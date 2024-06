Pro předplatitele

Po herní stránce, množství a kvality hráčů, to ale bylo, podle trenéra Miroslava Procházky, slabé.

"Trénovanost byla velice slabá, proto jsme se rozhodli, že tým do nové sezóny doplníme. Dohrávali jsme i s hráči, kteří toho moc neodehráli, ale museli hrát, aby tým doplnili alespoň do jedenácti. Nebyl jsem s tím úplně spokojený, hlavně s tou trénovaností, protože vím, že rychnovští hráči, kdyby trénovali, tak mají navíc," zdůraznil trenér Miroslav Procházka.

Vedení klubu už má za s sebou důležité jednání o dalším ročníku soutěže. Zúčastnili se ho jak členové vedení, tak stávající i noví hráči. Jasně si řekli pravidla.

"Za ty roky, co trénuju, je to pořád dokola, co se hráčům říká před každou přípravou. Zdůraznil jsem jim, že musí chodit na tréninky. Ale někteří to berou jedním uchem tam a druhým ven. Ale uděláme pro novu sezónu všechno, taky proto, aby se zvýšila konkurence. Doplnili jsme nějaké hráče a doufám, že ta trénovanost se zlepší.

Vypadá to, že do podzimní části soutěže přijde i osm posil. Jména chce trenér prozradit, až to bude opravdu stoprocentní. Ale stoprocentní už je Pumrle z Pěnčína.

Vedle příchodů řeší vedení i odchody. Jeden z nich je tento. Rychnov opouští Chmelík, který za něj hrál půl roku a vrací se zpátky do Václavovic u Liberce. "Byli jsme rádi, že tady byl, ale sám uznal, že, v takové konkurenci, by na to neměl. Navíc je hodně pracovně vytížený. Měli bychom mít dva gólmany a dvaadvacet hráčů. To by byl výborný start do podzimu," plánuje kouč a pokračuje: "V kabině jsem hráčům řekl, že direktivně nemluvím o jasném postupu. To vůbec. Ale, když se bude trénovat, bude se i vyhrávat, přijde to samo. A Rychnovu by krajský přebor slušel," dodal trenér.