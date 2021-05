Kombinovaný tým mšenského A týmu a Pěnčína porazil Železný Brod v přípravném utkání 5:2. Čtyřmi góly se blýskl Matěj Vébr. Nově se rodící mužstvo má před sebou v rámci přípravy nabitý program.

Vítězný přátelák Mšeno-Pěnčín : Železný Brod | Foto: Dagmar Březinová

Velkým množstvím šancí domácí pohrdli a naopak soupeři z brejků umožnili skórovat. K zápasu trenér Mšena Miroslav Procházka řekl: „Na obou týmech byla vidět chuť hrát. Na nás navíc byla znát trochu lepší fyzička, protože jsme už trénovali a běhali. Byl to první zápas v novém spojení Mšena A a Pěnčína. Z Pěnčína hráli tři. Je vidět, že mají chuť hrát i trénovat a že do týmu patří. Na tréninku je víc lidí a má to trochu šťávu, i to je asi pro ně lepší. Ale bylo to první utkání, uvidíme.“