FK Jiskra Mšeno - FK Kolín 2:2 (pen. 4:5)

Fotbalisté Jiskry Mšeno přezimovali na první příčce své divizní skupiny. V podzimní části získali 28 bodů za devět vybojovaných vítězství. A vyhrávat chtějí i v jarních odvetách.

BEZ VELKÝCH ZMĚN

Pomáhat jim v tom už ale nebude útočník Dušan Nulíček, který se přesunul do Turnova. Vodičkův kádr jinak zůstal bez větších změn. V jarních bojích už využije kouč po těžkém zranění i Josefa Justa. Divizní soutěže v tuzemsku odstartovaly už o minulém víkendu. Jiskra ale do bojů nezasáhla, protože jejich úvodní soupeř z Kratonoh se pro nedostatek hráčů v zimě ze soutěže odhlásil a jeho podzimní výsledky byly kompletně anulovány.

ZAČALI AŽ S KOLÍNEM

Áčko Mšena mělo tedy o víkendu jarní premiéru. Podzimní vzájemný duel vyhrálo v městě na Labi Mšeno s přehledem. O čtyři branky Jabloneckých se postarali čtyři jiní střelci a domácí jen v závěru stihli korigovat na konečných 1:4.

Body sice ve Mšeně tentokrát nezůstaly, ale s výkonem hráčů byl trenér Vodička spokojený. „Bylo to bojové utkání, podali jsme kvalitní výkon. Tak to prostě někdy ve fotbale chodí. Nemám ale klukům co vytknout. Byli jsme lepší. Kolín byl organizovaný, dobře bránil, vytěžil z minima maximum,“ řekl k utkání kouč.

I když s výsledkem spokojený nebyl, výkon hráčů v prvním zápase se mu líbil. „Myslím, že diváci byli s naší hrou spokojení a to je nejdůležitější. Penalty moc neberu. Chtěl jsem, abychom hráli kvalitní fotbal a odvedli dobrý výkon. A to kluci splnili, i když výsledek nemluví v náš prospěch. Když jsem je sledoval, jak hrají, byl jsem spokojený,“ zdůraznil Jaroslav Vodička.

NĚKDY JE TO DILEMA

Uvedl také, že před utkáním měl dilema rozhodnout se mezi dvěma hráči, které do utkání nasadí. „Říkali si o to, aby v základu byli, protože jejich výkonnost byla dobrá. Kádr máme kvalitní, zápasů před sebou hodně a já věřím, že jejich čas přijde. Zatím jsem sestavu nijak neměnil,“ dodal trenér.

A podle čeho se v takových momentech, které leckdy mohou rozhodnout utkání, trenér Vodička rozhoduje? „Kvalita hráčů by měla být vidět v tréninkovém procesu a v přípravných zápasech, kterých jsme sehráli hodně. A kvalitu naše mužstvo určitě svoji má. Je to jenom pro každého hráče otázka času. Nikdo neodehraje patnáct utkání ve skvělé formě. Každý musí být připravený, nachystaný kdykoliv nastoupit a hrát dobře,“ uvedl k otázce výběru kouč A týmu. Má ve své taktice jasno. Každý z hráčů má šanci, když bude hrát dobře. A pak, jak připomenul trenér, se na hřiště určitě dostane.

Mšeno: Masařík, Váňa, Koblížek, Rozkovec, Čížek, Pelta, Daníček, Helm, Skuhravý, Štember, Houser, Štěpánek, Munzar, Krejčík, Hartman, Hušek, Štajner, Zoul.

Branky: Daníček, Koblížek.