Jablonec n. N. – Ve středečním předehrávaném zápase 30. kola Jiskra Mšeno dvakrát vedla v Náchodě. Přesto nakonec soupeři z chvostu tabulky podlehla 2:4.

FOTBAL - ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Václav Tauer

Jistý vítěz divizní skupiny C trochu obměnil sestavu a nezačal špatně ani na hřišti ohroženého Náchodu. Už v 5. vyslal do šance Štajner Daníčka stihl zakončit, ale brankáře domácích neohrozil. Ve velké šanci zklamal následně i zkušený Štajner. Gólem skončila až třetí jablonecká šance, po čtvrthodině hry trkl ideální centr Skuhravého z levé strany ke vzdálenější tyči hlavou Hušek a Mšeno šlo do vedení. Gól jim sudí neuznal.