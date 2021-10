Historie rychnovského Spartaku se začala psát v roce 1946. V roce 1949 se S.K. Rychnov sloučil se Sokolem Rychnov. A na podzim tohoto roku bylo dokončené nové hřiště. Od té doby uplynulo hodně vody. Dnešní Spartak Rychnov se může pochlubit moderním sportovním zázemím a kvalitní hrací plochou pro dospělé i pro mládež. A týmy se v soutěžích neztratí. A mužstvo mužů bojuje v I. A třídě a usadilo se na druhé příčce s osmadvaceti body. A mládež je také v svých soutěžích a turnajích úspěšná.

Trenérem A mužstva je Martin Procházka. Ve fotbale se pohybuje mnoho let a má bohaté zkušenosti. Jaký podle něho byl a je fotbal, hráči a všechno, co k němu patří?



Jaký je váš názor na používání VARU v ligových zápasech?

Video se používá i v jiných sportech, tak asi proč ne i ve fotbale a je jedno jestli u nás v lize nebo v jiných celosvětových soutěžích.



Jak se díváte na to, že v lize se VAR používá a třeba v Konferenční lize UEFA ne?Var by, podle mě, měl být buď všude nebo nikde.



Dnes se často pískají „ofsajdy“ , které se dají označit jako milimetrové právě na základě kamery (třeba jen noha za bránícím hráčem). Co si o tom myslíte?



Za mě je to hrozně přísně řešené, já jsem zastánce evidentního ofsajdu, který je vidět lidským okem a ne pouze zkoumáním u videa.



V poslední době se objevuje ve fotbale téma rasismus. Jaký je váš názor na tento problém?

Rasismus určitě nepatří do žádného sportu. Na druhou stranu se mi nelíbí aféra Kamara, kde nebyl žádný pořádný důkaz a vyvolalo to obrovskou vlnu různých emocí po celém světě.



Jak vnímáte při zápasu bučení, pískání a podobné projevy diváků?

Je fandění a fandění. Ale určitě by tam neměly být nějaké rasistické pokřiky.



Sledujete zápasy naší reprezentace? Její výsledky v poslední době nejsou příliš přesvědčivé. Co jí podle vás chybí?

Reprezentace by měla být výběr toho nejlepšího, co český fotbal má. A pokud se nedaří, tak je to celková vizitka našeho fotbalu.



Co se nejvíce změnilo za poslední roky v okresních a krajských klubech co se týká vybavení, hřišť atp.

V nižších soutěží se určitě zlepšují povrchy hřišť a zázemí, což je velice dobře. A myslím, že je to i super lákadlo pro mladé začínající fotbalisty.

Kvalita míčů se také hodně změnila, rozdíl je i mezi jednotlivými značkami. Co to znamená pro gólmany?

Mě osobně je to jedno, jaká je značka balonu. Nicméně kvalita je určitě někde jinde než dřív, minimálně o to, že balon se už nenacucá vodou a nemá 5 kilo.



Měly by se soutěže hrát s jedním typem balonu?

Myslím že v nižších soutěžích je to jedno a v lize je to asi na daném sponzorovi.



Jak hráče ovlivní povrch hřiště, když třeba přejdou na „umělku„ ?

Povrch určitě ovlivní každého hráče, je obrovský rozdíl, pokud hrajete na krásném fotbalovém trávníku nebo na drnovité posekané louce. Umělka je podle mě pouze taková náhrada v nepříznivých podmínkách, ale hrát na tom celoročně ,tak to je za trest.



A jak se zlepšila kvalita fotbalové obuvi?

Moderní kopačky se jistě vyznačují materiály a váhou, ale stejně, jako u balonu, každému vyhovuje něco jiného.



Váš oblíbený světový hráč a klub?

Messi a tým Fc Barcelona.



Jaký plán máte se svým týmem v Rychnově? Postup?

Ambice na postup určitě nemáme jsem rád, že se nám, jako nováčkovi, v soutěži daří. Snad to bude i nadále.

Omlouvám se trenéru Procházkovi za šotka v novinách, ve kterých byla uvedená chybná fotografie.