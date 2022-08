Za domácí trenér Tomáš Mazánek: „Zápas pro nás dobře nedopadl. Měli jsme problém se složením kádru, máme hodně zraněných, kluci jsou na dovolených, musíme využívat dorostence a kluky z béčka. Podle toho vypadá i výsledek dnešního utkání. Neproměnili jsme nějaké šance, góly pramenily z našich chyb. Začátek sezóny se nám nepovedl, pracujeme na doladění kádru, které by se mělo během dvou tří týdnů dořešit. Vesec byl lepší,vyhrál zaslouženě. Věřím, že se pak už doladíme k lepšímu. Příští kolo hrajeme s nováčkem v Rozstání, víme, že nás tam nečeká nic jednoduchého. Ještě trochu budeme bojovat se sestavou, ale už se to snad bude zlepšovat.“



SK Jivan Bělá – TJ Sokol Pěnčín (LK) 1:4 (1:1)

Za domácí Milan Poličanský: „První poločas byl vyrovnaný. Neměli jsme a asi dlouho nebudeme mít gólmana, protože je zraněný. Chytal hráč z pole. Na začátku druhé půle jsme díky naší chybě dostali gól na 2:1 a pak už se to s námi vezlo. Ještě řešíme dvě posily. Ten začátek soutěže je strašně brzo. K čemu nám je nám je, že budeme předehrávat dvě kola a hrát do půlky listopadu za bůh ví jakého počasí a pak skončíme 2. června, když bude hezky, mohli by chodit fanoušci a užívat si fotbalu. To je nesmysl. Teď nejsou kádry kompletní, hráči jsou na dovolených nebo teprve pojedou. Až do září s tím budou problémy. Příště hrajeme v Rychnově.“



FK Košťálov/Libštát – Žibřidice 5:1 (2:1)

Za domácí trenér Ivo Jiříček: „Čekali jsme, že to bude s nováčkem těžký zápas a to se potvrdilo. Začali hodně důrazně, centrovanými balóny nám dělali problémy. Naštěstí jsme se z prvního útoku ujali vedení, což jim trochu vzalo vítr z plachet. Pak se jim podařilo z penalty vyrovnat, ale vzápětí šli do deseti, protože samostatný únik Houžvičky byl zastavený nedovoleně. Do poločasu jsme se s tím, že jsme měli v poli jednoho hráče navíc, těžko srovnávali. Holovič ale dal branku, poločas byl 2:1. Řekli jsme si, jak hrát, hráči se uklidnili a to se projevilo na přesné kombinaci. Trochu rozhodla i fyzická kondice. Druhý poločas rozhodl o výsledku. Několik příležitostí jsme ještě neproměnili. Jsme spokojení, na to, že nám chyběli standardní hráči a neměli jsme ani brankář, který nás držel celé jaro, dopadlo utkání dobře. Před zápasem jsem z toho měl velký vítr. Teď hrajeme v Bílém Kostele. Vyhrál v Chrastavě 7:5, tak uvidíme, jak se s tím popasujeme. Někteří hráči se nám už vrátí, tak bude sestava trochu jiná. Trénovat ještě budeme v úterý a ve čtvrtek.“

Hejnice - Rychnov 2:1 (0:1)

Trenér hostů Ondřej Králiček: "Do Hejnic jsme jeli s velkou neznámou, soupeř je nováček v soutěži. Čekalo nás kvalitně připravené, velké hřiště. Nás i soupeře trápí vysoká absence hráčů v základní soupisce. Absence tří rychnovských, klíčových hráčů byla znát. Do zápasu jsme vstoupili aktivně se zajištěnou obranou, drželi jsme více balón. Problémy nám dělá finální fáze a zakončení. Skóre otevřel Zmeškal umístěnou střelou k tyči. Poločas 0:1. Do druhého poločasu vstoupil soupeř o poznání aktivněji a důrazněji. Hejnicím se podařilo vyrovnat a ke konci zápasu navýšit na 2:1. Hlavně díky nekvalitní přihrávce a špatnému výběru místa odjíždíme bez bodového zisku. Tým opouští hráč Wanacki, naopak čekáme na potvrzení přestupu hráče z Pobřeží Slonoviny. Příští víkend hostíme Bělou."