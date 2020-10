Hráči A týmu Jiskry Mšeno chtěli v dalším utkání krajského přeboru navázat na dobrý výsledek z Višňové. Ale opak byl pravdou.



Jiskra Mšeno A – Slovan Frýdlant 2:1 (2:0)

„Prvních deset minut měli, nevím proč, navrch hosté, tlačili nás , měli šance a nebýt výborného France, tak jsme prohrávali. Pak se to trochu srovnalo,dali jsme dva góly, ale hra nebyla opravdu podle mých představ,“ okomentoval průběh trenér Mšena Miroslav Procházka.



HOSTÉ JE ALE ZMÁČKLI

V poločase si v kabině vývoj utkání rozebrali a řekli si, co je potřeba zlepšit. „Bohužel to nedopadlo, oni snížili na 2 : 1 a už to začalo. Zmáčkli nás, lítal tam jeden centr za druhým, měli výškovou převahu. Měli jsme štěstí, že u nás dominoval Košťál s gólmanem Francem. Košťál tam odhlavičkoval spoustu míčů a gólman několikrát reflexivně zlikvidoval jejich šance,“ řekl kouč domácích.

Jablonečtí měli i několik dobrých příležitostí dopředu, ale nezužitkovali je. Kdyby góly dali a zvýraznili vedení, bylo by to jiné. „Takhle se ale tím snižujícím gólem chytili oni a těžili z jejich výškové převahy. Naši nejlepší hráči byli opravdu Franc a Košťál, kteří mají velkou zásluhu na této výhře. Škoda, že Tomáš Čížek nebyl úplně zdravý. Byl trochu limitovaný tím stavem, i když stále je to hráč, který rozhoduje. Ostatní odehráli průměr, ale to už je v krajským přeboru málo,“ zdůraznil trenér Procházka.



NĚKDY I SLABŠÍ VYHRAJE

Domácí propadali u druhých balonů, odražené míče neměli, soupeř byl agresivnější. Mšeno občas ztrácelo střed hřiště. „Jako mužstvo se Frýdlant představili velice dobře a pro nás to je tentokrát šťastná výhra. Ale tak to někdy chodí, že jste slabší nebo horší a vyhrajete. Pak už se nikdo neptá. Popravdě remízu by si soupeř zasloužil,“ dodal trenér Mšena.



TRÉNUJÍ NA UMĚLCE

K dalšímu utkání jede jeho mužstvo do Hrádku. Tam mají hřiště v rekonstrukci a bude se hrát na jejich malé umělce. „Takže celý týden budeme trénovat kvůli povrchu na naší umělce. No a za čtrnáct dní nás čeká utkání podzimu s Turnovem. Oni mají šest bodů náskok a my bychom se rádi na ně dotáhli. Když bychom vyhráli, tak by to bylo o tři body a bylo by o co hrát. Hrajeme doma, musíme vyhrát. A co se fanoušků týká, tak nám vychází zápas s Turnovem tak, že už by mohlo být po těch opatřeních a diváci by nám mohli přijít fandit,“ přeje si kouč.



ÚPLNĚ PŘESTALI HRÁT

Manažer týmu Adam Pelta:

„V první půli jsme dali dva góly, první dal Ráček a druhý Štemberk. Soupeře jsme trochu podcenili, neběhali jsme, nebyli jsme aktivní a nevyhrávali jsme. Soupeř na nás naopak trochu vlítnul. Ještě štěstí, že jsme dali ty dva góly. O poločase si k tomu kluci v kabině něco řekli a šli do toho. Ale, podle mne, jsme naopak úplně přestali hrát a na prostředku běhat. A soupeř dal gól. Od té doby jsme byli až do 90. minuty pod neustálým tlakem. Hostě dali gól, ale byl to nakonec offside. Musím dneska ocenit především výkon Pavla Košťála. Toho soupeři trefili asi patnácti střelami a k tomu vyhrál asi třicet důležitých hlav. V obranné fázi byl bezkonkurenčně nejlepší, bez něho bychom to asi nezvládli,“ dodal Pelta junior.



JDE O GÓLY A BODY

I podle hrajícího manažera to bylo utrápené utkání, asi jako to dopolední zápas jabloneckého B týmu s béčkem Mladé Boleslavi. „Ale z obou zápasů jsme získali tři body a to je nejdůležitější,“ připomenul Adam Pelta, který nehrál pro zranění.