Ve své fotbalové kariéře oblékal dres pražské Dukly, jabloneckého LIAZU nebo třeba Turnova. A také je nesmazatelně spojen se slavnou érou fotbalu v Zásadě v osmdesátých letech minulého století.

Pracovitý záložník s blonďatou kšticí se vryl do paměti mnoha fandů zásadské kopané. Jak to tedy bylo s jeho angažmá v Zásadě? „Tenkrát jsem hrál v Turnově, hráli jsme na špici divize o postup. Byl jsem krátce ženatý a v Turnově mi slibovali bydlení. Jenže zůstalo jen u slibů, bydlení nebylo. A měl jsem před sebou těžké dilema, co s fotbalem. Pracoval jsem jako masér v jabloneckých Městských lázních. Pracovní doba nešla dohromady s dojížděním na tréninky a rodinou. Vypadalo to, že s fotbalem je konec.“



Říká, fotbal to je hra, to není život!“ Ale fotbalový bůh chtěl, aby to bylo jinak. V té době se začalo v Zásadě tvořit nové mužstvo a pod vedením nadšených funkcionářů se budovalo hřiště a zázemí s myšlenkami na vyšší fotbalové soutěže.

Přispěchali bafuňáři

„ V lázních byl správce Jirka Tvrz. Ten měl manželku ze Zásady, jezdil tam a v Zásadě se zmínil, že Gergel končí s fotbalem. No a šikovný bafuňáři, jak se říkalo, nelenili a přijeli za mnou. Hrála se tam tenkrát I.B třída a jim že nevadí, že na tréninky chodit pravidelně nebudu. Že chtějí tvořit mužstvo a jít fotbalově nahoru. To bylo v roce 1980. Pan inženýr Pavlata na mne zapůsobil svojí seriozností. Dali jsme si slovo a že teda přijdu. S tím, že asi tu první sezonu to na postup nebude. Tenkrát byla na špici Višňová, my tam jeli v prvním kole, vyhráli jsme a hned od začátku jim odskočili,“ popsal svoje vzpomínky na začátky v Zásadě Ruda Gergel.



A hned tu první sezónu Zásada postoupila do I. A třídy. A začala se tam rodit dobrá parta jak po fotbalové, tak lidské stránce. „Fajnoví byli i všichni ti bafuňáři a lidi okolo, ochotný tomu všechno obětovat, byli to pánové Pavlata, Kopal, Marek, Bican a další. No a pak se postoupilo do kraje, přišli další kluci z Jablonce, Jarda Vávra, Petr Cinibulk, Franta Jelínek, Pepa Pala…

Mladí se od nich učili

Ale taky místní kluci, odchovanci Mrklas, Kotyza, Kozlovský, Kopal hráli dobře. Ti kopali třeba dorosteneckou ligu v Jablonci. Ale jak to bývá, klub si místních neváží a nakupuje jinde. A kluci chtěli hrát. Vedle těch starších se ale učili. Prostě bylo to krásných pět šest let,“ popsal jednu svoji fotbalovou kapitolu.



A zdůraznil, že nesmí ani zapomenout na ty zábavy a akce po zápasech. „Na Zásadu moc, moc vzpomínám. Fotbalově jsem tam hodně pookřál,“ zdůraznil Ruda Gergel.

Přes tisíc fanoušků

V Zásadě se hrál kvalitní fotbal a byli tam kvalitní fotbalisté. „Hráli jsme třeba baráž s Libercem, který měl hodně silný mančaft. A přišlo na nás 1 300 diváků! Do Zásady se jezdilo koukat na dobrý fotbal,“ připomenul Ruda.



Vzpomínek, spojených s krásným obdobím fotbalového života v Zásadě má mnoho. „Naposledy jsem tam byl při oslavách vzniku kopané v Zásadě. Přijel jsem, chtěl jsem se s těmi lidmi potkat a zavzpomínat.“ Zásadský fotbalový klub SK Zásada patří k nejstarším v okrese. Fotbal se tam hraje už víc jak sto let.

Na Zásadu vzpomíná

Vše začalo na louce za místní sokolovnou, dnes se může obec pochlubit sportovním areálem s travnatým fotbalovým hřištěm. „Tady byli vždycky fajn lidi. Hrál jsem v Zásadě od roku 1981 do roku 1986. Byla tady výborná parta, nejen fotbalová, ale i ta lidská,“ chválil léta v Zásadě bývalý hráč FK Jablonec.

V den stoletého výročí ho čekala ještě další sláva. Áčko Jiskry Mšeno, u kterého působil v té době jako masér, vyhrálo divizi C a jen několik hodin před vypuknutím zásadských oslav s nimi Ruda Gergel v jabloneckých Břízkách přebíral pohár a slavil vítězství.



Do Zásady dorazil za svými kamarády a přáteli, setkal se i se soupeři, proti kterým hrál, pozdravil se s fanoušky. S každým si měl co říct. A společně zavzpomínali i na ty, kteří se oslavy nedožili a už odešli do fotbalového nebe. „Na tyto oslavy jsem se moc těšil. Rád jsem si prošel i celý areál a zavzpomínal,“ dodal fotbalista a masér v jedné osobě.

Měli fotbalové srdce

Rád vzpomíná dodnes také na to, jak tenkrát měli fotbal rádi. A taky to, co bývalo po fotbale, když vyhráli. „Zpívalo se, čím víc jsme vyhráli, tím hlasitěji a déle se pak zpívalo. Byly to momenty, které dneska už po fotbale nevidím,“ zalitoval zkušený fotbalista.

A tak se nabízela otázka jestli a proč je tohle dneska jiné? „ Je to jiné. Není to tak spontánní. Kluci mají určitě taky fotbal rádi. Umí ho hrát, to ano, ale někam se to posunulo. Každý má pořád jen mobil v ruce … . Ale party, ty snad jsou stále,“ zamyslel se exligový hráč.



Rudolf Gergel ale fotbal neopustil, jako fyzioterapeut působil například u mšenského A týmu. A nyní je u mužstva v Přepeřích. „Já už chtěl konečně s fotbalem skončit, ale přišli za mnou, že by potřebovali, tak jsem šel. A dobře jsem udělal. Sedět v téhle době doma, to by nebylo dobré.“ A tak dnes, jako tisícovky milovníků fotbalu a fotbalistů čeká, až situace dovolí vyběhnout na trávníky napříč všemi soutěžemi. Fotbalová atmosféra mu chybí.