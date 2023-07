Rekonstrukce měla částečně vliv i na to, zda A tým, který vyhrál krajský přebor Libereckého kraje, postoupí do divize nebo nepostoupí. Před dvěma roky se z jabloneckých Břízek stěhoval fotbal právě na Pěnčín. U zrodu nápadu byl dnešní manažer a hráč FC Pěnčín Adam Pelta.

Jak hodnotíte tehdejší rozhodnutí?

Před dvěma lety, když jsme se na Pěnčín z Břízek přestěhovali, jsme si dali jasný úkol. Postoupit do krajského přeboru. A to se nám povedlo. Založili jsme v té době i B tým pro stávající hráče s cílem také postoupit. A i to se podařilo. Třetím cílem bylo založit mládež, stále ji rozvíjet a každý rok přidávat další tým. I to se zatím zadařilo. Proto mohu uplynulé dva roky hodnotit jako nadmíru úspěšné. Společně s prezidentem klubu panem Jaroslavem Strnadem, se kterým úzce spolupracuji, jsme hodně usilovali, abychom úkoly splnili. A příjemně nás proto překvapilo, že jsme do krajského přeboru nejen postoupili, ale že jsme ho i vyhráli.

Proč jste odmítli postup do vyšší soutěže?

Budeme dál hrát kraj. Ale velmi silnou motivací pro naši další práci a fotbalové výkony je aktuálně to, že obec Pěnčín získala dotaci na rekonstrukci sportovního areálu u školy, včetně fotbalového hřiště a kabin. Nahoře vyroste víceúčelové hřiště pro více sportů, které bude sloužit nejen fotbalistům, ale hlavně škole a veřejnosti. Dolní fotbalové hřiště dostane kvalitní povrch se závlahou, se zdrojem vody, který tam velmi chybí. Vybudují se také nové moderní kabiny. Za to je potřeba veřejně vedení obce poděkovat, nedělají to samozřejmě jen pro fotbal, ale hlavně pro školu. Ale zcela určitě z toho budeme těžit i my.

Až rekonstrukce začne, kde budete hrát domácí zápasy?

Nám to v nadcházející sezóně přinese trochu komplikací, ale dovedeme se s nimi vyrovnat. Nejspíš minimálně rok budeme muset hrát naše zápasy jinde. To je další úkol, který teď musíme vyřešit. Ale už vyjednáváme s několika kluby v okrese, zda bychom mohli hrát u nich, a to jak áčko, tak béčko. Mládež bude trénovat v Zásadě, protože s ní máme sdružené týmy.

Byla rekonstrukce jediný důvod, proč nepostoupit?

Pokud bychom znova kraj vyhráli, ale s daleko větším bodovým náskokem, pak bychom postup do divize asi už zvažovali. V této sezóně jsme na podzim příliš dominantní nebyli, až na jaře. A nikdy nevíte, co se stane, je to opravdu daleko. Budeme hrát na jaře v jiném prostředí, situaci mohou ovlivnit další okolnosti. Ale náš cíl to není, chceme aby nás to hlavně bavilo a byli jsme bez zranění. Kdyby už byla rekonstrukce za námi, možná bychom řekli, že si divizi na rok vyzkoušíme a že ji do obce doneseme, abychom mohli říct, že Pěnčín hrál čtvrtou nejvyšší fotbalovou soutěž. Proto je rekonstrukce pro nás velkou motivací do další práce. Je to také ale také o spolupráci s partnery. Někteří by na divizi mohli dát i víc peněz, protože mají fotbal rádi. Dále musíme splňovat počet mládežnických družstev, takže je před námi ještě hodně práce.

Máte do nové sezóny dostatek hráčů?

Jsem rád, že kádr do nové sezóny zůstává stejný, odchází jen Plechatý, který u nás hrál ale jen krátce. Za to bych chtěl klukům poděkovat, máme v týmu pevné vztahy a na Pěnčíně se jim líbí. Samozřejmě důvod, na co si stěžovat, by byl, třeba právě naše hřiště bez vody. To není ideální, limituje nás to.

Přípravu už jste odstartovali…

Začali jsme v pondělí 10. července. Sešlo se nás třináct, někteří kluci jsou ještě na dovolené. Trénovat budeme třikrát týdně, to je pro nás důležité. Není to ani tak kvůli výsledkům. Chceme poctivě trénovat, aby nás to bavilo, ne se scházet v pěti, šesti lidech, když pak trénink nemá úroveň. Vadí mi, kdyby tak nebylo. A myslím, že je spokojený i trenér Emil Šafář, protože má k dispozici kvalitní a početný hráčský kádr s vysokou účastí na tréninku. Nemusí se bát, že bude mít k dispozici pouze jedenáct hráčů a bude se bát, kdy kdo nepřijde a jak dá dohromady sestavu.

Přijdou nové posily?

V příštím týdnu (po 20. červenci) budeme představovat jednoho hráče, který přijde z vyšší soutěže a bude to pro nás zcela určitě výrazná posila. Dva kluky máme na zkoušku, jeden z nic je Vence Helm. Ten hrál stabilně v béčku Jablonce před dvěma roky a také ve Mšeně v mistrovském kádru, když jsme vyhráli divizi. Pokud by vydržel a chodil, tak by byl pro tým také velkou posilou. Nejsme pod tlakem, že bych na Pěnčín musel někoho přivést. Ale, když narazím na někoho kvalitního, kterému se spíš už nechce ve vyšších soutěžích tak daleko cestovat, dostane na Pěnčíně příležitost. Přece jen je krajská soutěž časově méně náročná. A dnes má každý z nich ještě řadu dalších povinností vedle fotbalu. Dnešní generace je jiná a čas mladých je drahý. Spíš než do Vysokého Mýta, Trutnova, Ústí nad Orlicí či Benešova, atd. Budou jezdit raději nejdál do České Lípy. Vůbec, když nemají už vidinu první ligy. V tom vidím ten problém, proč kluby nepostupují do vyšších soutěží. Aby kluci chtěli věnovat fotbalu tolik času se vším, co k tomu patří, pak by za to museli už dostávat adekvátní finance. Pozoruji, že se to takhle posunulo za posledních sedm let, co se kolem těchto soutěží motám. Od divize výš neznám tým, který by hráčům neplatil.

A jak je to s odměnami fotbalistů na Pěnčíně?

Hráči u nás nějakou základní odměnu dostávají, jelikož trénujeme celý rok třikrát týdně. Máme ale jasně daný řád. Musí mít odtrénováno víc jak šedesát procent tréninků, od osmdesáti procent výš je to pro ně zase o něco výhodnější. Vše se odvíjí od tréninkové morálky. Kdo v týdnu netrénuje, nemá vůbec nic.

S kým si zahrajete přípravné zápasy?

Hned první je atraktivní a hrajeme ho už v sobotu 15. července. Bude to pro nás podle mě trochu zápas pravdy, ukáže se, zda jsme měli nebo neměli s tímto kádrem postoupit, i když pár kluků bude chybět, ale to by bylo i v soutěži. Hrajeme na hřišti v Zásadě od 10,30 proti diviznímu Turnovu. Naše hřiště není na zápas ještě připraveno.

Další zajímavé utkání sehrajeme na hřišti na Vrkoslavicích ve středu 19. července proti jabloneckému béčku. Začátek je v 17,30 hodin. Celý rozpis najdou fanoušci na našem facebooku.