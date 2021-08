Ve druhém utkání nové sezony krajského přeboru Libereckého kraje si tři body na své konto připsaly všechny týmy z Jablonecka.

Na domácí půdě se dařilo týmu Železného Brodu. V úvodu se sice hosté dostali k pěkné střele, ale brankář Tkacz se překvapit nenechal. Ve 14.min. Holeček rychle hodil aut na Šefra, který přihrávkou před branku našel Š. Makulu a po jeho střele do odkryté branky hostí potěšil domácí příznivce 1:0. „Jenže radost byla krátká a o minutu později Drahoňovský hlavou vyrovnal na 1:1. V 18.min. se skóre opět změnilo. Holeček sice šanci nedal, ale dorážku se štěstím dostal za brankovou čáru Šefr 2:1. Holeček se dočkal ve 23. minutě, kdy ho T. Kotlár chytře uvolnil a Holeček se na potřetí konečně trefil 3:1. Ve 32. unikl hostům Šefr a nezadržitelně zvýšil již na 4:1. Ve 35. zbytečně fauloval Musílek a Drahoňovský snížil z penalty na 4:2,“ popsal důležité minutý v Brodě sekretář Jaroslav Kletečka. Do konce atraktivního prvního poločasu se skóre již nezměnilo.

TEMPO SE PAK SNÍŽILO

Ve druhém poločase tempo hry trochu opadlo. Nicméně Brod dostal Šefrem míč opět do hostující sítě, ale střelec byl v ofsajdu. „V 54. minutě nás podržel brankář Tkacz. V 73. uklidnil domácí střídající Jelínek, který tak vstřelil první gól v krajském přeboru 5:2. V 81. vyhlavičkoval K. Makula míč ze šibenice brodské branky po přímém kopu hostí ze 17 metrů. Za pět minut korunoval svůj dobrý výkon vstřeleným gólem Kotlár a uzavřel konečné skóre zápasu na 6:2. Věřím, že jsme výsledkem i výkonem potěšili domácí příznivce,“ dodal Jaroslav Kletečka.

Železný Brod – Lomnice 6:2 (4:2)

Sestava Brodu: Tkacz – Habr, Kotlár M. ,Rozkovec, Musílek, Kysela, Kotlár T. .Makula K.. Makula Š.§ Holeček, Šefr Střídali: Jelínek, Štastný, Čapek a Podzimek. Sestava Lomnice: Jezdínský, Dlouhý, Majer, Lábek, Drusan, Gaubman, Morávek, Martinec, Drahoňovský, Veg, Fedorko, Košťák, Vacek, Žabokrtský.

Rozhodčí: Kliment. ŽK: 1:3. Diváci : 90.

HEJNICE MOHLY ZÍSKAT BODY

Nováček krajského přeboru z Hejnic byl ve svém druhém utkání blízko bodového zisku, ale po bojovném výkonu a dramatické koncovce podlehl doma s Desnou 1:2.

„Ukazuje se, že nejvyšší regionální soutěž je kvalitnější než I. A třída a my zaplatili nováčkovskou daň,“ řekl hejnický sekretář Miroslav Malinský.Klíčovým faktorem utkání bylo podle něj vyloučení Ondřeje Javůrka v 71. minutě. „V prvním poločase jsme byli lepší, ale inkasovali. Pak nás zlomilo oslabení a soupeř měl do naší otevřené obrany snad pět šancí, z kterých jednu využil. V závěru jsme sice snížili na 1:2, ale i když jsme sahali po prvním bodu, vyrovnat jsme už nedokázali,“ dodal Malinský.

Hejnice – Lomnice 1:2 (0:1)

Sestava Hejnice: Martin, Javůrek, Kozel, Dresler, Syrůček, Malinský, Sýkora, Havel, Suk K., Kobr, Bouzek, Suk L., Zeman, Neumann, Leitner.

Sestava Desné: Žanta, Kovář, Kopal, P. Kořínek, Šindelář, Hloušek, J. Kořínek, Štěpnička, Pfeifer, V. Kořínek, Šálek, Šmíd, Křemen, Veselouš.

ŽK: 5:4: Diváků: 100. Rozhodčí: Kadlec.

PRVNÍ POLOČAS MAKALI VÍC

Naopak dalšímu nováčkovi, B týmu Velkých Hamrů se dařilo a z hřiště Rovenska si přivezl plný počet bodů.

Utkání okomentoval asistent trenéra Petr Javůrek: „Chválit můžeme za první poločas. Druhá půle už byla horší. Jeli jsme do Rovenska s tím, že chceme vyhrát. Hlavní trenér Bryscejn měl od začátku jasno. Dopoledne totiž vyhrálo doma áčko. Takže jsme chtěli tři body i my. A to se nám podařilo. Na lavičce jsme měli i pět hráčů, kteří nastoupili za áčko. Kluci zvládli první poločas parádně.“

MENŠÍ HŘIŠTĚ MOC NESEDLO

Hosté byli v první polovině zápasu lepším týmem, věkový průměr Hamrů je kolem jednadvaceti let, což se projevilo i ve hře. Soupeř poslal do hry zase hráče zkušené. „Hráli jsme na menším hřišti, což nám moc nevyhovovalo. V první polovině hráli naši kluci zodpovědně, snažili se, ve 14. minutě se podařilo Šťovíčkovi dát ze třiceti metrů parádní gól do šibenice. Je to mladý hráč, který k nám přišel ze Mšena a myslím, že je to pro hamrovský fotbal velká perspektiva,“ řekl asistent Javůrek k první brance.Pak měli Hamrovští standardku těsně za vápnem, postavil se k ní Vencbauer a dal z ní další ukázkový gól. A hosté vedli 2:0. Ke konci poločasu se dostal po brejku k míči Syrovátka, který je odchovancem Rovenska. A dal další, už třetí gól. Do kabin se šlo hostům zvesela.„Chtěli jsme ještě soupeře dorazit a vyhrát vyšším rozdílem. Ale svoji roli zahrálo i vedro. Kluci v trochu polevili. Z naší strany byl výkon trochu laxní, ne ideální. Ale čisté konto jsme udrželi. Druhá půle byla sice z naší strany horší, ale dali jsme tři góly a to je hlavní,“ zdůraznil Petr Javůrek.

PODRŽEL JE GÓLMAN

Hosty také v několika situacích hodně podržel zkušený brankář Kobachidze, protože si několik nebezpečných šancí vytvořili i domácí. „Koba má stále vysoké kvality, pomohl nám a zápas jsme i díky němu dotáhli do vítězného konce. Potěšilo nás, že za námi přijeli i naši fanoušci. Jejich podpora se stále zvyšuje, sledují výkony áčka i béčka a za to jim moc děkují hráči i vedení klubu. Tři body zvenku potěší. Bereme to zápas od zápasu. Rovensko je sice věkově starší tým, ale zase zkušený tým. Chceme u nás hrát na vysoké úrovni. U nás neděláme rozdíl mezi áčkem a béčkem. Všichni hráči trénují společně a mají šance hrát. Připravujeme si mladé hráče pro plynulý přechod do A mužstva. Například Šťovíček, který hrál asi pětašedesát minut, předvedl velmi kvalitní výkon. Osmnáctiletý Řezníček, který k nám přišel z Jablonce, předvedl také suprový výkon. Hráči mají podporu od vedení klubu, od nás od trenérů. Všichni chceme, aby fotbal v Hamrech fungoval co nejlépe, aby se hráči béčka připravovali na přechod do áčka, do chlapského fotbalu. Proto hrajeme také krajský přebor, aby sbírali zkušenosti,“ uvedl asistent trenéra.

Rovensko – Velké Hamry B 0:3

Sestava Hamrů: Kobachidze, Macháček, Džmura, Janda, M. Javůrek, Šťovíček, Syrovátka, Vencbauer, Jeřábek, Kováčik, Kozák, Řezníček, Brožek, Šedý.

Rovensko: Prokopec,Šteffan, Kočí, Bakeš, Perger, Dlouhý, Glod, Pařízek, Soukeník, Mencl, Šimek, Borovička, Mikule, Mazánek, Jíra.

ŽK: 1:1. Diváků: 66. Rozhodčí: Blaschke