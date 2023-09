Tým Semil má za sebou další pokažený zápas, opět bez vstřelené branky. Narazil na pravděpodobně nejsilnějšího soupeře v soutěži. Přes byl první poločas v režii Semilských. Ti ale svoji herní převahu, jako už několikrát, nedokázali využít.

„Naše chyby v rozehrávce a nedostatečný důraz Pěnčín zkušeně potrestal. Místo toho, abychom využili lepší kondice a v druhém poločase ještě vývoj zvrátili, přistoupili jsme na hru bez pohybu a začali jednoduše ztrácet balóny. Jen díky skvělému výkonu Jana Zamastila v naší brance se do sedmdesáté minuty skóre nezměnilo. Pak nám domácí nabídli skoro dvacetiminutovou přesilovku. Vytvořili jsme si sice větší tlak, ale góly dával opět jen soupeř. Dostali jsme tak od velmi kvalitního Pěnčína lekci a nezbývá nám, než se z ní do příštích kol poučit,“ má jasno trenér hostů Miroslav Hejduk.

Mšeno poprvé v A třídě zabodovalo. Bělou body potěšily, výkon už míň

Bělá – Rychnov 1:1 (0:0)

Hráč Motejlek přesnou přihrávkou za obranu připravil zakončení pro Šmída, který se střelou na přední tyč zapsal mezi úvodní střelce a to v 64. minutě. V minutě 70. po dorážce skóroval hostující Paldus a srovnal stav utkání na 1:1. Víc gólů nepadlo.

„Jsem za remízu rád. Ale mohli jsme vyhrát, v 92. minutě jsme nastřelili tyčku ze tří metrů. Potvrdilo se to, co jsem říkal. Rychnov na nás byl nachystaný, má velké kluky. V prvním poločase měli hosté velkou příležitost, pak jsme dvě stoprocentní šance měli my. Poločas byl 0:0. My jsme pak dali po krásné akci gól na 1:0, oni na nás zatlačili. Byla z toho taková holomajzna. “ řekl k první půli vedoucí týmu Slavomír Beran.

Po vstřelené brance si hosté vynutili tlak. Bělá udělala chybu, soupeř vyrovnal na 1:1. Do konce zápasu se hrálo tak, že všichni chtěli vyhrát. Domácí měli, jak to v Bělé bývá zvykem, silnou podporu fanoušků. A těm se mohl napínavý zápas s výsledkem 1:1 líbit.

„Kdyby při nás jen trochu stálo fotbalové štěstíčko, tak jsme mohli 2:1 vyhrát. Ale třeba ho budeme potřebovat příště někde jinde. Jedeme do Mimoně. A jedeme tam získat body. Pak hrajeme dvakrát doma, s Doubím a s prvním Pěnčínem,“ uvedl Beran.

Podle trenéra Rychnova to bylo vyrovnané utkání v držení míče i s počtem brankových příležitostí, kdy oba týmy mohly skórovat častěji.

„Zápasy s Bělou jsou vždy správně vyhecované a důrazné. Tato predikce se stala skutečností i v tomto utkání, avšak snad dle pravidel. Nutno podotknout, že z utkání vezeme čtyři zraněné hráče, což bude problematické do dalších bojů,“ zhodnotil duel trenér Rychnova Ondřej Králíček.

Bílý Kostel – Mšeno 3:1 (1:1)

Hosté první, laciný gól soupeři darovali. Po hrubé chybě svého obránce prohrávali 1:0. Ale po pěkné akci vyrovnali. A šance měli i další, ale ty už nedokázali využít. Bez gólových příležitostí nebyli ani domácí. Hráli dobře uprostřed hřiště a jejich výkon byl lepší, fotbalovější.

„V 75. minutě za stavu 1:1 jsme šli tři na jednoho, ale špatně jsme to vyřešili a gól jsme nedali. Soupeř dal v 88. na 2:1 a v 90. minutě na 3:1. Zase jsme dostali dva góly až v závěru, dvě minuty do konce. Za bod bychom byli rádi, kdyby to vyšlo. Naše hra ještě nebyla stoprocentní, měla být lepší. Zápas to byl bojovný. Nám se, bohužel, nepodařilo dotáhnout výsledek aspoň na remízu. Teď máme doma Vesec, zkusíme udělat změny v sestavě a zabodovat. Nějací hráči nám ještě chybí. Doma se nám hraje líp, snad to poskládáme dobře a něco na soupeře vymyslíme,“ má v plánu trenér Mšena David Ryšavý.



„