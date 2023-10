„My jsme úplně začátek zápasu nechytili, první poločas byl z naší strany pomalejší. Celkově to nebyl náš extra podařený zápas. Kluci to ale odmakali do poslední minuty a nakonec zaslouženě vyrovnali. Udělali jsme hodně chyb, měli jsme hodně ztracených balónů. A z toho Studenec chodil do brejkových situací. Má běhavé, rychlé kluky, trestali nás za naše chyby. Tři góly jsme si zavinili sami. Ke konci prvního poločasu jsme se už ale dostávali do hry. Druhá půle už byla lepší. Vyrovnali jsme na 2:2. Byli jsme i lepší, domácí se už jen bránili. Kluci makali, tlačili, vypracovali si posledních patnáct minut tři gólové šance. Studenec chodil do brejků. Myslím, že remíza byla spravedlivá. V dalším kole máme doma Žibřidice. Je to soupeř z desátého místa, asi nechytly začátek. Hrajeme s nimi doma, budeme chtít vyhrát. Mužstvo pracuje, za dosavadní průběh soutěže jsem spokojený. Uvidíme, jestli se kádr přes zimu obmění. Chtěli bychom ho udržet a ještě tak o dva, tři hráče doplnit. Zatím jsme všichni s podzimem spokojení. Daří se nám. Prohráli jsme jen jednou. Snad i fanoušci jsou spokojení. Sezóna nám vychází zatím nad očekávání. O víkendu chceme urvat tři body v utkání se Žibřidicemi a potvrdit tabulkové druhé místo," zhodnotil derby za Bělou trenér David Grebeníček.

Grebeníček: Do Studence jedeme vyhrát. Uděláme pro to všechno

„Vypravili jsme z Bělé autobus, aby si naši fanoušci užili toto derby pořádně. Autobus byl, až na tři místa, úplně plný, jely celé rodiny, důchodci, kteří několik let nebyli na výletě, se přijeli podívat a fandit nám. Připravili jsme pro ně hezký zážitek a z toho mám radost, že se nápad nám, jako výboru, povedl. Studenec už se nechal slyšet, že na jaře vypraví zase oni autobus k nám na derby. A přežil to i řidič autobusu, i když říkal, že kluci zpívali chorály a trochu veselí a hluční byli. Ale všechno „se vší úctou“. Naštěstí to prý byla jen krátká trasa. Je úžasné, že to takhle tady funguje. Bylo to pro nás největší sousedské derby od té doby, co Košťálov postoupil o soutěž výš. Studenec je ambiciózní, mají rychlé, běhavé, šikovné kluky z Jablonce. Jediné, co utkání trochu pokazilo, bylo to, že před tímto mistrákem hráli na hřišti mládežnické kategorie a povrch po nich byl hodně rozbitý. Prostě to kluci převorali. Na mistrák by to tak být nemělo. A pak ještě do toho přilítla vichřice, déšť a kroupy, takže to vypadalo, že o poločase budeme stavět sněhuláky. Ale kdo přišel, tomu to nevadilo. Na zápas dorazily určitě čtyři stovky diváků," popsal zajímavý nápad vedoucí týmu Slavomír Beran.

Vedoucí Bělé: Ten zápas měl koule! Příští ve Studenci bude boj na ostří nože

Bílý Kostel – Rychnov 2:6 (1:2)

Nedělní odpoledne přineslo deštivé počasí a to pro hřiště v Bílém Kostele bývá velmi choulostivé. A bylo i tentokrát. Terén byl silně podmáčený a těžký pro pohyb. Po sérii akcí, které plynuly po pohledných kombinacích se ve 20. minutě trefil přesně rychnovský Hušek a otevřel hostům cestu k bodům.

„Příležitostí k brankám jsme měli opravdu mnoho, ale ve finální přihrávce a koncovce se nám úplně nedařilo. Ve 36. minutě po podobné akci napodruhé zakončil Paldus na 0:2. Poté se dostali do hry i domácí, kteří byli nebezpeční rychlými průniky do brankového území, jednu takovou příležitost zakončili na 1:2 a to v závěru prvního poločasu. Ve druhém poločase jsme čekali důraznou hru a tlak domácích. Naštěstí se nám podařilo brzy skórovat. Úřadoval náš urostlý útočník Hušek. V 53, 55. a v 89. přidal tři branky a uzavřel skóre na konečných 2:6 pro náš celek,“ řekl spokojený trenér Rychnov Ondřej Králíček.

Devět gólů do branky Žibřidic nastříleli rychnovští borci. Jinak vyhrávali hostě

Vesec – Semily 2:4 (1:1)

„Všechno jednou skončí a my jsme věděli, že nemůžeme mít smůlu věčně. Ve Vesci se nám konečně dařilo dávat góly a to je ve fotbale samozřejmě klíč k úspěchu. V posledních zápasech nás trápil zejména přechod do vápna, tentokrát jsme si od začátku vytvářeli příležitosti mnohem jednodušeji a brzy jsme jednu proměnili ve vedení. Naše převaha, především v prostorech podél postranních čar, ještě nějakou dobu trvala, ale navýšit náskok se nám nepodařilo,“ řekl trenér Semil Miroslav Hejduk.

Naopak, do poločasu stihl soupeř Semilským ukázat, že co do síly a důrazu mají ještě na čem pracovat. Za vyrovnané skóre po první části byli hosté nakonec spíš rádi. Do druhé poloviny ale vstoupili opět skvěle a vzali si vedení nazpátek. Domácí se nevzdávali a dál hostům znepříjemňovali život svým jednoduchým, tvrdým, ale hlavně účelným fotbalem.

„I když se jim podařilo vyrovnat, my jsme si šli za výhrou, brankáře Vesce jsme překonali ještě dvakrát a v závěru si výbornou prací v defensivě náskok pohlídali. Celkově jsem s výkonem spokojený, zápas nám ukázal, kudy vede správná cesta. Teď nezbývá, než navázat a udělat příští týden radost divákům v Semilech,“ přeje si kouč Semil.



Mšeno – Ruprechtice 3:1 (1:1)

Hosté měli ze začátku hned nebezpečné šance a domácí gólman Havrda měl plné ruce práce, ale Ruprechticím naději na gól zmařil. Přesto byli hosté v první půli lepší. Ve druhé půli domácí změnili rozestavění. A navíc na střelce gólů Obršlíka byly jasné dvě penalty. „Z pokutových kopů jsme dali dva góly. Druhý poločas byl pro nás celkově lepší. Tlakem a důrazem jsme hosty převyšovali. Vítězství je zasloužené, jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Je to už naše třetí výhra za sebou. Jsme spokojení. V příštím kole nás čeká Rozstání. Můžeme překvapit. Je pro nás důležité zvládnout dva zápasy venku a jeden doma proti Semilům,“ dodal trenér Mšena David Ryšavý.