Jak jste se k ní dostala?

Vzhledem k tomu, že některým lidem došly časové možnosti a neměli čas dále působit v našem týmu, přišla reorganizace. Od začátku sezóny máme i nového trenéra a hrajícího asistenta.

Fotbal máte tedy ráda. Co se vám na něm líbí a co ne?

Fotbal mám samozřejmě ráda, nevím o člověku, který by v něm byl zainteresovaný a neměl ho rád. To by asi postrádalo smysl a čas, který tomu je potřeba věnovat, někdy jsou to pro mě i celé víkendy.

Je fotbal sport pro ženy?

Já osobně nevidím problém, proč by fotbal neměly hrát i ženy ve svých soutěžích.

Hrála jste ho někdy taky?

Ano, fotbal jsem hrála od dvanácti let, s FK Jabloncem jsme vykopaly druhou ligu žen.

Líbí se vám ženský fotbal, proč ano, proč ne?

Z vlastních zkušeností vím, že ženský fotbal je občas surovější než ten mužský. Holky si nic nedají zadarmo. Ale nevidím důvod, proč by si neměly zahrát a „být zahnány k plotně.“

Jaký je dnešní fotbal na úrovni I. B třídy?

Myslím si, že covidová pauza neprospěla ani fotbalu napříč nižšími soutěžemi, mladí i starší chlapi přestali mít chuť sportovat, a tak je v některých týmech hráčů nedostatek, a to samozřejmě ovlivní kvalitu týmů i celých soutěží. U nás zatím hráči jsou a věřím, že tento problém řešit nebudeme. Drží se u nás dobrá parta, samozřejmě se tým také postupně obměňuje a někteří sami přešli do béčka, ale hrát nepřestali.

Co myslíte, že mu chybí nebo naopak přebývá?

Ovlivnění přišlo s covidovou pandemií. Vadí mi brzký start soutěží. Nechápu, proč poslední sezóna na této úrovni musela začít kvůli MS dříve, na losovacím aktivu jsme vlastně neměli prostor se ani vyjádřit, i když byla většina proti, tak nebyla jiná možnost. Možná by lidé neměli některé věci dělat od stolu, ale poslechnout si i názory ostatních a společně dojít k nějakému optimálnímu řešení. A v jarní části se klidně mohlo začít o týden dva déle. Kluby utrácí spousty peněz za umělky, chybí jim v domácích zápasech zázemí a když se podíváme ven, budeme doufat, že se po třech odehraných kolech vrátíme na domácí trávník. Dále chybí odbornost a vyškolenost některých rozhodčích.

Jak hodnotíte tým Smržovky, jak zvládnou jarní část soutěže?

Přezimovali jsme na 4. místě tabulky, což je za mě super. Hned v prvním jarním utkání jsme získali tři body a doufám, že budeme další sbírat, nečeká nás teď úplně jednoduchý los, tak uvidíme, jak se nám povede hrát se všemi týmy. Naštěstí je na Smržovce opravdu fajn parta, i když se na hřišti něco nepovede, tak se po zápase společně zasmějeme a problémy zůstávají na hřišti a do dalších zápasů se začíná od nuly.

Sledujete každý zápas Smržovky?

Když nemohu být přítomna, což se často nestává, tak mám vždy někoho na telefonu, který mi předává informace přímo ze zápasu. Na podzim jsem odjezdila i s B týmem skoro všechny zápasy jako vedoucí. Když výjimečně nemusím „plnit povinnosti“, jezdím se koukat z druhé strany.

Jak hodnotíte chování fanoušků v rámci všech soutěží?

Fanoušci k fotbalu patří, vím, že se o našich fanoušcích říkalo, že jsou nejhorší div ne v kraji, ale to rozhodně není pravda a když navštívíme jiný fotbal nebo jiný stadion, tak si říkám, že jsou u nás lidé slušní. Nevím, jak si můžou lidi dovolit plivat po hráčích, házet po nich něco atd…fandit se má, ale se zdravým rozumem.

Radíte také v něčem smržovským fotbalistům?

Moje užší spolupráce s týmem začala přes zdravotníka, začala jsem kluky tejpovat, a tak to zůstalo do teď, mám na starosti i vybavenost lékárny, takže tam někdy řešíme, co a jak zalepíme nebo ošetříme. A co se týká věcí přímo na hřišti? K tomu máme přeci trenéra v týmu, někdy společně v rámci realizačního týmu diskutujeme nějaké možnosti, ale rady a rozhodnutí do hry a přímo na hřišti jsou věcí našeho trenérského dua.

Nemáte chuť být někdy třeba rozhodčí?

Rozhodčí? Párkrát jsem dostala nabídku jít pískat, ale, bohužel, když vidím přístup některých lidí, kteří v této sféře působí, dost se můj zájem být rozhodčí oddálil. Přístup k ženám ve fotbale, kdy vás pan delegát v okresní třídě tituluje různými jmény a ať si jdete přečíst pravidla. Chápu, že je rozhodčích málo a na vyšší soutěže nemají začínající rozhodčí kvalitu ani zkušenosti, ale pak zápasy, bohužel, nejsou kvalitně odřízené a stávají se zbytečné úrazy a nedorozumění, ke kterým v případě kvalitních a zkušených rozhodčích nedochází.

A co říkáte na ženy - fotbalové rozhodčí? Mají to těžké na hřišti mezi 22 chlapy?

Všechno je o přístupu obou stran. Je důležité umět ukázat znalost pravidel a celého fotbalu, ale také si zjednat respekt a být respektován. Oboustranný respekt některých hráčů a některých rozhodčí však chybí celkově. Sama vím, jak umí být hráči či funkcionáři zlí. Proč, že jste „ženská“? To jsem „pouze“ na lavičce a nestačím se divit. Sama některé ženské rozhodčí znám, jejich zkušenosti jsou různé. Za nás jako za Smržovku nikdy s rozhodčí dámou problém nebyl, naopak jejich přístup byl kvalitní a mnohdy profesionálnější než některých pánů.