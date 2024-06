„První poločas z naší strany nebyl nic moc. Mohlo to být osm nula, ale nedávali jsme góly. Hosté po poločase hned vyrovnali. A my jsme pak už začali góly dávat. Ke konci jsme byli rychlí. Nepodařilo se nám udržet vysoký standard, který jsme měli po celou sezonu. Trochu jsme si to kazili sami,“ řekl za Plavské Ondřej Votoček.



Albrechtice – Pěnčín B 6:3 (1:1)

„Zápas pro nás vyšel dobře, jednoznačně. Soutěž sice skončila, ale nás v sobotu ještě čeká turnaj Štít Albrechtic. Hraje se u nás na hřišti v Albrechticích. Potom se kluci asi rozejdou, ale ono to zase uteče. Potkáme se přibližně za měsíc. Sobotní turnaj začíná v deset hodin. Finále a vyhlášení bude kolem půl sedmé. My hrajeme hned první zápas s Lanškrounem,“ řekl k zápasu a chystaném turnaji za Albrechtice Jan Pipek.

Smržovka – Harrachov 2:1 (1:1)

„Kluci si zahráli krásný fotbal. Byly šance na obou stranách. A Smržovka rozhodla v 92. minutě. Bylo to vyrovnané utkání. Se sezónou jsme spokojení, zvláště jaro bylo fantastické, mohli jsme ho i vyhrát díky tomu, že jsme super parta a dali jsme se přes zimu dohromady. Postoupit ale nechceme, už jsme I. A třídu hráli. Jsou to pro nás z Harrachova zbytečné dálky za soupeři. Teď mají hráči zasloužené volno. Připravujeme nějaké posily. Teď nám dva naše hráče vyfoukla Jilemnice na volný termín. Ale takhle my se nechceme chovat vůči ostatním týmům. Chceme s nimi jednat a nejen brát bez domluvy,“ zdůraznil vedoucí týmu Harrachova.

V Zásadě si oslavy pořádně užívali. Nářez od internacionálů brali s úsměvem

Zásada – Lučany 8:2 (3:0)

„Lučany v prvním poločase ještě bojovaly, ale pak bylo vidět, když jsme přidali nějaké góly, byly odevzdané. Vyhráli jsme zaslouženě, dobře se zapojili všichni hráči. Zápas probíhal po utkání internacionálů s domácí starou gardou. Úvodní výkop provedl Antonín Panenka, který na oslavy také dorazil,“ řekl zásadský kapitán Martin Kotyza.



Držkov – Jablonec n. Jiz. 9:0 (4:0)

„Soupeř byl odevzdaný. Měl jsem z toho ale strach. Před zápasem jsem klukům říkal, abychom to nepodcenili nebo bychom mohli ještě skončit ne druzí, ale třetí. Dva, tři zápasy jsme pokazili, ale bylo to kvůli zranění hráčů, kteří nám chyběli. Ta zranění nás trošku přibrzdila. Jinak si myslím, že bychom tu soutěž vyhráli, ale postoupit nechceme. Jsme rádi, že jsme druzí, sezónu už jsme si po tomto zápase vyhodnotili. Byla dobrá. Kdo z kluků bude chtít, může si jít ještě zahrát o víkendu za béčko. Jinak mají hráči volno, ale my si stejně chodíme každý čtvrtek zahrát fotbálek“. Jabloneček sestoupí a bude asi přemýšlet, kam se přihlásí. Je smutné, že nejsou žádní mladí kluci, žádní nástupci ani nikdo do pozic trenérů nebo vedoucích,“ řekl trenér a gólman A týmu Držkova Dvořák.

Váš tip na EURO?

„I remíza pro nás bude v prvním zápase proti Portugalsku vítězství,“ dodal Evžen Dvořák.

Turnov „ B“ – Jilemnice 1:7 (0:5)

„Ani se mi nechce se k tomu vyjadřovat. Jilemnice přijela jako mistři. Nám chybělo několik hráčů. Upřímně jsem počítal i s podporou áčka, ale oni hráli vlastně poslední zápas, po kterém měli závěrečnou, takže v podstatě šel jenom jeden a na něm to bylo znát. Po poločase jsme prohrávali 5:0. Jilemnice měla pět střel na bránu a z toho pět gólů. Řekl jsem hráčům k tomu své. Nepostupovali hráče, nechali je. Gólman taky tentokrát neměl svůj den. Na hřišti jsou oni od toho, aby takový výsledek v poločase nedopustili. Hosté zaslouženě prokázali kvalitu. Podle mě se domácí tentokrát ani nezapotili.

VÁŠ TIP NA EURO:

„Já jsem spíš skeptický. Byl jsem rozčarovaný z utkání s Makedonií, ten zápas byl úplně strašidelný, šílený nebo nevím, jak bych to nazval, ale porazit Makedonii dvěma penaltami prostě nepřipadá jako dobrá výchozí pozice. Ale třeba to je Haškova taktika, aby nevyděsil svět,“ zauvažoval trenér B týmu Turnova Karel Vodrážka a pokračoval:

„Třeba nás Portugalci překvapí, přece jenom je to kulaté, kluci se budou chtít prodat, ale je to taky o té kvalitě. Viděl jsem ještě zápasy proti Rakousku, Švýcarsku, Dánsku a Skotsku, tak byla kvalita na jejich straně.“

Pěnčín je nejlepší! Tak velebili fanoušci držitele poháru

Železný Brod B – Desná 2:0 (1:0)

„Čekala nás v domácím prostředí Desná. Věděli jsme, že je to kvalitní tým ze středu tabulky. Měli jsme jim co oplácet. Do zápasu jsme nastoupili s takovou sestavou, kterou bych si představoval hrát i v následující sezóně. Neměli jsme nikoho z áčka, hráli i kluci z dorostu. A hráči mě opravdu velmi mile překvapili. Už od první minuty jsme zápas ovládli. Vytvářeli jsme si šance. Do poločasu jsme šli za stavu 1:0 pro nás. Druhý gól jsme vstřelili až v devadesáté minutě. Byla to úplně krásná rozlučka se sezónou. A všichni kluci ode mne mají pochvalu, výkon byl kvalitní a mile mě překvapili, vzhledem k tomu, v jaké sestavě jsme nastoupili. Začátek přípravy bude během prvních dnů v červenci. Všechno záleží na domluvě s trenérem áčka, jak to rozdělíme, popřípadě sloučíme. Z dorostu nám přicházejí tři čtyři kluci. Plus ještě chceme zkusit se domluvit s jinými hráči z jiných týmů, ale to je všechno ještě v rámci jednání,“ dodal brodský trenér Oldřich Aubrecht.