měli zachránit, ale musíme počkat na oficiální stanovisko. Uvidíme,“ dodal s úsměvem.