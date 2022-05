Za Košťálov Michal Baudyš: „Začátek byl vyrovnaný, na obou stranách se střídaly pološance. Až ve 34. minutě se podařila domácím pěkná kombinace, ze které Sandr vstřelil branku a domácí 1:0 vedli. Ve 40. minutě se nám podařilo po rychlém protiútoku Holovičem vyrovnat. Do druhého poločasu jsme nastoupili s větší aktivitou, měli jsme další šance a víc ze hry. Několikrát měl dobrou příležitost Šafář, ale buď šly jeho střely vedle nebo byly sraženy. Až v 61. minutě byl Holovič sražený ve vápně, rozhodčí nařídil penaltu a Houžvička ji proměnil, vedli jsme 2:1. Vypadalo to, že urveme vítězství. Další šance jsme ale neproměnili. Kdyby se tak stalo a dali jsme na 3:1, tak bychom si tři body odvezli. Bohužel, v 78. opět Sandr, po rychlém protiútoku vyrovnal. A v posledních minutách jsme se i o výsledek obávali, aby ho domácí nestrhli na svoji stranu. Rozhodující byl čas mezi 60. až 80. minutou, kdy jsme měli svoji hru potvrdit. Přivezli jsme alespoň bod, to je dobrý. Myslel jsem si, že to na té umělce bude horší. Příští týden jedeme do Semil, ze základu mi asi budou tři, čtyři hráči chybět. Samozřejmě budeme chtít vyhrát, je to místní derby.“

Mimoň - Rychnov 4:0 (2:0)

Trenér Rychnova Ondřej Králíček: „Domácím se podařilo dát dvě branky z trestných kopů. My jsme byli opět slabí v koncovce. A na to jsme zase doplatili. Utkání měla v rukou Mimoň, která navýšila skóre na konečných 4:0. Za zmínku stojí skvěle připravené hřiště domácích. Budeme se snažit v posledních zápasech udělat maximum.“

Bělá – Pěnčín (JN) 0:12 (0:4)

Vedoucí týmu Bělé Poličanský: „Pěnčín je úplně někde jinde. Byla to hra kočky s myší. Ve 28. minutě jsme prohrávali 4:0, to nemá s A třídou nic společného. My jsme nebyli kompletní, někteří kluci se průběžně léčí. Na začátku druhého poločasu jsme dostali další góly a to už pak nikoho takový fotbal nebaví. Soupeř byl hladový, jasně, že toho to bavilo. Nevím, jestli byli kompletní, ale ti kluci jsou výborní a úplně někde jinde. Už jen to, že mají nad druhým týmem v tabulce tak vysoký náskok, tak to potvrzuje, že by v téhle soutěži být neměli. My za týden jedeme k dalšímu utkání do Chrastavy.“

Za Pěnčín trenér Miroslav Procházka: „Brzy, ve 28. minutě, už to bylo 4:0. Jeli jsme ve třinácti lidech, ale v sestavě byli ti, kteří tam patřili. Soupeř z nás měl respekt, bál se, hrál zataženě. My jsme domácí presovali, dostávali jsme je pod tlak. Oni dělali chyby a z toho jsme my pak dávali další góly. Byl to pro nás koncert, v druhé půli vůbec. Bohužel Bělá to odnesla. My už jsme vyšší výhru potřebovali. Minulý týden jsem se tam byl podívat. V Bělé znělo, že se na nás těší, že se jim povede nás udělat. Ale dnes byli zklamaní. U nás už to není žádný stres, bylo vidět, že to z našich hráčů spadlo, je to hodně o psychice, hráli jsme uvolněně, předváděli jsme krásné akce. Když se nehraje ve stresu a je hlava v pořádku, tak se hraje daleko líp. A to je potřeba do hráčů dostat, aby nechybovali atd. Byla to naše jednoznačná výhra. V dalších zápasech dostanou šanci i další hráči, máme do konce tři kola. A pak se uvidí, co dál, kdo zůstane, kdo přijde nebo přejde do béčka. I B tým postupuje. V něm jsou dva hráči, kteří by mohli hrát za áčko, ale nechtějí, mají hodně pracovních povinností. My bychom krajský přebor zvládli i v tomto složení, ale tak v půlce tabulky. A to nechceme, chceme hrát co nejvýš. Určitě manažer Adam Pelta potřebné posily sežene.“

Rynoltice – Semily 6:1 (3:0)