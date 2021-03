Jak je fotbalovým trenérům bez fotbalu a tréninků? Ještě v lednu si kouč mšenského A týmu Miroslav Procházka myslel, že se za pár týdnů soutěž zase rozjede. Ale uběhl už další měsíc a stále nic. „Koukám na fotbal v televizi. Naší české lize říkám „černobílý film“ oproti Anglii a dalším zápasům. Takže jsem rád za to, že můžu koukat na tento černobílý film. Jinak si vůbec nedovedu představit, jestli se sezóna dohraje nebo ne,“ řekl trenér, pro kterého je fotbal kořením života.

A když zrovna není na zápase svého týmu, tak si určitě vyrazí na jiné utkání v okrese. Také proto, že se tam setká s řadou známých, kteří jsou stejnými fotbalovými nadšenci jako on. „Už bych chtěl, aby se něco začalo dít. Kluci trénovali za dodržení všech opatření třeba tak, že běhali ve dvojicích kolem přehrady. Bylo mi to ale proti srsti. Vždyť to přece nejsou atleti, aby nabíhali kilometry. Potřebují hlavně hrát,“ zdůraznil Miroslav Procházka a dodal: „Potřebujeme před prvním mistrákem alespoň tři týdny trénovat. Ne každý trénoval individuálně. Troufám si tvrdit, že u nás jich je z dvaceti takových asi pět.“