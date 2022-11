V první situaci míří míč do vápna Višňové, domácí brankář vybíhá, jeho obránce míč kontroluje. Vzápětí ale uklouzne a nešťastně vletí do vlastního brankáře. Rozhodčí píská nečekaně faul proti Novému Boru.

Druhá situace se udála za stavu 2:1 pro hosty. Nový Bor střílí třetí branku, raduje se, ovšem pomezní sudí zvedá praporek. K údivu hostů, ale i domácích diváků. „Podle nás to byl regulérní gól, bohužel pan pomezní videl postavení mimo hru. Po zápase se divili i domácí diváci, kteří uznali, že to byl gól," hořce se usmál Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

FOTO: Dohnala je Csaplárova past! Vzali nám jasný gól, zlobí se Nový Bor

Třetí sitauce je z 59. minuty. Do výskoku jde domácí Kepr, který loktem jasně fauluje jednoho z hostů. Tady měla přijít jasná červená a vyloučení, sudí Linhart ovšem tasí pouze žlutou.

Čtvrtá situace je ze začátku utkání. V 9. minutě běží na domácí branku hostující Džavik. Vzápětí ale přichází jasný faul od domácího Pikouse. Následovat měla penalta, možná karta pro domácího fotbalistu, ovšem rozhodčí opět mlčel.

„Byly tam nějaké vyhrocené situace, vše to začalo na začátku, kdy se hosté dožadovali penalty. Za mě to bylo diskutabilní, ale od toho tam je rozhodčí, aby celou situaci posoudil. Od toho se to pak celé odvíjelo, Nový Bor se asi cítil ublížený. My jsme nezachytili začátek, hosté byli dobře připraveni. Po změně stran jsme vyrovnali a mohli i vyhrát. Na druhou stranu je ta remíza spravedlivá," sdělil Deníku Milan Melka, trenér Višňové.