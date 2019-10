Jablonec n. N. - Utkání krajského přeboru na hřišti soupeře body Desné nepřineslo. Její hráči špatně kontrolovali balon, nedokázali si nahrát a byli i málo důrazní v osobních soubojích. Vyhráli ale na červené karty.

desné se nedařilo | Foto: ilustrační



Úvod zápasu byl vyrovnaný, první střelu na branku poslali domácí v 8. minutě, z hranice vápna zakončoval Brož, Doubek si s jistotou poradil. O minutu na to našel dlouhým nákopem Šindelář na pravé straně Štepničku, ten ihned po zpracovní poslal centr do vápna, kde našel V. Kořínka. A domácí brankář s pomocí tyče gólu zabránil. "V dalším průběhu utkání již dominovali domácí, my jsme se nedokázali vyrovnat s terénem, kdy jsme špatně kontrolovali balon, nedokázali jsme si nahrát, byli jsme i málo důrazní v osobních soubojích. Domácí styl dlouhých nákopů přes střed hřiště jsme velmi špatně eliminovali," řekl k výkonu Desné vedoucí mužstva Petr Kopal.