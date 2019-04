FK Pardubice B – FK Jiskra Mšeno-Jablonec 0:2 (0:0)

V první minutě druhého poločasu se vyznamenal mšenský gólman Masařík, když vychytal unikajícího domácího Hufa a jeho pokus vyrazil nohou. Rozhodující okamžik přinesla 74. minuta, ve které se z rozehrávky trestného kopu prosadil přesnou střelou exligový Tomáš Čížek – 0:1. V poslední minutě utkání, po další standardní situaci, zblízka doklepl míč do branky Daníček a upravil na konečných 2:0.

Trenér Jaroslav Vodička svoje mužstvo chválil, ale soupeře ocenil. „Vyhráli jsme těžký zápas s kvalitním soupeřem. Byli to mladí kluci, výborné mužstvo. Naše výhra byla zasloužená, podali jsme velice dobrý výkon. Jsme spokojení, ale výkon Pardubic oceňuji. Tak by, podle mě, mělo fungovat béčko prvoligového nebo druholigového mužstva. My jsme zápas po zásluze zvládli. Soupeř hrál kombinační fotbal, trochu jsme se obávali jeho standardních situací, ale i v těch jsme obstáli. Naopak, rozjeli jsme víc standardek než Pardubice. Na šance jsme byli lepší, i herně. Dnes jsem spokojený. Podržel nás náš gólman Masařík. I když jsme hráli dobře a měli hru pod kontrolou, tak ve 46. minutě jsme měli namále. Soupeř šel sám na Masaříka, ale on situaci výborně zvládl. Ve druhém poločase jsme vůbec byli výrazně lepší.“

Další zápas: Mšeno – Přepeře, 13. 4. v 10,15 hodin.

Branky: 74. Čížek, 90. Daníček. Mšeno: Masařík – Helm, Koblížek, Váňa, Skuhravý – Štemberk (77. Just), Houser, Rozkovec, Daníček – Munzar (90. Štajner), Čížek (81. Hušek).