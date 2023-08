Brankář Lomnice šance Pěnčína většinou vychytal, i když se jednalo o jasné tutovky. Díky nim mohli domácí zápas rozhodnout hned v začátku.

„Poločas byl 1:1 po našich minimálně pěti stoprocentních gólových šancí, které jsme nedali. V tom se střídali všichni hráči. Naopak soupeř krásnou střelou z dálky vyrovnal. Pak přitvrdil, protože nestíhal a to vyústilo v jednu červenou, kterou inkasoval. A pak ještě ve druhou za nesportovní chování bez míče,“ popsal situaci na hřišti Šafář.

Pěnčín dal na 2:1. Prostřídal a pak ještě gól přidal. Ale, kdyby dával od začátku všechny, které měl na kopačkách svých hráčů, mohl ve dvanácté minutě vést minimálně 3:0.

„Věřil jsem, že góly dáme, ale střídali jsme se v zahazování gólových příležitostí. Těším se na to, až je proměňovat začneme. My jsme úkol proti Lomnici sice splnili, byli jsme lepším týmem, ale u nás to hlavně bylo o nedávání gólů. Trénujeme, kvalita je vidět, máme pěkné akce a nic z toho. Soupeř se dostane jednou za půlku, vystřelí a vyrovná. Takže teď věřím, že se z toho už konečně dostaneme. Tohle by se nám nemuselo v některých zápasech ,vymstít,“ zdůraznil Šafář a dodal na adresu rozhodčích: „Zápas zvládli a odpískali „rovinu“. Některé věci do fotbalu nepatří. Za mne dnes byli sudí bez problémů, všechno má své meze a oni pískali dobře.“ V příštím kole zajíždí Pěnčín do Frýdlantu.

Košťálovu vyšla premiéra. Brod doplácí na svoje chyby, Lomnice mění plány

Hůř se duel hodnotil soupeři, který dobře věděl, kam jede. Ale začátek vůbec neměl špatný, ještě v poločase na ukazateli svítilo slibné skóre 1:1. Ve druhé půli se ale situace obrátila a Lomnice přišla o dva hráče.

„Asi jsme drželi dost dlouho, tak proto nás rozhodčí poslal do devíti. Jedné červené kartě předcházel faul na našeho hráče. Druhá, ano, to bylo za naší odplatu. Předvedli jsme statečný výkon. Nás je normálně málo, takže dvě červené na cestu byly znát. Ale ani mě to nepřekvapuje. Soupeř pak už byl taky nervózní, nečekal, že se budeme tak dlouho bránit. Rozhodčímu se to trochu nepovedlo. My jsme hráli dobře, výhra domácích byla zasloužená. V devíti se takovému soupeři těžko vzdoruje. I tak naše kluky musím pochválit. Příště hrajeme s Novým Borem, tak si to můžeme rozdat o černého Petra,“ plánuje Zdeněk Baudyš.

Sedmihorky – Železný Brod A 1:3 (1:1)

Sedmihorky se na začátku podzimní části soutěže nemůžou naladit na tu správnou vlnu, na kterou jsou zvyklé. Výkony nejsou takové, jaké bývaly a duel se Železnobrodskými byl pokračováním nekvalitní hry v předcházejícím utkání.

„Byla to porážka po nepodařeném výkonu v zápase, ve kterém jsme neudělali vůbec nic. Byli jsme pomalí, všude druzí, všude pozdě. Brodu jsme darovali tři laciné body. Nic nepředvedli ani naši nejzkušenější hráči. O to víc mě to mrzí. Byla to zasloužená porážka. Měli jsme několik příležitostí, které jsme, i přes hrozný výkon, neproměnili a nezasloužili jsme si tentokrát bodovat. Nevidím na našem výkonu nic dobrého. Musíme si to v týdnu rozebrat a říct si, co a jak dál. Protože s takovými výkony nebudeme hrát na těch pozicích, které jsme si předsevzali. Byl to jeden z nejhorších zápasů, které jsem zažil, co jsem v Sedmihorkách,“ řekl rozhořčeně trenér Pavel Šafář.

Soupeři pogratuloval. Brod si výhru zasloužil, ze svého pohledu, jak uvedl Šafář, odehrál kvalitní utkání. Svůj mančaft právem kritizoval.

„Náš výkon byl strašný. Musíme si říct, co za tím bylo. Dělali jsme triviální chyby, vítězství jsme si nezasloužili. Nechat si dát tři góly doma a ještě se jeden hráč nechá vyloučit. Za loňskou sezónu jsme neměli žádnou červenou kartu. Teď máme za první dvě kola už dvě. To je špatně. I když jsme mohli dát góly i v deseti, tak jsme nedali. Štěstí se k nám otočilo zády. Nevyužili jsme ani ty stoprocentní šance. Nedokážu si to vysvětlit. Výkon byl špatný, i přesto, že příležitosti byly a utkání jsme mohli zvládnout,“ dodal Šafář.

V předchozím kole jeho svěřenci remizovali s nováčkem soutěže, s týmem Košťálova. Výsledek byl pro ně sice dobrý, ale výkon ne. V duelu s Brodem, jak Šafář zdůraznil, nebylo v pořádku jedno ani druhé.

„Něco je špatně. Ujasníme si s vedením, jakým způsobem budeme pokračovat. Tento týden standardní nebude. Teď jedeme do Višňové. Měli jsme tuto sezónu začínat líp, ale bohužel. Uvidíme, co bude dál,“ zdůraznil Pavel Šafář.

Bryscejn: Bylo to o vůli. Anglický týden kluci zvládli. Na odpočinek nebyl čas

To v Brodě vypukla radost, protože porážka Sedmihorek se mohla brát jako překvapení kola. „Asi to je překvapení kola. Hráči přistoupili k zápasu úplně jinak než k tomu minulému. I v kabině byla jiná nálada a atmosféra, hráči si uvědomili, že minule to byla ostuda. Tentokrát začali v úplně jiném duchu, v jiném nasazení i bojovnosti. Mě i kolegu Brožka příjemně překvapili. Zaslouženě jsme se dostali do vedení. Bohužel, za čtyřicet vteřin, když jsme se dotkli míče, bylo po penaltě vyrovnáno,“ řekl trenér Milan Mayer.

Ve druhém poločase železnobrodský Tomáš Holeček hned podruhé skóroval a hostům se podařilo držet zápas pod kontrolou. Pak domácím vyloučili hráče za hrubý zákrok. Ti se ale dostali i tak do tlaku a asi čtvrt hodiny před koncem hosty smáčkli.

„Naši kluci už toho v tom horko měli plný zuby. Ale přestáli jsme to. A pak náš Balcar po minutě na hřišti dal třetí gól. Soupeř nám gratuloval k zaslouženému, odbojovanému, odmakanému vítězství. Kluci hráli na doraz, po závěrečném hvizdu někteří lapali po dechu. Ale takhle to má vypadat, když se hraje naplno. Kluci se přesvědčili, že se dá hrát i proti Sedmihorkám, které byly na jaře v top trojce. Bylo to pro nás překvapivé, zasloužené vítězství, konečně jsme asi po půl roce vedli a nemuseli jsme dotahovat,“ chválil kouč.

Příští týden čeká Brodské utkání pravdy, nastoupí na domácím hřišti proti Košťálovu. Ten má čtyři body, Brod tři. Půjde o to, kdo se kam v tabulce posune.

„Teď jsme spokojení, máme se od čeho odrazit. Kolega trenér ještě udělal korektury v sestavě a ty se povedly. Vsadili jsme na mladé, běhavé kluky uprostřed hřiště. A to se nám povedlo. V sobotu v 17 hodin se v Košťálově ukáže. Možná přijde i hodně fanoušků a bude to takové další derby v krajském přeboru. Máme se na co těšit, všechny fanoušky zveme. Zítra už budeme pracovat na novém soupeři,“ plánuje trenér.

Rapid Liberec – Velké Hamry B 2:4 (1:2)

Hamry pokračují bez porážky i v krajské soutěži. Náročný trenér Zdeněk Bryscejn ale tolik nechválil.

„Máme za s sebou dva nováčky, oba jsme porazili. Už po minulém zápase jsem říkal, že budeme muset přidat a dnes to říkám taky. Nebylo to ono. Zápas jsme zvládli až v závěru. Soupeř jen bránil. Ale tyto zápasy bychom měli vyřešit jasně a dřív a ne až na konci. Kluci hráli dobře, vyhráli zaslouženě. Naši dva zkušení hráči, Macháček a Černý, byli obklopeni samými mladými hráči. A to je potřeba také brát v úvahu,“ řekl trenér.

Hamry pokračují v pravidelném tréninku. Čeká je vedle mistráků také další utkání MOL Cupu, 29. srpna v 17 hodin přivítají doma České Budějovice. „Mezitím hraje áčko i béčko ještě mistráky a pak se budeme připravovat na MOL Cup. Chceme si ten zápas užít. Je to druhé kolo a teprve teď se začnou prosejvat nižší soutěže a do hry už jdou ligové týmy,“ dodal Zdeněk Bryscejn.

Frýdlant – Košťálov 0:3 (0:0)

Nováček soutěže, tým Košťálova, nevstoupil do vyšších fotbalových sfér vůbec špatně. Tři body z hřiště soupeře se tak často nevozí.

„První poločas byl vyrovnaný. Na balónu byl ale lepší Frýdlant. Ve druhém jsme si vedli dobře. Z první střely na branku jsme dali gól. Pak jsme pokračovali. Domácí neměli žádnou gólovou šanci. My jsme dobře zvládli přechod dopředu. Výkony byly vyrovnané u obou týmů. Jako nováček si chceme zápasy užít. Hrajeme fotbal, zatím se nám daří a užíváme si to. Příště máme doma Brod. Ten porazil v tomto kole Sedmihorky, takže to nebude nic lehkého. Pro nás je těžký každý soupeř, a tak k tomu budeme přistupovat.“