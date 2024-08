„Jeli jsme tam jen v jedenácti lidech, většinou s dorostenci a prohráli jsme. Proti soupeři z kraje ale naši kluci nepodali špatný výkon. Domácí brankář nám chytil penaltu, my jsme si šance vytvořili, šli jsme sami na gólmana, ale nedařilo se. Sedmihorky se postupě začaly prosazovat, doplatili jsme na to, že jsme neměli nikoho na střídání. Ale herně to pro nás vypadalo nadějně ,“ zhodnotil přátelský zápas trenér.

V dalším přáteláku přivítali SK Mladá Boleslav, účastníka okresního přeboru, který se představil jako velice dobrý a kvalitní soupeř. A Turnovští duel zvládli výsledkem 6:3.

„Střelecky se prosadilo šest lidí, takže z toho určitě mám radost, že to není jenom na jednom člověku. Uvidíme, zdá se, že by to mohlo u nás fungovat.

V nadcházející sezóně Karel Vodrážka zůstává na postu hlavního trenéra. K vedení mužstva přispěje ještě Miroslav Gůra, který ho mentorsky posílí svými letitými zkušenostmi.

Karel Vodrážka věří, že se vliv více trenérů na hráčích projeví pozitivně. „Trénoval Bozkov, taky působil v Semilech a v Železném Brodě, takže svými zkušenostmi určitě přinese něco nového,“ slibuje si Vodrážka.

Kádr doplnilo několik dorostenců. Potřeba by byl ještě jeden gólman. „S jedním gólmanem se moc hrát nedá. Uvidíme, budeme to ještě muset řešit. Jinak Pařík trénuje ve Mšeně. Kovář to šel zkusit do Pěnčína, který postoupil do krajského přeboru. Fotbalovou pauzu ohlásil Zdeněk Knobloch. Budeme to muset občas řešit nějakými rošádami. Podařilo se udržet Matěje Vrbu, který se začíná ukazovat jako jeden z klíčových hráčů. Jinak kádr zůstává v podstatě stejný,“ řekl Karel Vodrážka a dodal: „Snažíme se udržet týmový duch. Co se týče podoby hráčského kádru, tak ještě čekáme, jak se vyvine situace v áčku. Někteří naši hráči jako Sam Bárta jsou v přípravě áčka. Uvidíme, kde bude pokračovat dál.“

Poslední domácí přátelák, generálku, si turnovské béčko zahrálo proti Rovensku na jeho hřišti. A vyrazilo také na mezinárodní utkání do Německa proti tamnímu týmu Grosschönau.

„V soutěži nás čeká pikantní začátek. První mistrovské utkání je zároveň derby se sousedními Jenišovicemi. Ty postoupily z druhého místa jabloneckého okresního přeboru. Hrát se bude u nás. Polovina hráčů dřív působila v Turnově. Takže to bude parádní. A bude to vůbec zajímavý ročník, protože Rovensko přešlo ze západní skupiny k nám, takže nás čekají dokonce dvě zajímavá derby, která ukážou, jak kdo na tom je,“ připomenul trenér Turnova.