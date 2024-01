„Musím brát v potaz věkový průměr svého mančaftu. Mám v něm jednoho šestnáctiletého, tři sedmnáctileté, tři osmnáctileté, dva devatenáctileté, šest dvacetiletých, jednoho jednadvacetiletého, dva, kteří mají dvacet čtyři roků, jeden dvacet šest, jeden třicet jeden rok a jeden přes čtyřicet. Jeden náš gólman je sedmnáctiletý, druhý devatenáctiletý. Průměr máme kolem dvaceti let. Ne všichni už jsou nastavení na dospělý fotbal. I proto je potřeba brát výkony týmu s rezervou. Těší mě ale, že jsme byli doma naprosto stoprocentní a jsme v tabulce hned za Pěnčínem. Jsem rád za výsledky s Desnou, Smržovkou a Zásadou. Jsou to mužstva velmi kvalitní, takže si našich výher, velmi cením,“ začal s hodnocením trenér turnovského B týmu Karel Vodrážka.

Překvapily a potěšily ho i některé výsledky „zvenku“, především v Jilemnici, kde vyhráli 4:1. První klopýtnutí přišlo v Harrachově, se kterým ale ještě hráli Turnovští na hřišti v Rokytnici. „Byli jsme snad jediní, kteří s Harrachovem prohráli. To jsem nečekal, to bylo další varování.“

Pak přišla zbytečná remíza v Železném Brodě, kde zpočátku vedli Vodrážkovi svěřenci ještě dvanáct minut před koncem 1:3 a pak byli rádi, že remizovali 3:3.

„Nejvíc mě rozhodily čtyři poslední zápasy venku, prohráli jsme derby v Přepeřích 4:1. Za soupeře nastoupili dva ligoví hráči, jedním z nich byl Nicolas Filip. A ten nám dal tři góly. A soupeřův gólman nám chytil v první dvacetiminutovce tři tutovky. Oba tito hráči zápas rozhodli ve prospěch svého týmu. Pak se nám nevydařilo utkání na malém hřišti v Albrechticích. V půlce zápasu jsme vedli 1:3 a pak jsme prohráli 6:3,“ popsal klíčové podzimní duely Turnova jeho trenér.

Nerozebíral utkání na Pěnčíně (JN), kde se hrálo, podle Vodrážky, na vodě. A domácí Zapadlo a Kohout nadělili Turnovským po hattricku.

Za prvních sedm kol nasbírali sedmnáct bodů, za posledních šest jen šest bodů. „To byl propastný rozdíl. Nedařilo se nám střelecky, a to ani našemu nejlepšímu střelci Tomáši Havlovi. V prvních sedmi zápasech dal šest gólů a v závěru podzimu jen dva. Pocity mám proto trochu smíšené, ale zase na nováčka osmé místo, na kterém přezimujeme, není vůbec špatné. Musíme přidat fotbalově, ale také trénovat i psychiku hráčů, jejich psychický pohled na fotbal, výkony a hru. Musí si uvědomit, na co mají, pochopit, že účast na tréninku je důležitá a že se jen oni sami musí o svůj fotbalový post poprat. Od trenérů mohou ale získat určitě dobré rady,“ zdůraznil trenér.

Vodrážka má na soupisce i svého syna. Někdy není souhra otec – trenér a syn jednoduchá. Jak se to daří Vodrážkovým?

„Někdy to jednoduché není. Každý z nás si obhajuje svůj post, každý to vnímá jinak. Už vím, že na mého druhého syna jsem byl přísnější, teď už se snažím brát všechno ke všem hráčům stejně. Musím ale syna pochválit za to, že jako jediný má stoprocentní docházku. Ale určitě se snažím být spravedlivý, když to někomu zrovna nejde, dostane šanci druhý,“ uvedl trenér pohledem z pozice otce.

Karel Vodrážka si vede přesnou evidenci zápasů, na závěrečném hodnocení se hráči dozvěděli například, kdo odehrál nejvíc zápasů, kdo dostal nejvíc žlutých, případně červených karet a další zajímavá čísla.

„Zralé jádro tvoří v týmu asi čtyři hráči. Ti stmelují partu. Střelecky mančaft táhne Tomáš Havel, přidal se k němu Vojta Linhart, který hrál za áčko. A hráči áčka nám občas pomohli. Sedmé místo jsme si uhráli hlavně ale vlastními silami, jen s občasnou pomocí zvenku,“ dodal Vodrážka.

Turnovské béčko trénovalo ještě v listopadu. Zimní přípravu začne v lednu. „Jsme přihlášení do „poháru“, tak uvidíme, jak tam dopadneme. Na leden a únor máme tedy zajištěné přátelské zápasy. Soutěž začínáme 23. února v Plavech. A fyzička a životospráva? Jsou to mladí kluci, problém s vánoční nadváhou mít asi nebudou. Každý si musí kila hlídat. Na jaře se chceme vrátit na vlnu, na které jsme začínali na podzim. Mám pocit, že nám trochu vyprchal nováčkovský elán. A s tím musíme určitě něco udělat. A udržet si nebo i zlepšit podzimní fyzičku na jaro je úkol individuální. Každý k němu musí přistoupit po svém a nepodceňovat ho. Ale být v půlce soutěže na osmé příčce tabulky, to špatné není. Máme ale ještě svoje rezervy, chceme se na jaro připravit co nejlépe,“ zdůraznil Vodrážka.

Přiznal, že by věděl o místech, na kterých by na jaro potřebovali posily. „Stát se může cokoli. Uvidíme, jaké budou pohyby v áčku. Nejdřív by se ale určitě řešili hráči pro A tým, až pak pro bečko. Vzájemná spolupráce funguje. To je další pozitivum našeho podzimu. Máme také ještě svoje rezervy. Věřím, že se naše hra bude zlepšovat,“ má jasno kouč Turnova.