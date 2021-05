Po posledním odehraném utkání, před vypuknutí pandemie, se borci Mšena usadili na šestém místě tabulky se třinácti body.

Trénovali poctivě?

Mužstvo se pomalu vrací k tréninkům za podmínek, které jsou právě aktuální. V průběhu roční pandemie už trenér uvedl, že v takové situaci záleží na každém hráči, jakou bude mít vůli se připravovat individuálně. Ale příliš nevěřil tomu, že to někdo vydrží poctivě víc jak rok. S úsměvem dodával: „Až se sejdeme na prvním tréninku, tak určitě poznám, kdo na své fyzičce průběžně makal.“A teď už konečně nastal čas, kdy se mohli hráči zase sejít. „Ano, začali jsme trénovat. V květnu a v červnu máme nasmlouvaných několik přípravných utkání. Pak dostanou hráči chvíli dovolenou.

Dlouho si neodpočinou

Ale příliš dlouhá nebude, tu si už vybrali během pandemie,“ dodal s úsměvem kouč.Už v sobotu 22. května mají v plánu zápas proti týmu Železného Brodu, který také hraje krajský přebor. Hrát by měli na hřišti ve Mšenu. A o týden později si k přátelskému utkání vyjedou do Vrchlabí.A v jakém stavu hráče po tak dlouhé pauze nalezl? „Jsou takoví, na kterých je vidět, že trénovali. Ale ne všichni. Někdo si myslel, že, až se sejdou, tak si jen tak zakopou a zase půjdou domů. Ale tak to nebylo. Hned jsme začali, trochu poběhali. A bylo vidět, kdo se po čtvrtém kolečku chytal za kolena nebo se držel v pase. A ten, kdo doběhl rovinku v předklonu, tak už jsem viděl, že nemůže. Ale musíme do tréninků dát co nejvíc, když zatím zápasy nejsou,“ popsal setkání s týmem po skoro roční pauze trenér Procházka.

Musí hodně stihnout

Za květen a červen chce kouč pořádně s hráči makat. Po pár týdnech volna pak 12. července mužstvo zahájí klasickou letní přípravu. „Příprava bude ale abnormálně krátká. Proto toho chceme teď ještě během května a června hodně stihnout, když se díky coronaviru tak lenošilo. Takže teď začnou trochu na hřišti s balónem galeje. Hráčům se stýskalo, tak se konečně dočkali,“ dodal s úsměvem Procházka. Ten také vedení klubu předložil několik svých návrhů na doplnění týmu. Rozhodující ale bude, jak se k tomu vedení postaví.