Velké Hamry - Letohrad 3:1 (1:1)

„Nepřálo nám počasí. Nemohli jsme na těžkém terénu hrát naši hru. Ze špatné situace jsme dostali hned gól. Ale celkem brzy se nám podařilo vyrovnat. Taky se nám pak povedlo na začátku druhého poločasu střídání a snížit stav utkání na 2:1. A pak už jsme to nějak dohráli,“ popsal situace na hřišti trenér Hnídek. Hamrovské hřiště bylo poseto kalužemi. „A to bylo dost riskantní. Když to hrajete po zemi, což jsme my chtěli, tak zůstane balón stát. A my jsme chtěli hrát fotbal,“ řekl k průběhu kouč domácích. Za Hamry vstřelil dva góly (první a třetí) Jan Linka a jeden přidal Patrik Žitka.

Na hamrovském hřišti byla i přes deštivé počasí příjemná atmosféra. Při odchodu do kabin fanoušci domácím hráčům, trenérovi a celému vedení potleskem poděkovali za předvedený výkon.

Teď jedou do Čáslavi

Na další utkání poslední v této sezoně, vyrazí svěřenci Josefa Hnídka do Čáslavi. Ta v posledním kole prohrála v Kolíně 3:1 a má proto velké ambice v domácím prostředí Hamrováky porazit. Trenér Čáslavi k minulé jejich prohře řekl: „Ve druhém poločase nás ve dvou, třech situacích podržel brankář. My jsme byli směrem do ofenzívy neškodní, prohráli jsme zaslouženě. Teď se musíme kvalitně připravit na soupeře z Velkých Hamrů, který nás čeká na našem hřišti v dalším kole. A prostředí by mohlo být naší výhodou,“ uvedl trenér Čáslavi.