V prvním kole MOL Cupu nastoupili hráči Velkých Hamrů na domácím hřišti proti Benátkám nad Jizerou. A od začátku byl k vidění dobrý, rychlý fotbal, v němž domácí byli po většinu prvního poločasu lepším týmem. Co jim však scházelo byla přesná koncovka a jejich rychlé křídelní akce končily na hranici pokutového území. Pokud se přeci jen dostali ke střelbě, scházela jí přesnost a tvrdost. A protože ani Benátky hrající většinou v defenzivě, nebyly v koncovce úspěšné, šlo se v poločase do kabin za bezbrankového stavu.

Ve druhém poločase se obraz hry změnil, taktovky se uchopili hosté a v 51. minutě šli do vedení, když si Žitka pohrál s domácími obránci a přesnou ranou nedal brankáři Čamrdovi šanci zasáhnout.

Hamry poté zvýšily tempo ve snaze vyrovnat. Jenže jejich snaha o útok otevřela obranu a rychlé křídelní akce hostí často znamenaly číselné přečíslení obrany, která jen těžko útoky odvracela. Po jedné takové akci došlo, po centru z pravé strany, k nedorozumění jednoho beků s brankářem a Benátky zvýšily na 2 : 0.

Do konce v tu chvíli scházelo ještě patnáct minut a domácí se stále snažili o obrat. Jenže přišel faul před jejich pokutovým územím a hostující Fabián přesnou ranou přes zeď přidal další branku. Osud zápasu tak byl dokonán. Velké Hamry v MOL Cupu končí. Je to určitě zklamání, výsledek je až příliš krutý.

„Byl to pro nás špatný zápas. Nepředvedli jsme skoro vůbec nic. Asi jsme se trochu uchlácholili tím, že jsme předchozí zápas v divizi vyhráli 5:0. Zřejmě jsme si mysleli, že to třeba půjde samo. Nikdy nepůjde nic samo. Potvrdili jsme si, že se makat musí pořád a že bez práce to prostě nejde. Nesmíme nic podceňovat,“ hodnotil zápas za domácí asistent trenéra Karel Vokál.

V Hamrech vyvolala prohra středeční podvečerní zklamání, počínaje vedením klubu, hráči i fanoušky. Před s sebou mají divizní zápas opět na domácích hřišti. A tak dobře vědí, že musí jet dál a bojovat o každý bod.

„Pro nás je to ponaučení. Já doufám, že si to vzali kluci k srdci a že budeme pokračovat dál tak, jak jsme si řekli. Občas takový náraz taky neškodí. Ale musím říct, že jeden náš hráč pochvalu zaslouží, Tomáš Kováčik odehrál utkání solidně. Sice jsme zkoušeli střídáním nějak ještě nastartovat k lepšímu výkonu, ale tentokrát to vůbec nešlo. Utkání jsme odehráli hrozně. Neukázali jsme vůbec nic. A to přišlo i hodně diváků, které jsme zklamali,“ dodal Vokál.

První poločas byl ještě předzvěstí vyrovnaného duelu. Ale pak soupeř vystřídal. Na hřiště přišel Patrik Žitka, bývalý hráč A týmu Velké Hamry. A právě ten byl v 54. minutě autorem prvního gólu. Další dva přidali Duch a Fabián.

Z neúspěchu se musí Hamrovští rychle oklepat. Už v sobotu 25. srpna v 10,30 je čeká další divizní utkání. Do Hamrů přijede Slavia Hradec Králové.

„Chtělo by to napravit reputaci,“ zdůraznil asistent trenéra Vodičky.

Turnov A – Zápy 0:4

Na domácím hřišti neuspělo ani divizní áčko Turnova.

„Máme hrozné problémy se sestavou, nějaká zranění a hlavně hráči ještě dojíždějí z dovolených a někteří jsou ještě na dovolené. Hrajeme bez útoku, protože Štěpán Havel dostal ještě k tomu disciplinární trest. Nosek se zranil a Prokopa nepustili z práce. Šanci dostali i dorostenci a hráči z béčka. Z rozdíl třídy byl znát,“ řekl k výkonu svého týmu turnovský trenér Josef Petřík.

Pro Turnovské budu proto o to víc důležitější nedělní mistrovský zápas divize C.

„Máme mistrovský zápas s Kosmonosy a potřebujeme to zvládnout, abychom zase nastartovali. Zatím je to u nás pomalé, jsou vidět výpadky v tréninku. Na neděli se nutně potřebujeme zkoncentrovat,“ vidí jasně nedělní úkol trenér.

Ve čtvrtek mají hráč čas na regeneraci, v pátek je čeká trénink a v neděli v 17 hodin zápas.

„Já už vím, koho mám a koho nemám, jak to zmobilizovat a jak to dát dohromady, abychom byli konkurenceschopní. Kosmonosy jsem viděl, venku hrají hodně v defenzívě, důsledně v mnoha hráčích, takže zase budeme stát, podle mého názoru, proti koncentrované obraně. A musíme to dokázat zlomit,“ zdůraznil Petřík.