Davide, vy jste poslední zápas odehrál za vaší rezervu, kdy jste dal hattrick. Jak góly padly?

První gól jsem vstřelil z přímého kopu. U toho druhého jsem dostal krásnou přihrávku a zkusil jsem nůžky. Nebylo to trefené tak dobře, ale přeci to tam spadlo. Třetí gól? To byla krásná kombinace s Patrikem Matuškem zakončená brankou.

Vy jste ale primárně hráč A týmu. Za rezervu v okresní soutěži jste asi hrál výjimečně, je to tak?

Přesně tak, za béčko jsem byl třikrát. Soutěž nemá takovou úroveň, je to přeci jen ta nejnižší…

Vy jste do Mimoně přišel v zimní přestávce. Nastřílel jste 19 branek, týmu se dařilo. Jak hodnotíte konečné deváté místo?

Jarní část sezony za mě byla hodně povedená. Dokázali jsme si, že můžeme hrát a vyhrávat i se soupeři z vyšších pater tabulky. Bohužel, umístění nakonec neodpovídá tomu, jak se nám dařilo. Ztratili jsme body tam, kde jsme je potřebovali.

Jaká je podle vás úroveň krajské I.A třídy?

Je to určitě něco jiného, než když jsem hrál okres. To jsem ještě jezdi na montáže do zahraničí a zvládla jsem to. Tady mě chtěli kvůli gólům, to jsem, myslím, splnil.

Mimoň dostal nabídku hrát krajský přebor a přijala jí. Je to podle vás dobře?

Určitě jsem rád, že se bude v Mimoni hrát krajský přebor. Uvidíme, jak se nám bude dařit.

Vy jste ještě na podzim kopal v Pertolticích, po třech letech jste odešel do Mimoně. Proč?

Chtěl jsem si zahrát vyšší soutěž, přeci jen mi je 27 let. Okresní soutěž si můžu zahrát ještě v budoucnosti. Teď si chci prostě zahrát s klukama z Mimoně. Pořád do mě šili, ať jdu hrát k nim, že to mám kousek od baráku. Samozřejmě je tady jiná úroveň, než v Pertolticích. A pan Foubík by mi asi nedal pokoj, kdybych neřekl ano.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

Fotbal jsem začal hrát právě v Mimoni, už to bude přes dvacet let, kdy jsem poprvé kopl do míče. Zpětně jsem strašně rád, že jsem se dal na tenhle sport.

Vy jste také kopal za liberecký Slovan. Proč jste poslední tři roky hrál právě v Pertolticích?

Je tam vynikající zázemí a parádní parta lidí. Je to takový rodinný tým. Sice jsem z Liberce šel, co se týče soutěže, hodně dolů, přesto jsem rád, že jsem tam těch pár let hrál. Pertoltický tým je fakt jako rodina.

Jistě jste za svou kariéru nasázel už hodně branek. Je nějaká, která vám nejvíce utkvěla v paměti?

Branek už jsem dal opravdu hodně. Myslím si, že každá má své kouzlo. Na tu nejlepší si teď nevzpomenu. Jsem hlavně rád, když moje góly pomáhají týmu.

Uvidíme vás i v další sezoně v dresu Mimoně?

Plány jsou jasné. Když už jsme dostali tu možnost hrát krajský přebor, tak určitě nemám myšlenky někam odejít.

A co vaše osobní fotbalové plány do dalších let?

Další cíl zatím není. Už to není jenom o fotbale, mám taky jiné priority. Kdysi to pro mě bylo na prvním místě. Teď budu rád, když uděláme v krajském přeboru dobré výsledky. Pak uvidíme, co bude dál.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Nemám favorita, je mi to vlastně úplně jedno. Když už se hraje Liga mistrů, nebo Evropská liga, tak fandím českým týmům, aby se nám zvedl koeficient a český fotbal se posunul směrem vzhůru.

Co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Baví mě všelijaké sporty. Mám malou holčičku, takže čas strávený s ní mě nejvíc baví! Jezdil jsem na montáže do Německa, teď už jsem si našel práci v Čechách.